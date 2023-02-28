Армия Ирана и КСИР провели совместные учения ПВО сразу в нескольких регионах страны

Если у врага есть агрессивные намерения, Иран способен нанести удар по их существенным и деликатным интересам в разных точках мира

Силы ПВО армии Ирана и войска КСИР (Корпус стражей исламской революции) участвовали в совместных учениях, которые начались в минувшую субботуКак выразились организаторы, учения служат предупреждением противникам Исламской Республики от любого возможного нападения. Целью этих учений, как сообщают представители вооружённых сил Ирана, была оценка эффективности и готовности систем противовоздушной обороны вооруженных сил.На базе ПВО Хатам аль-Анбиа добавили, что учения проводились в сотрудничестве с интегрированной сетью противовоздушной обороны Ирана и проходили ночью в нескольких регионах страны. Отрабатывалось взаимодействие подразделений по обнаружению и поражению воздушных целей на разных высотах.Ранее, в октябре 2021 года, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск Ирана и КСИР приняли участие в масштабных учениях Modafean Aseman Velayat 1400, в которых участвовали подразделения ПВО с использованием, как заявлено, техники только иранского производства.В сентябре 2018 года аятолла Сейед Али Хаменеи, лидер Исламской революции, назвал средства противовоздушной обороны очень важным компонентом вооруженных сил. Али Хаменеи также подчеркнул важность повышения возможностей баз, а также навыков и компетентности личного состава.Представители вооруженных сил Ирана высоко оценили значительный прогресс страны в расширении своей сети противовоздушной обороны. Они также подчеркнули, что вооруженные силы полностью оснащены для защиты Ирана от любого потенциального вторжения.В отчётах по результатам учений говорилось, что потенциал сдерживания страны побуждает противников быть более осмотрительными в своих действиях, подчеркнув, что все их интересы и техника находятся в пределах досягаемости оружия Тегерана.В прессе представители Иранской армии заявили:Это заявление прозвучало после того, как в Тегеране заявили об успешных испытаниях новой крылатой ракеты, дальность поражения целей которой достигает 1,6 тыс. км.По словам иранских властей, которые неоднократно подчеркивали ключевой момент, военный потенциал Ирана, особенно его беспилотные и ракетные мощности, которые предназначены только для обороны, никогда не станут предметом переговоров.Бригадный генерал Алиреза Сабахифард, командующий силами ПВО иранской армии, заявил в августе, что силы под его командованием могут отслеживать передвижения воздушных объектов противника в радиусе до 3000 км.Он предупредил врагов, что на любое нарушение воздушного пространства Ирана ответят «жесткой и разрушительной реакцией», добавив, что враги никогда не могли представить, что сдерживающая сила Ирана при поддержке КСИР достигнет такого уровня.В свою очередь на Западе заявили о том, что Иран углубляет военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе в плане выстраивания системы противовоздушной-противоракетной обороны.