Украинские военные показали батарейный огонь РСЗО на базе внедорожников

Украинские военные продолжают экспериментировать с боевой техникой, в частности создавая различные образцы РСЗО повышенной мобильности. Так, в сети появились кадры, на которых показан батарейный огонь реактивных установок, размещённых на шасси внедорожников (4 машины, на каждой по 16 направляющих).
В целях обеспечения устойчивости пикапов при ведении стрельбы они были оснащены выносными опорами в задней части машин. Обращает на себя внимание и низкий темп стрельбы, например, по сравнению с РСЗО «Град», который не раскачивается именно за счёт интенсивного огня (НУРС вылетают в необходимой последовательности) и поэтому не нуждается в дополнительном опорном механизме.
Эффективность нового украинского изделия вызывает сомнения, учитывая низкую скорострельность и необходимость проводить подготовку машины к стрельбе и тратить время на её свёртывание с боевой позиции, вынося, а затем задвигая опоры.
При этом в целом установка пусковых установок на внедорожники или лёгкие бронеавтомобили, при должном проектировании, придаёт расчёту большую манёвренность, позволяя передвигаться по пересечённой местности. В России конструкторами ряда предприятий велись работы в этом направлении. Так, НПП «Старт» предложило в 2013 году концептуальную систему «Мини-Град», предусматривающую установку на бронеавтомобиль «Тигр» 20 направляющих для запуска НУРС.