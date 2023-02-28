Бомбы JDAM-ER для Украины

Бомба JDAM-ER на испытаниях
В конце прошлого года стало известно, что США могут передать киевскому режиму управляемые авиационные бомбы JDAM. Поставки такого оружия, по всей видимости, пока не начинались и находятся на стадии подготовки. При этом становятся известны новые подробности. Так, сообщается, что Пентагон выделит украинским партнерам бомбы улучшенной модификации JDAM-ER, отличающиеся повышенной дальностью полета.
На стадии подготовки
В середине декабря издание The Washington Post раскрыло подробности очередного пакета американской военной помощи для Украины. Сообщалось, что в него включат комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM), предназначенные для перестройки свободнопадающих бомб в управляемые. Объем таких поставок и сроки передачи не уточнялись.
Через несколько дней, 21 декабря, Пентагон официально анонсировал новый пакет помощи общей стоимостью 1,85 млрд долл. Сообщили, что вместе с прочими вооружениями в него войдут высокоточные авиационные боеприпасы. При этом тип этих изделий и другие аспекты поставок раскрывать не стали, сославшись на негативные последствия разглашения такой информации.
Насколько известно, поставки обещанных высокоточных боеприпасов до сих пор не начинались. Возможные сроки их отгрузки по-прежнему остаются неизвестными. Однако несколько дней назад в американских СМИ появились новые подробности текущей ситуации.
Любопытную информацию 21 февраля опубликовало информагентство Bloomberg. Ссылаясь на два источника, пожелавших остаться неизвестными, оно пишет, что Пентагон собирается отправить на Украину бомбы усовершенствованной версии JDAM-ER. От JDAM базовой модификации они отличаются увеличенной дальностью полета.
Также «Блумберг» обращает внимание на контракт, заключенный 20 января Пентагоном и компанией Boeing. По условиям этого соглашения, до конца июня подрядчик должен изготовить и поставить бомбы JDAM(-ER) общей стоимостью 40,5 млн долл. Количество изделий не уточняется, но имеющиеся данные об их цене позволяют представить примерный порядок чисел.
Изделие в полетной конфигурации
Из контракта следует, что компания «Боинг» при содействии украинских специалистов разработала способ интеграции американских авиабомб в комплекс вооружений самолетов советского образца. После определенных доработок истребители старых типов могут не только нести и сбрасывать бомбы, но и вводить в них данные.
Таким образом, Вашингтон принял решение о передачи киевскому режиму готовых бомб JDAM или комплектов для их изготовления, причем речь может идти и об их усовершенствованной версии. Планируется поставка изделий нового производства, на изготовление которых уйдет несколько месяцев. Если отгрузка будет осуществляться по мере готовности партий, то первые бомбы / комплекты могут попасть на Украину в ближайшие недели.
База и модификация
Базовый вариант комплекта JDAM разрабатывался компанией Boeing в девяностых годах. Целью проекта было создание набора устройств для установки на свободнопадающую бомбу, превращающего ее в высокоточное оружие. В 1997 г. комплект JDAM с бомбами разных калибров поступил на вооружение тактической авиации США. В дальнейшем начались экспортные поставки. JDAM активно использовались в разных операциях и показали высокую эффективность.
В середине двухтысячных годов компания «Боинг» начала разработку усовершенствованной версии комплекта JDAM. Прежде всего, планировалось увеличить дальность планирующего полета – это отразили в обозначении проекта JDAM-ER (Extended Range). Разработка такого комплекта велась при участии нескольких субподрядчиков, в т.ч. из третьих стран.
В середине десятых годов опытные изделия JDAM-ER прошли необходимые испытания и подтвердили расчетные характеристики. По результатам этих мероприятий Пентагон начал планировать будущие закупки. Также бомбами с повышенными летными характеристиками заинтересовались иностранные государства.
Дополнительные устройства
С точки зрения общих решений и архитектуры проект JDAM-ER повторяет базовый JDAM. Разработан набор унифицированных компонентов и устройств, предназначенных для установки на свободнопадающие бомбы разных типов в калибре от 500 до 2000 фунтов. Благодаря такому оснащению авиабомба получает новые боевые возможности.
Применение комплекта JDAM первой версии
Как и базовый комплект, новый JDAM-ER включает хвостовой отсек с приборами навигации и управления. Бомба оснащена спутниковой и инерциальной навигацией и способна поражать цели с заранее известными координатами, передаваемыми с борта самолета-носителя. Полуактивная лазерная головка самонаведения из проекта LJDAM в проект «ER», насколько известно, не внедрялась.
JDAM-ER отличается использованием модуля с крылом, монтируемого на корпусе бомбы. После сброса с носителя крыло раскрывается и обеспечивает планирующий полет к цели. Бомба типа JDAM, при оптимальных условиях сброса, способна пролететь до 25-28 км. Для JDAM-ER заявлена дальность на уровне 70-72 км. Для достижения таких характеристик сброс должен выполняться на высоте не менее 10-12 км при высокой дозвуковой скорости носителя.
Носителями авиабомб JDAM-ER могут быть различные самолеты, оснащенные системами управления оружием натовского образца. При этом, как теперь известно, возможно применение и иных носителей. Для этого требуется определенная переработка бортового радиоэлектронного оснащения с установкой тех или иных приборов. Насколько сложной является такая доработка и позволяет ли получить все исходные функции без ограничений, не сообщается.
Гипотетические результаты
Судя по последним новостям, США действительно решили передать киевскому режиму современные управляемые бомбы. Количество, сроки поставок и модификации такого оружия не уточняются, но уже есть возможность сделать первые прогнозы и представить, к чему приведет его появление в зоне боевых действий.
Иностранные СМИ с энтузиазмом встретили новость о будущей поставке JDAM-ER. Они указывают на сильные стороны таких комплектов и бомб, а также ожидают, что они существенно повлияют на возможности украинской авиации. Такие оценки строятся на высоких табличных характеристиках американских бомб и их заявленных возможностях. В частности, отмечается, что дальность сброса не менее 70 км позволит самолету-носителю выполнять атаку без входа в зону ответственности ЗРК малой дальности.
Однако реальный потенциал бомб JDAM-ER и эффект их применения под вопросом. Они зависят от ряда факторов, каждый из которых способен, как минимум, снизить эффективность такого оружия. При этом сочетание всех имеющихся и ожидаемых факторов вообще исключает любые поводы для оптимизма украинской стороны.
Бомбы JDAM под крылом беспилотника-носителя
Риски начинаются на уровне носителей. Неизвестно, насколько удачным является проект Boeing по доработке систем управления на самолетах советского образца. Так, необходима возможность ввода данных в ГСН бомбы во время полета. При отсутствии такой функции ценность всего ударного комплекса резко снижается.
Следует помнить про российскую противовоздушную оборону. Бомбы JDAM-ER позволяют носителю не входить в зону поражения ЗРК малой дальности, но еще до выхода на рубеж пуска его смогут перехватить системы среднего эшелона. Украинская авиация постоянно несет потери, и появление у нее новой иностранной бомбы не изменит эту ситуацию.
Сама бомба JDAM-ER после сброса тоже становится мишенью для зенитных комплексов. Несмотря на малые размеры и другие характерные особенности, она остается аэродинамической целью с ограниченной скоростью полета и ограниченными способностями к маневру. Все эти особенности поспособствуют ее скорейшему обнаружению и поражению силами того или иного современного российского ЗРК. Вероятность прорыва имеющейся системы ПВО крайне мала.
Общие тенденции
Таким образом, США собрались передавать Украине еще один образец современного управляемого вооружения. Поставки ожидаются в ближайшие месяцы, но точные сроки не названы. Результаты освоения и применения такого оружия тоже пока под вопросом – и у его пользователей нет поводов для оптимизма. В целом сохраняется неопределенность, но и в этом случае проявляются любопытные тенденции.
Так, Вашингтон продолжает снабжать киевский режим оружием и постепенно переходит на современные образцы с высоким уровнем заявленных характеристик. При этом поставка современных авиабомб не сопровождается передачей соответствующих самолетов. В то же время, американская сторона готова помочь с доработкой наличных истребителей советского образца.
Все это показывает, что США намерены продолжать поддержку Украины и затягивать боевые действия. Однако на данный момент они не готовы предоставлять любое вооружение и технику, в т.ч. в больших количествах. Соответственно, результаты такой помощи тоже будут ограниченными – или вообще незаметными. Тем не менее, нашим расчетам ПВО придется поработать.