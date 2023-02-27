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Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракт с российским Минобороны сроком на один год

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Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракт с российским Минобороны сроком на один год

Иностранные граждане, желающие служить в рядах российской армии, могут заключать первый контракт с Минобороны РФ сроком на один год. Это следует из нового указа, подписанного Владимиром Путиным. Документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.


Согласно документу, если иностранный гражданин изъявит желание служить по контракту в рядах российской армии на должности рядового и сержантского состава, то первый контракт может подписать на срок один год, а не пять лет, как ранее предусматривало российское законодательство. Новый указ вносит изменения в "Положение о порядке прохождения воинской службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237".

Внести в "Положение о порядке прохождения воинской службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" (...) изменение, заменив в подпункте "б" пункта 5 статьи 8 слова "пять лет" словами "один год"

- говорится в тексте указа.

В ноябре прошлого года президент также внес изменения в "Положение о порядке прохождения воинской службы", подписав указ, разрешающий иностранным гражданам не только заключать контракты на службу в рядах российской армии, но служить по призыву. Ранее по призыву могли служить только граждане России, иностранные граждане могли служить только по контракту, это право также осталось в указе без изменений. В новой редакции иностранцы могут служить "солдатами, матросами, сержантами, старшинами" по призыву.

В сентябре прошлого года Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны России на срок не менее года.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:59
    -1
    . Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракт с российским Минобороны сроком на один год


    Товарищей из КНР решили нанимать?А они вместе со своими танками по найму приедут?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 18:04
      0
      Товарищей из КНР решили нанимать?А они вместе со своими танками по найму приедут?

      А у нас своих мало? Правда на хранении, так вроде пока и не нуждаемся в огромном количестве.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:10
        0
        Цитата: Normann
        А у нас своих мало? Правда на хранении, так вроде пока и не нуждаемся в огромном количестве.

        Значит недостаточное количество добровольцев, а вторую волну мобилизации не хотят проводить. Да и для экономики это не очень хорошо, ещё большее количество работоспособного населения уедет на фронт, а кто их заменит на производстве итд? А тут добровольцы, только в мировом масштабе.
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Товарищей из КНР решили нанимать?

      Ага, сейчас, у них уровень доходов не ниже чем в РФ. Скорей таджиков, киргизов и иных жителей Средней Азии.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 18:17
        +2
        Цитата: aleksejkabanets
        Цитата: Orange-Bigg
        Товарищей из КНР решили нанимать?

        Ага, сейчас, у них уровень доходов не ниже чем в РФ. Скорей таджиков, киргизов и иных жителей Средней Азии.

        В КНР давно уже доходы превысили доходы в РФ, и ситуация продолжается развиваться.
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:07
    0
    Давно надо было сделать, тысяч 50 набрать и то сила, у нас и так мало народа.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:10
      +3
      Ну,набирали.Прошлогодний расстрел на Белгородском полигоне забыли?
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:08
    +5
    В Римской империи всё так же начиналось.. Сначала варвары в ауксилиях, потом ауксилии целиком из варваров, потом варвары в легионах, потом легионы из варваров, частные армии магнатов сначала из своих, потом из варваров.. И так потихонечку - рррраз, и нет ни Рима, ни римлян..
  4. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 18:13
    0
    А какой правовой статус будет у оных добровольцев при попадании в плен к ВСУ? Наёмник, член НВФ, или просто бандит?