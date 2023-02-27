Украинские военные показали батарейный огонь РСЗО на базе внедорожников

Украинские военные продолжают экспериментировать с боевой техникой, в частности создавая различные образцы РСЗО повышенной мобильности. Так, в сети появились кадры, на которых показан батарейный огонь реактивных установок, размещённых на шасси внедорожников (4 машины, на каждой по 16 направляющих).В целях обеспечения устойчивости пикапов при ведении стрельбы они были оснащены выносными опорами в задней части машин. Обращает на себя внимание и низкий темп стрельбы, например, по сравнению с РСЗО «Град», который не раскачивается именно за счёт интенсивного огня (НУРС вылетают в необходимой последовательности) и поэтому не нуждается в дополнительном опорном механизме.Эффективность нового украинского изделия вызывает сомнения, учитывая низкую скорострельность и необходимость проводить подготовку машины к стрельбе и тратить время на её свёртывание с боевой позиции, вынося, а затем задвигая опоры.При этом в целом установка пусковых установок на внедорожники или лёгкие бронеавтомобили, при должном проектировании, придаёт расчёту большую манёвренность, позволяя передвигаться по пересечённой местности. В России конструкторами ряда предприятий велись работы в этом направлении. Так, НПП «Старт» предложило в 2013 году концептуальную систему «Мини-Град», предусматривающую установку на бронеавтомобиль «Тигр» 20 направляющих для запуска НУРС.