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Быть или не быть? Вопрос Приднестровья требует срочного решения

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Быть или не быть? Вопрос Приднестровья требует срочного решения

Если честно, не хотелось мне ввязываться в дискуссию о судьбе Приднестровья. Понятно, что это очередной вброс, в расчете на милость и жалость россиян. Но, как оказалось, высказаться придется, уже потому, что многие просто не представляют реальную ситуацию. Происходит ровно то, что и должно происходить в среде тех, кто «воюет на картах».


Почему у Киева так резко увеличился интерес к судьбе молдавского народа? Причем интерес настолько сильный, что Украина якобы готова даже лучшие бригады направить именно в Приднестровье, а не на восточный фронт. Отчего-то именно с границ с ПМР происходят такие глупые утечки информации о переброске частей ВСУ, об их мощи и о планах предстоящей операции?

Понятно, что судьба молдаван, а тем более граждан ПМР, Киев совершенно не интересует. Украине безразлична судьба собственных граждан, а те, кто даже не гражданин Украины – это вообще никто. Интерес тут совершенно другой. Шкурный. Огромное количество боеприпасов, которые хранятся много десятилетий в арсенале в Колбасне.

Около 20 тысяч тонн снарядов, гранат, патронов, авиабомб и прочего необходимого Киеву военного имущества. А то, что 57 %, по данным на прошлый год, уже просто опасны и давно исчерпали все сроки хранения, не важно. Ведь работали же те снаряды и ракеты, которые завозились из бывших стран Варшавского договора! И эти будут работать.

А то, что в некоторые склады даже охрана заходит с опаской, говорит только о том, что они трусоваты. Украинцы не такие, и им ничего не страшно. Ну а если что-то произойдет, то это происки россиян или сепаратистов из ПМР. Да и не будет на Украине никакого возмущения.

Помните украинские минометы, от которых расчеты просто убегали? Кто-то возмущался их качеством? Никто. А трупы при испытаниях – так это обычная халатность солдат. Не соблюдали технику безопасности. Украинское общество успешно «съело такое объяснение». На фоне общих потерь эти расчеты просто ещё одна цифра, не более.

Реально ли нам защитить ПМР?


О том, что Украина может провести операцию по захвату ПМР, говорят давно. Практически с момента придуманной войны с Россией в 2014 году. Заявления делались абсолютно на всех уровнях. От командиров националистических подразделений до президента страны. Тема то возникала, то исчезала. Естественно, в штабах обеих сторон уже готовы какие-то планы на этот случай.

О том, что неадекватность Киева может привести к мировой войне, знают все. Но парадокс – все верят в адекватность Москвы. «Киевскому дурачку можно все, но ведь вы-то умные!.. Не допустите такого развития событий». Вот и получается, пациент «желтого дома» вроде как неподсуден. Он же больной, его лечить надо.

А как быть с теми 470 с лишним тысячами приднестровцев, которые проживают в ПМР? Они здоровые, значит – их можно убивать? Женщин, стариков, детей? Не секрет, что мужское население ПМР сейчас по большей части «на заработках» вне республики. Безусловно, защищать их будут российские миротворцы. Напомню, российские миротворцы находятся на территории Приднестровья законно.

Какими силами обладает Российский миротворческий контингент в Приднестровье?

Увы, миротворцы не предназначены для ведения активных боевых действий. Именно поэтому численность миротворцев ограничена международными договорами. Точную цифру на сегодня я назвать не могу. Но три года назад количество миротворцев оценивалось как 2,5–3 тыс. человек.

Структурно это пять батальонов. Батальон управления, два отдельных мотострелковых батальона и два батальона охраны арсенала. Как видите, серьезной военной силы эти подразделения не представляют. Их задача удержать позиции до подхода основных сил Российской армии.

Кроме Российского контингента ПМР имеет и собственные вооруженные силы. Это, по разным оценкам, от 7,5 до 15 тысяч человек. На вооружении имеют около 20 стареньких танков. До 40 установок РСЗО. Много минометов и пушек. Даже военная авиация имеется. Правда, транспортная.

Теоретически, по заявлениям властей, армия ПМР может быть увеличена до 80 тысяч человек. Но практически это достаточно сомнительно. То поколение, что помнит или участвовало в войне, уходит. А молодежь вполне научилась жить в новых условиях. Они в большинстве своем имеют паспорта ПМР, России и Молдавии.

Это не какая-то деградация населения. Это итог достаточно длительной политики умиротворения, а точнее, по моему мнению, политики «нечегонеделания» по отношению к гражданам Приднестровья. Крутитесь сами, как можете. Вот народ и крутится, выживает. Так что, 80 тысяч – это, скорее всего, идеал, в реальности цифра гораздо меньше.

Думаю, понятно, что такие силы, как бы героически они не защищались, обречены на поражение. Они какое-то время продержатся, но потом будет просто бойня. А учитывая боевой опыт ВСУ, бойня начнется сразу же. Сыграет роль то, что в ПМР практически отсутствует понятие тыла. Что такое 40 км сегодня? Ровным счетом ничего. То есть вся территория простреливается артиллерий!

Сейчас некоторые подумали о ВДВ. Можем мы помочь Приднестровью, высадив воздушный десант? Можем... Отсрочив разгром на пару-тройку дней и потеряв весь десант за эти дни. Без подхода сухопутных частей с соответствующей огневой мощью десант не многим будет отличаться от тех батальонов, что будут оборонять республику.

Нападение на ПМР – это нападение на Россию


Мы как-то привыкли к заявлениям нашего МИД и в большинстве своем не реагируем на такие заявления. Ну заявили и заявили. Все равно эти заявления никто не читает. Как в той басне – «а Васька слушает да ест». Это вполне нормальное обывательское отношение к таким документам. И не только в России, но и в любой другой стране мира. Каждый гражданин или подданный знает ровно столько, сколько ему положено.

На самом же деле, любое такое заявление вызывает достаточно серьезные действия противной стороны. Начинаются какие-то встречи, какие-то консультации, какие-то контакты по линии спецслужб. Понятно, что об этом мало кому известно. Нам выдают «конечный продукт». Встретились президенты или министры иностранных дел и что-то там подписали.

Внешне это выглядит как реальная встреча, где два человека, при помощи взвода, а то и роты помощников, обсуждают проблему и тут же принимают выгодные для обеих сторон решения. У многих даже вопроса о том, имеют ли эти люди соответствующие полномочия, не возникает.

Итак, МИД России официально заявил, что нападение на ПМР будет рассматриваться Россией как нападение на территорию России. Причем заявление было направлено не только в Киев, но и в Вашингтон и Брюссель. Проще говоря, США и НАТО предупреждены о том, что произойдет дальше. Если они каким-то способом примут участие в захвате ПМР.

Мы прекрасно понимаем, что проблема Приднестровья существует. И эту проблему необходимо как-то решать. Единственный путь, который Москва сегодня признает – это дипломатия. В любом другом случае итогом станет война. Причем война не на территории Украины, а в мире. То есть ещё один путь для разжигания мировой войны.

Также мы прекрасно понимаем, что Киев может имитировать законность своего нападения, получив формальную просьбу президента Молдавии о военной помощи. Никто не сомневается, что две шавки из своры Байдена вполне смогут договориться. Более того, во время поездки американского президента по Европе Санду, по всей вероятности, именно на консультацию по этому вопросу ездила в Варшаву.

Пока, судя по развитию событий, «добро» от США не получено. Американцы, в отличие от узколобых стратегов в Киеве и Кишиневе, прекрасно просчитали возможные действия России в случае начала операции.

Какие выходы из ситуации пока остаются открытыми?


Парадокс, но даже сейчас существуют варианты решения или хотя бы заморозки проблемы Приднестровья.

Первый, самый, наверное, вероятный и самый лучший на данный момент – это дипломатическое решение. Разжигать очередную войну в Приднестровье для Кишинева смерти подобно. Ситуация в экономике и политической жизни внутри Молдавии такова, что «взорваться может» в самом неожиданном месте.

Хотя, как мне кажется, молдавский президент уже прекрасно понимает, что её проамериканская позиция встречает довольно серьезное сопротивление молдаван. Конечно, не стоит надеяться на какие-то серьезные уступки с её стороны. Более того, как мне думается, Санду с маниакальным упорством ведет страну в Румынию. Ведет с прямого согласия Вашингтона. Независимая Молдавия американцам не нужна.

Увы, но в полное разрешение проблемы дипломатами я не верю. Просто потому, что народ ПМР давно ожидает присоединения к России. Пусть анклавом, пусть с какими-то санкциями и прочими «прелестями», которые обязательно вывалит на республику Запад, но в составе РФ.

Было время, когда это было возможно. Но нам не хватило политической воли. Сегодня же присоединение ПМР к нашей стране очень проблематично. В любом виде.

И вот тут-то и появляется второй путь, которого очень бояться на Западе.

Предположим, Украина начинает военную операцию по захвату республики и советских арсеналов. Для этого в силу объективных факторов ВСУ будут вынуждены использовать части и подразделения, которые находятся в районе Одессы и Николаева. Фактически оголив оборону этих направлений. Почему?

Те бригады, что пугают сейчас Приднестровье, не обладают достаточными силами и главное – средствами для успешного наступления. Правда, одна из бригад гордо называется механизированной. Но название это достаточно условно, судя по анализу техники и вооружения. Другая бригада честнее будет. Просто мотопехотная.

Вполне логичными в этой ситуации будут высадка десанта и захват Российской армией Черноморского побережья. Причем брать сразу Николаев или Одессу совсем нет необходимости. Пусть сидят в окружении до подхода Росгвардии или других штурмовых подразделений. ВСУ быстро перебросить свои бригады просто не получится.

Есть и ещё один способ.

Но этот способ не для украинского президента. На самом деле это просто знание. Знание, рассчитанное с помощью элементарной математики. В начале материала я указал количество боеприпасов, находящихся в арсеналах Приднестровья.

Почти 20 000 тонн боеприпасов. Когда-то генерал Лебедь называл цифру в 2 600 железнодорожных вагонов. Причем боеприпасов, которые хранились несколько десятилетий на открытом воздухе и теперь представляют огромную опасность. Потому их и не смогли вывезти в свое время.

Теперь опять будем заниматься фантазиями. Представляете, что произойдет, если в арсенал прилетит снаряд или мина? С учетом того, что боеприпасы хранятся на земле? Или найдется какой-нибудь командир обороняющихся, который подготовит арсенал к уничтожению на случай прорыва обороны?

Можете представить себе воронку глубиной 75 метров и радиусом в полтора километра?

А ведь именно о такой воронке говорят те специалисты, кто не только понимает опасность подрыва, но и умеет просчитывать последствия взрыва. Это данные, озвученные экспертами уже достаточно давно. Взрыв разрушит все строения в радиусе примерно 50 километров.

Сейчас мы смотрим последствия землетрясения в Турции и Сирии. Как страшна эта стихия – писать не надо, я думаю. Так вот, землетрясение, которое вызовет подрыв боеприпасов в Колбасне, будет примерно таким же по силе. Эксперты говорят о силе в 7 и даже 7,5 баллов. Представьте, сколько территорий перенаселенной Европы попадают в зону землетрясения.

Так будет наступление на ПМР или нет?


Я скептически отношусь к возможности наступления на Приднестровье. Но, учитывая неадекватность Киева и, пожалуй, Кишинева, все-таки допускаю любую глупость. Мне кажется, что в случае реализации плана Киева, т. е. нападения на республику, скорее всего, следует ожидать примерно такого же развития событий, какое мы уже видели на Донбассе.

Россия признает республику и сразу же заключит договор о взаимной помощи. На основании уже этого договора мы будем действовать на законных основаниях. И вот тут может сработать опять же «донбасский эффект». Те 80 тысяч резерва, о которых я скептически отзывался выше, вполне можно будет выставить против ВСУ и молдавской армии. Люди пойдут в ополчение. Даже молодежь.

Таким образом, в любом случае вопрос о судьбе ПМР поставлен довольно жестко. И решение будет принято в обозримом будущем.

А там, что тоже достаточно вероятно, встанет вопрос и о Молдавии в целом.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:35
    +4
    Насчёт чудовищной воронки автор сильно погорячился. Боеприпасы на складах так не детонируют, всегда есть либо вообще не сдетонировавшие, либо взорвавшиеся позже. Многодневные фейерверки на складах при пожарах - тому свидетельство
    А насчёт пользы хiхлам - есть мнение что бОльшая часть боеприпасов это давно вышедшие в тираж калибры от 85 до 100 мм. Ни 125 танковых мм, ни даже 122 РС там не осталось. 122-152 - буквально позеленевшие. И основные запасы хоть как то современных боеприпасов - в гарнизонах (соответственно небольшие). Надеюсь что это так, но повторю - это частное мнение (не моё).
  2. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 04:57
    +5
    С Приднестровьем все просто. После оставления Херсона и всего правобережного плацдарма ничем помочь ему мы не можем. Тем более после отказа от зимнего наступления и перехода к общей стратегической обороне с лобовыми тактическими наступлениями на Донбассе.
    Прекрасные фантазии о десантах с окружениями Одессы и Николаева оставим для уважаемого автора, если же говорить реально,то как-то приостановить ликвидацию Приднестровья можно.
    1) Подготовив заранее склады к взрыву. Если они не достанутся майданным украинцам при наступлении их интерес к мероприятию заметно утихнет. Хотя и не до конца.
    2) Повлияв на молдавские власти. Поскольку именно они должны дать команду на восстановление территориальной целостности (напомню Приднестровье не признано никем включая РФ). Например угрозой вообще прекратить поставки газа, или вдобавок отработать по Молдавии КР. И попробовать повлиять на уважаемых киевских партнеров властей РФ,например сказав что не будем продлевать зерновую сделку,и.т.д.
    Объективно это вряд ли сработает,но на время отодвинуть неизбежное может.. В целом же для того чтобы спасти Приднестровье нужно выиграть войну. Других способов нет.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 05:12
    0
    Вопрос Приднестровья как раз не требует срочного решения. Более того, он и не может быть срочно решен ни одной из сторон. В противном случае, кто мешал его решить начиная с 90-х годов?
    У каждой из четырех сторон есть свои проблемы!
    У нас, отсутствие сухопутного коридора, который возможен только в варианте взятия хотя бы части Николаевской и Одесской областей. Сегодня это нереально. Так что мы можем там участвовать только ракетами и ограничено авиацией.
    Само Приднестровье в войну ввязываться не будет, им это точно не нужно, они это уже проходили. Серьезной армии у них нет, техники тоже. Поэтому они будут ждать и надеяться, что мы им поможем устоять.
    Молдаване свой выбор сделали - они выступили против решения этого давнего конфликта военным путем, потребовали отставки Санду и Правительства, отказались от предложений Зеленского. Так что с их стороны в эту воронку смерти никто не полезет. Та же Санду, если даст добро на нападение Украины в Приднестровье, тут же вылетит из кресла, а в Молдавии произойдет государственный переворот.
    Главный агитатор решения Приднестровского вопроса силовым путем - Англия. Бриты давно озвучили свой план военно-экономического коридора с Ближнего Востока через Одессу в Северные моря. Это их последняя геостратегия удержаться в клубе серьезных держав. Им точно не нужны русские войска в Приднестровье и сама республика. Они не первый год толкают Украину на войну в этом районе. Однако и здесь есть нюансы не в пользу киевской власти.
    Во-первых, потянуть второй фронт для хохла слишком затратно. Нет у них сейчас допольнительных сил и средств для ведения еще одной войны.
    Во-вторых, если Молдавия не запросит вторжения, то политическая позиция Украины станет совершенно другой, из "жертвы" Путинской агрессии они превратятся в страну, которая сама напала на соседа. Обставить такие действия иначе вряд ли удастся, да и в Молдавии это никому не понравится.
    И, в-третьих, далеко не факт, что вообще удастся завоевать Приднестровье. Там под 20 000 военных + ресурс по мобилизации. Более того. часть молдаван может вступить в войну на стороне республики. А военная неудача в исполнении Укровермахта может привести к печальным последствиям, начиная с гонений на украинских беженцев в Молдавии и заканчивая сокращением военной помощи самой Украине.
    Так что, скорее всего, никаких боевых действий связанных с Приднестровьем мы не увидим. Хотели бы, сделали бы это с самого начала СВО под предлогом самозащиты...
    1. Просто_Кваша
      Просто_Кваша Сегодня, 06:24
      0
      "У нас, отсутствие сухопутного коридора, который возможен только в варианте взятия хотя бы части Николаевской и Одесской областей. Сегодня это нереально."
      Почему?
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:34
    0
    Шум вокруг Приднестровья,это провокация России,как раз на те действия, на которые указывает автор.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 06:08
    +1
    Вполне логичными в этой ситуации будут высадка десанта и захват Российской армией Черноморского побережья. Причем брать сразу Николаев или Одессу совсем нет необходимости. Пусть сидят в окружении до подхода Росгвардии или других штурмовых подразделений. ВСУ быстро перебросить свои бригады просто не получится.

    Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
    О наступлении на Приднестровье и Одессу надо было думать летом 2022 года, когда передовые части Вооружённых Сил РФ ещё стояли в Николаеве.

    А после "трудного решения", когда Суровикин бросил столицу нового субъекта РФ - город Херсон, единственный плацдарм РФ на правом берегу Днепра на съедение нацистам, нечего и думать о спасении Приднестровья. Россия доказала много раз, что она своих людей бросает на убой, предаёт и продаёт.

    Говорили умные люди вроде Гиркина, Квачкова и другие кремлёвским предателям, запроданцам, примиренцам и пораженцам - без массовой мобилизации, напряжения всех сил и средств РФ одним мизинцем левой ноги с такой самой крупной в Европе страной как Украина, поддержанной НАТО, не справиться.

    А теперь по любому РФ кто бы что тут не писал, и сколько бы минусов мне не кидал - увидите сами абсолютную правоту моих слов - руководству РФ в конце концов все равно придётся проводить массовую мобилизацию не менее 2 миллионов человек на фронты СВО, переводить экономику на массовый выпуск военной продукции, наступать, побеждать и освобождать всю Украину до Польши и Румынии.
    Потому что иначе закончить эту войну без поражения РФ никак.
  6. Von_Schmidt
    Von_Schmidt Сегодня, 06:14
    0
    Что читал, что не читал, мыло мыльное.
  7. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 06:20
    +1
    "Предположим, Украина начинает военную операцию по захвату республики и советских арсеналов. Для этого в силу объективных факторов ВСУ будут вынуждены использовать части и подразделения, которые находятся в районе Одессы и Николаева. Фактически оголив оборону этих направлений. Почему?

    Те бригады, что пугают сейчас Приднестровье, не обладают достаточными силами и главное – средствами для успешного наступления."
    По-моему, автор делает слишком умный вид при написании статьи. Кто мешает "завернуть" в расположение тех бригад, что пугают сейчас Приднестровье, пару-тройку эшелонов с техникой и расчётами или экипажами, тем более, что почти по пути? В этом случае высадка российского десанта и захват черноморского побережья у же не выглядят вполне логичными, т.к. ВСУ с этих направлений никого перемещать под Приднестровье не будут. И тогда десант будет уничтожен или, в лучшем варианте, понесёт огромные потери Именно подобная, ничем не обоснованная логика, привела к проблемам (провалу?) на начальном этапе спецоперации.
    Наши же проблемы, и не только в проведении СВО, заключаются во вторичности нашей политики: мы постоянно только реагируем, отвечаем на вызовы, и не создаём их сами. Например, вводим контрсанкции..., а санкции хоть раз ввели?
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 06:29
    0
    Думаю, Украине нападать на ПМР не айс, Бахмут бы удержать.... А вот создать видимость и отвлечь внимание Украины от провала обороны Бахмута, то да!
  11. Essex62
    Essex62 Сегодня, 06:40
    0
    Главный посыл господина Ставера- не лезьте,будет большая бяка. Вас землетрясением снесет. Посмеялся ,от души.