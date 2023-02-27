Президент Белоруссии поручил силовым структурам усилить охрану границ страны на фоне украинских провокаций

Они используют любые случаи чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси и они будут это делать

Белоруссии необходимо обеспечить более тщательную охрану государственных границ. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на совещании с руководителями силовых ведомств республики.По утверждению Лукашенко, необходимо реагировать на мельчайшую агрессивность в отношении Белоруссии. От силовиков президент потребовал охарактеризовать военную составляющую безопасности страны, учитывая текущую непростую ситуацию в соседних государствах.- подчеркнул Лукашенко, очевидно подразумевая украинский режим и его западных покровителей.Ранее в интернете распространилась информация об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на белорусский аэродром. Но власти страны не давали официального подтверждения данной информации.Кроме того, украинская пресса сообщила о гибели 25 февраля на украинско-белорусской границе военнослужащего бригады территориальной обороны ВСУ. При этом в Государственном пограничном комитете Белоруссии отрицают факт стрельбы на границе, а украинские средства массовой информации сообщают, что в военнослужащего ВСУ стреляли не с белорусской территории.Поскольку ситуация становится все более напряженной, призыв Лукашенко выглядит вполне своевременным и необходимым. Минску предстоит задействовать в обеспечении безопасности рубежей страны не только пограничников, н и подразделения вооруженных сил страны. Ведь количество провокаций будет только расти.