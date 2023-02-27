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Украинские военные показали батарейный огонь РСЗО на базе внедорожников

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Украинские военные показали батарейный огонь РСЗО на базе внедорожников

Украинские военные продолжают экспериментировать с боевой техникой, в частности создавая различные образцы РСЗО повышенной мобильности. Так, в сети появились кадры, на которых показан батарейный огонь реактивных установок, размещённых на шасси внедорожников (4 машины, на каждой по 16 направляющих).


В целях обеспечения устойчивости пикапов при ведении стрельбы они были оснащены выносными опорами в задней части машин. Обращает на себя внимание и низкий темп стрельбы, например, по сравнению с РСЗО «Град», который не раскачивается именно за счёт интенсивного огня (НУРС вылетают в необходимой последовательности) и поэтому не нуждается в дополнительном опорном механизме.

Эффективность нового украинского изделия вызывает сомнения, учитывая низкую скорострельность и необходимость проводить подготовку машины к стрельбе и тратить время на её свёртывание с боевой позиции, вынося, а затем задвигая опоры.

При этом в целом установка пусковых установок на внедорожники или лёгкие бронеавтомобили, при должном проектировании, придаёт расчёту большую манёвренность, позволяя передвигаться по пересечённой местности. В России конструкторами ряда предприятий велись работы в этом направлении. Так, НПП «Старт» предложило в 2013 году концептуальную систему «Мини-Град», предусматривающую установку на бронеавтомобиль «Тигр» 20 направляющих для запуска НУРС.

Автор:
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28 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:06
    +4
    Прицельность нулевая. Просто популять в сторону противника, ну может сойдет чтоб мирный город покошмарить. Оружие террористов.
    Не случайно, так нравится нацистским незаконным вооруженным формированиям поддерживающим клоунский режим в Куеве. Есть даже положительные моменты. Вот эти сделанные из кизяка и палок конструкции сумасшедшего изобретателя, все таки тратят и транспортный ресурс-пикапы им отдали а не подвоз боеприпасов и вывоз раненых, их кто-то будет обслуживать, чинить, складировать, тратить ГСМ и так далее. Все эти люди выключены из реальных боевых действий и будут только вот такой клоунадой заниматься. Что не может не радовать. В качестве операторов ПТУРов они были бы гораздо опаснее. Так что пусть балуются. За стрельбу по гражданским кварталам, в случае если попадут к ЛНР или ДНР ответят по всей строгости пока еще действующего в переходный период уголовного кодекса республик. А там высшая мера присутствует. А еще могут просто в плен не попасть. даже если очень захотят. как говорят Вагнера "все умрут"
    1. Николай Дягелев
      Николай Дягелев Сегодня, 17:26
      +2
      Это гораздо лучше , точнее ,дешевле и безопаснее, чем пулять с кабрирования с самолётов и вертолётов))
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 17:34
        -1
        Цитата: Николай Дягелев
        дешевле и безопаснее, чем пулять с кабрирования с самолётов и вертолётов
        Вот только ракеты с кораблей, самолетов и вертолетов поражают цели на которые нацелены.
        1. Николай Дягелев
          Николай Дягелев Сегодня, 17:37
          -1
          А причем тут ракеты и НУРСы? Где логика?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:28
      -2
      Цитата: голос_разуma
      Прицельность нулевая. Просто популять в сторону противника, ну может сойдет чтоб мирный город покошмарить.

      Тоже сразу об этом подумал ..Пулять по мирным это любимая забава нациков .
      Ну с воздуха их легко можно вычислять ..А вот помнится когда скорые приспособили при обстрелах населенных пунктов Донбасса
      Вот это подленько было по бандеровски
    3. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: голос_разуma
      Все эти люди выключены из реальных боевых действий и будут только вот такой клоунадой заниматься. Что не может не радовать.

      я думаю, что перед СВО у наших генерал-адмиралов были похожие мысли по вопросам корректировки арты/миномета/боя с помощью гражданского коптера, сброса гранат/мин с гражданского коптера, а так же использовать спортивный гражданский коптер как дрон-камикадзе с выстрелом от рпг7......
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:14
    -2
    Если они думают, что это хорошо, то они глубоко заблуждаются, это говорит от недостатке техники требуемой для РСЗО. Потом на мотоциклах будут пускать ракеты.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: Сергей Аверченков
      это говорит от недостатке техники требуемой для РСЗО.

      а о чем говорит широкое использование всу гражданских бпла, и не использование таких в ВС РФ в начале конфликта? - видимо, что у всу были серьезные проблемы в корректировке, не так ли???
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      это говорит от недостатке техники требуемой для РСЗО.

      Ну, эти "кадры" с "мини-РСЗО" размещались в интернете уже весьма давно !
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:22
    0
    Ну и? УГИЛ все ближе к уровню ИГИЛ... Нормальное развитие, просто долго не обращали внимание на террористическую организацию, позволили ей развиться в регионе, теперь вот загоняют туда, где она и должна быть. На уровне обычной террористической организации.
    Короче, это просто доказывает, что одна из целей - демилитаризация - фактически достигнута: ВПК Украины ликвидирован, остались самопалы.
    Дальше - ликвидация подконтрольных УГИЛ территорий и адресная работа по боевикам. Все по плану.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 17:24
    0
    Очень странное решение.
    Грузоподъемность обычно 600-700 КГ. да и по мягким грунтам при полной загруке поедет очень слабо.
    если сами направляющие весят 100-150 КГ то на снаряд весит 50 кг минимум. а хороший 70. т.е. реально не более 8ми 122 мм НУРСов
    А еще снаряд Длиной почти 3 метра, куда его в пикапе прятать?
    Одним словом очень сомнительная затея, скорее всего родилась ввиду отсутствия нормальных РСЗО.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:29
    +4
    Не согласен,эти миниРСЗО как раз и опасны не в поле и пакетом,а в населенных пунктах вести стрельбу с закрытых позиций по строением по атакующим штурмовикам,когда арта уже не работает.Да точность и не нужна ,нужна как раз площадь.Не зря террористы всех мастей лепят в первую очередь такие РСЗО.Ударил и смылся.Вот и бандерлоги пошли по террористическому пути.
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:39
    -1
    видимо главное это дешивизна.........
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 17:39
    +1
    Похоже, снаряжают их авиационными НУРСами. Боевая ценность близка к нулевой. Да, чисто террористический инструмент.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:41
    -1
    Они веками, привыкли к телегам с волами.. Так и остались, на телегах..
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:41
    -3
    Все как-то забыли, что у ВСУ всегда есть корректировка с квадриков.
    На каждый такой пикап, или на группу, выделен человек с дронами. И он в реальном времени корректирует стрельбу НУРами.
    Как и в минометных батареях.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:58
      0
      Корректировать не выйдет - только по пристрелке, а там досягаемость нулевая, при открытии огна огневая точка лупит абы куда, и накрывается даже АГСом при обнаружении. Долго стрелять, чтоб корректировать - не дадут. это оружие одного залпа с прицелом "куда-то туда" на дальность в километр. по площадной цели. Даже в блокпост не попасть, а если дожидаться корректировки - накроют сразу.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:10
      0
      Если зарядить APKWS и наводчика с лазерным ЦУ можно добиться превосходной точности.
  10. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 17:44
    0
    Какие-то "джихад-мобили" по укроповски. Те помниться тоже на пикапы устанавливали подвесные блоки НУРСов от вертолетов и пуляли по площадям. Основная концепция - пульнуть и быстро смыться
  11. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 17:52
    0
    обращает на себя внимание украинский военный... безухий шлем, активные наушники, баллистические очки, бронежилет, АКС74У, тактические брюки со встроенными наколенниками, тактические перчатки....
    солдаты РФ, обычно, выглядят несколько иначе....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:00
      0
      На камеру снят пропагандисткий ролик. Так таким макаром и пресс-секретарь в СБУ кличку Рембо получил за экипировку. Посмотрите рядом ролик из реальных боевых действий - с ранеными в Артемовске. И поищите там наушники, очки, или хотя бы рацию у бойца - там даже ИПП советский, а не модные песни про "гарную натовскую аптечку"
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 17:55
    0
    В России конструкторами ряда предприятий велись работы в этом направлении. Так, НПП «Старт» предложило в 2013 году концептуальную систему «Мини-Град», предусматривающую установку на бронеавтомобиль «Тигр» 20 направляющих для запуска НУРС.
    Если мне не изменяет память ,то и белорусы ,как-то,демонстрировали свою 40-ствольную "флейту"... !
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Nikolaevich I
      то и белорусы ,как-то,демонстрировали свою 40-ствольную "флейту"

      Вы верите, что на этом джипаре хотя бы выставляют блок по горизонту? И куда летят эти НУРСы, если платформу в колдобине перекособочило набок, причем насколько - никто не знает? Это не РСЗО, а самопал, только не из спичек, но уровень такой же. Уверен, что там и прицела-то нет - вообще никакого. Какие, нахрен, панорамы Герца?
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:06
      0
      В 2018 году был презентован РСЗО на С-8 Сель.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:57
    0
    Nun, die Bilder sprechen für sich und da die Ukraine-Faschisten
    weitüberwiegend auf die russische Zivilbevölkerung schießt,
    sollte man den Schaden nicht unterschätzen und die Ratten im
    Gegenfeuer besonders heiß einschmelzen...!!!
  14. Олег . Б.
    Олег . Б. Сегодня, 18:08
    0
    Это просто замечательно , что они занялись этой х-...й. Это надежно отвлекает от чего то более нужного.
  15. alberigo
    alberigo Сегодня, 18:13
    0
    На ум, сразу, пришла РСЗО Вермахта Панцерверфер. Гаденькая вещь. Кроме того, обратил внимание, что при стрельбе не происходит раскачка пусковой установки. Это, в свою очередь, положительно сказывается на точности. Наш же Град при пусках раскачивается очень сильно, причём сделано это сознательно, для покрытия большей площади. И ещё. Ракеты в залпе, у данного образца, запускаются, с очень большим промежутком, что тоже положительно сказывается на точности. Так как турбулентные завихрения воздуха, от впереди летящей ракеты, не сбивают последующие с траектории.
  16. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 18:15
    0
    Такие же , как ИГИЛ, и оружие начинают использовать такое же колхозное, как кровавые бородачи. Один шаг до джихад... пардон перемога-мобилей