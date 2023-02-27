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Президент Белоруссии поручил силовым структурам усилить охрану границ страны на фоне украинских провокаций

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Президент Белоруссии поручил силовым структурам усилить охрану границ страны на фоне украинских провокаций

Белоруссии необходимо обеспечить более тщательную охрану государственных границ. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на совещании с руководителями силовых ведомств республики.


По утверждению Лукашенко, необходимо реагировать на мельчайшую агрессивность в отношении Белоруссии. От силовиков президент потребовал охарактеризовать военную составляющую безопасности страны, учитывая текущую непростую ситуацию в соседних государствах.

Они используют любые случаи чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси и они будут это делать

- подчеркнул Лукашенко, очевидно подразумевая украинский режим и его западных покровителей.

Ранее в интернете распространилась информация об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на белорусский аэродром. Но власти страны не давали официального подтверждения данной информации.

Кроме того, украинская пресса сообщила о гибели 25 февраля на украинско-белорусской границе военнослужащего бригады территориальной обороны ВСУ. При этом в Государственном пограничном комитете Белоруссии отрицают факт стрельбы на границе, а украинские средства массовой информации сообщают, что в военнослужащего ВСУ стреляли не с белорусской территории.

Поскольку ситуация становится все более напряженной, призыв Лукашенко выглядит вполне своевременным и необходимым. Минску предстоит задействовать в обеспечении безопасности рубежей страны не только пограничников, н и подразделения вооруженных сил страны. Ведь количество провокаций будет только расти.
Использованы фотографии:
Государственный пограничный комитет Белоруссии
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6 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 17:51
    +1
    Провокации? Обстрел военого(!) аэродрома рядом с МИнском(!) провокация? belay
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:55
      0
      ..... информация об атаке украинских .... на белорусский аэродром. .... власти страны не давали официального подтверждения данной информации.

      В первую очередь хотелось бы услышать комментарии от Мин. обороны РФ, желательно представителя ВКС.
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:57
      0
      а факт-то обстрела подтвердился? Откуда инфа?
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:01
      0
      Эх Батька ,не получится тебе отсидеться Это не простой конфликт ,а уже почти война и не с окраиной ..А уже с нато ,50 стран против России сейчас .!
      И хватит уже окраине всякое разное поставлять в тихую ,особенно топливо и т.д.
      Пора проводить скрытую мобилизацию ,а иначе придется партизанить ,схронов много наделали ,это все в курсе ..Но лучше ударить первыми ! России очень сейчас это необходимо отвлечь силы
    4. spirit
      spirit Сегодня, 18:02
      0
      Провокации?

      Да она самая.Лукашенко не глуп , он отвиливать от конфликта будет всеми доступными путями, ему это война сто лет как не нужна, а то что он там по тв пургу несёт не имеет смысла.Вот только Украине второй фронт тоже мягко сказать не выгоден. Поэтому формулировка правильная, именно кто то провоцирует.Вопрос только кто? hi
  2. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 18:02
    0
    Батька говорил что пусть только попробуют ответка будет такая,что мало не покажется .ну вот бахнули украинцы по Мачулищам и что??усиление бдительности и чертим красные линии?у обнуленного научился??