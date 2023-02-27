В Италии появилось и ширится движение протеста против НАТО и поставок оружия Киеву. Об этом может свидетельствовать анонимная листовка из итальянской провинции Ломбардия, текст которой озаглавлен «Не с НАТО».
Такое сообщение появилось в Telegram-канале члена Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», почетного адвоката России, члена Общественной палаты г. Москвы Дмитрия Краснова, которому прислали фотографию такой листовки.
В Италии зарождается движение Сопротивления
- пришел к такому выводу политик, ознакомившись с ее содержанием.
В бумаге, которую получил почетный адвокат России, говорится, что итальянский народ пытаются убедить в «агрессивности» Кремля и представить киевский режим в образе невинной жертвы. Итальянцам внушают, что для Зеленского и его окружения нужно непрерывным потоком отправлять в огромном количестве деньги и оружие.
Вам не скажут, что война началась не год назад, а в 2014 году – с инспирированного НАТО переворота, целью которого было поставить во главе Украины банду пронацистских последователей истребителя евреев Степана Бандеры, которого они превратили в национального героя
- объясняют людям реальное положение вещей авторы листовки.
Они утверждают, что руководство Североатлантического альянса действует во вред национальным интересам Италии. Кроме того, Соединенные Штаты при поддержке НАТО не жалели средств для манипулирования результатами выборов в стране, чтобы ею правили те, кто находится у них в подчинении.