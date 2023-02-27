В Италии зарождается движение Сопротивления

Вам не скажут, что война началась не год назад, а в 2014 году – с инспирированного НАТО переворота, целью которого было поставить во главе Украины банду пронацистских последователей истребителя евреев Степана Бандеры, которого они превратили в национального героя