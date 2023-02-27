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Почётный адвокат России: в Италии ширится движение протеста против НАТО и поставок оружия Киеву

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Почётный адвокат России: в Италии ширится движение протеста против НАТО и поставок оружия Киеву

В Италии появилось и ширится движение протеста против НАТО и поставок оружия Киеву. Об этом может свидетельствовать анонимная листовка из итальянской провинции Ломбардия, текст которой озаглавлен «Не с НАТО».


Такое сообщение появилось в Telegram-канале члена Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», почетного адвоката России, члена Общественной палаты г. Москвы Дмитрия Краснова, которому прислали фотографию такой листовки.

В Италии зарождается движение Сопротивления

- пришел к такому выводу политик, ознакомившись с ее содержанием.

В бумаге, которую получил почетный адвокат России, говорится, что итальянский народ пытаются убедить в «агрессивности» Кремля и представить киевский режим в образе невинной жертвы. Итальянцам внушают, что для Зеленского и его окружения нужно непрерывным потоком отправлять в огромном количестве деньги и оружие.

Вам не скажут, что война началась не год назад, а в 2014 году – с инспирированного НАТО переворота, целью которого было поставить во главе Украины банду пронацистских последователей истребителя евреев Степана Бандеры, которого они превратили в национального героя

- объясняют людям реальное положение вещей авторы листовки.

Они утверждают, что руководство Североатлантического альянса действует во вред национальным интересам Италии. Кроме того, Соединенные Штаты при поддержке НАТО не жалели средств для манипулирования результатами выборов в стране, чтобы ею правили те, кто находится у них в подчинении.

Автор:
Использованы фотографии:
https://t.me/s/krasnovdmitri
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13 комментариев
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:07
    -3
    они вошли в "раш"....им плевать на жителей!....деньги сейчас в приаритете над народом wassat
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Владислав_2
      они вошли в "раш"....им плевать на жителей!....деньги сейчас в приаритете над народом wassat

      Ну деньги тоже заканчиваются, уже более 140 лярдо вбухали.за год..
      В Афгане за 10 лет раза в два меньше ..Ну еще и политическая усталость начинается на западе ..Всем эта наглая орущая толпа беженцев надоела ..
      Да и бизнес теряет колосальные прибыли .
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:06
        +1
        Лично я считаю, что после войны надо вводить свои санкции против стран, где на свободе политики-нацисты.
        Нацисты - это те, кто принижает одни национальности ниже других, а там много тех, кто пытался вычеркнуть русскую культуру.
        А так же нацисты те, кто поддерживает других нацистов - это те, кто санкционировал посылки оружия нацистам.
        В Европе усталость от санкций? Нехватка и дороговизна товаров?
        Вот и надо, что ЭТО ПРОДОЛЖИЛОСЬ и после отмены санкций.
        Нацизм надо давить до конца, и никакого снисхождения тут быть не может.
        Слишком опасна эта зараза.
        .
        Вот только вряд ли дельцы в нашем правительстве со мною согласятся.
        Ведь до сих пор так и не предъявили Западу прямое обвинение в нацизме.
        А это значит, что пройдут годы, и нам придётся воевать опять. Против тех же самых противников.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 18:13
          -1
          Цитата: Shurik70
          Лично я считаю, что после войны надо вводить свои санкции против стран, где на свободе политики-нацисты.
          Нацисты - это те, кто принижает одни национальности ниже других, а там много тех, кто пытался вычеркнуть русскую культуру.
          А так же нацисты те, кто поддерживает других нацистов - это те, кто санкционировал посылки оружия нацистам.
          В Европе усталость от санкций? Нехватка и дороговизна товаров?
          Вот и надо, что ЭТО ПРОДОЛЖИЛОСЬ и после отмены санкций.
          Нацизм надо давить до конца, и никакого снисхождения тут быть не может.
          Слишком опасна эта зараза.

          Верно мыслите ,но Россия добрая душа и Сталин был слишком добреньким ,а Хрущев своим в доску ..Тьфу блин
          Вот сейчас и воюем ..
          P.S. А еще Ленин чертил границы союзных республик ,чуть ли не от руки и Сталин был против этого ,на что Ленин аргументировал ,что при победе Коммунизма границ не будет ..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:11
    0
    Кто то против.А "баба Яга"-ЗА!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:26
    +2
    Судя по вчерашней акции с танком в Берлине, который засыпали цветами, да который еще и укропным оказался, а не российским - эффект уже имеется от СВО.
    Все верно - для победы России надо одно - заставить Запад платить из своего кармана за войну на Украине. С началом СВО так и произошло, до этого вялотекущая война шла фактически за счет Украины и России, а теперь требует весомых вливаний от Запада. А они на это - не согласны.
    Опять-таки, все по плану.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:28
    +3
    Почётный адвокат России: в Италии ширится движение протеста против НАТО и поставок оружия Киеву
    Италию на карте найду, и слава богу что у них закипает, но причем тут Почётный адвокат России, ему рейтинг треба подкачать, чи шо?
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 17:32
      0
      Такое сообщение появилось в Telegram-канале члена Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», почетного адвоката России, члена Общественной палаты г. Москвы Дмитрия Краснова, которому прислали фотографию такой листовки.
  5. barclay
    barclay Сегодня, 17:29
    +3
    Ну, все!!! Очередной верный союзник рождается на глазах! Скоро из НАТО выйдут, и снова начнут нам поставлять сантехнику и премиальные автомобили.... wassat уря...
  6. fax66
    fax66 Сегодня, 17:38
    +2
    Народы в Европе ничего не решают.
    Если вы помните в Италии тоже Мелони шла на выборы совсем с другими лозунгами, а сейчас в первых рядах снабженцев украинских нацистов и денег на это не жалеет. Этого итальянцы от неё ждали?
  7. spirit
    spirit Сегодня, 17:44
    0
    У нас в больших кабинетах все ищут оправданий за что бы ещё зацепиться лишь бы само обмануться и ничего не делать.То Европа с Украиной замёрзнут, то деньги у них кончаться то все из страны сбегут воевать будет некому, и ещё с десяток лапши которую сами себе вешают, вот теперь кучку народа с листовками выдают чуть-ли не за революцию.Продолжайте в том же духе господа "почетные" и победы с такими "деятелями* нам не видать hi
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:51
    0
    Стоит понимать, что страны внутри НАТО (исключая разве что Турцию и каких-то последних по принятию в блок) ,сидят в нем очень плотно и разноуровне. Ведь НАТО в отличии от ОВД в меньшей степени политический блок ,и в большей степени военный. А в военном отношении в значительной мере именно хозяйственно-организационный. Этим хозяйствованием и организацией там все оч. глубоко пронизано , и любой лидер (преимущественно авторитарный и высокопопулярный при этом) ,с возникшим желанием разорвать эту связь -столкнется с массой сложностей - как внутриполитического, так и производственного,логистического и хозяйственного характера.
    НАТО в опред.степени стандартизирует ВС страны ,подсаживая ее на массив вещей,которые внутри страны не производится. В тоже время крупные страны НАТО связаны и обратной связью - их предприятия загружены производством вовне, в интересах других стран блока. И в этом производстве они становятся взаимосвязаны , как правило (исключая,разумеется , США) находясь в отрицательном совокупном балансе . То есть ИМ без НАТО будет хуже и геморройнее с точки зрения поддержания-производства,чем в НАТО. Формально Франция уже делала "финт ушами" ,но даже тогда популярность Де Голля в итоге "продавили" и процесс пошел вспять , при том,что сама Франция замечательно справлялась и без блока. Чего уж говорить о менее богатых государствах .

    Не столь важно чего хочет улица на самом деле , если эти желания категорически не совпадают с интересами крупного капитала и крупных же работодателей. Процесс "разрыва" может даже начаться , но во-первых его максимально растянут (эти силы,обладающие реальными рычагами воздействия) , во-вторых в процессе растягивания его могут основательно истрепать ,испытывая на прочность - как собственно и "подвинуть" ключевые фигуры-инспираторы. По ,разумеется, "совершенно не связанным причинам". Наконец, в-третьих, плебс в развитых кап.государствах невероятно впечатлителен -и через это на средних-длительных временных отрезках им возможно весьма эффективно манипулировать.
    Условно "антиНАТОвский" электорат - он ведь довольно разношерстный, это и паникующие обыватели ,и леваки, и какая-то бизнес-шелупонь завязанная на торговлю с РФ или просто обанкротившаяся из за этих санкционных войн,и антиглобалисты и экологи и прочая-прочая.
    Мотив у этих людей разный ,и их можно вполне себе "размыть" ,"рассеять" и "успешно радикализировать". Как там говорится, "разделяй и властвуй".
    Пока в воздухе не запахло РЕАЛЬНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ядерной мясорубкой за какие-то земли у чёрта на куличах - Европейцы будут сидеть преимущественно тихо. И нам бы, по хорошему, припасти всю нашу жуть до подобного момента и не громыхать крышкой почем зря. Вот тогда да, будет возможность реально выбить табуретку из под попы.
    Но не сейчас .
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:02
    +1
    Нам от этих протестов не холодно не жарко, единственное для внешней разведки рекруты и все. Даже запихав нашего человека на верх власти, он не сможет нам помочь, это как негр абама или индиец сунак, как были бесправны те же негры так и остались. Не стоит обольщаться, как воевали с нами так и будут воевать.