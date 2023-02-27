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На одном из поставляемых Украине из Германии танков заметили неонацистскую символику

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На одном из поставляемых Украине из Германии танков заметили неонацистскую символику

На некоторые из отправляемых из Германии танков, предназначенных для украинской армии, нанесена неонацистская символика.


Репортер ВГТРК Алексей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео, снятое в районе немецкого города Мангейм. На видео запечатлена переброска по железной дороге на Украину немецких танков, на броне некоторых из которых можно увидеть нанесенные белой краской цифры "14/88"*, являющиеся широко распространенной символикой неонацистов. (*числовая комбинация внесена Минюстом РФ в список экстремистских материалов, использование которых запрещено на территории Российской Федерации).



Комбинация цифр "14/88" широко используется современными неонацистами. Вторая часть является зашифрованным приветствием немецких нацистов.

Учитывая явно кустарный характер нанесения надписи, понятно, что ее сделали уже после подготовки техники к отправке, однако возникает вопрос: почему немцы не стерли довольно заметную нацистскую символику, ведь не заметить ее было невозможно.

Судя по всему, в Германии прекрасно понимают нацистский характер киевского режима. Вполне вероятно, что надпись нанесли и те немцы, которые против поставок оружия Украине и хотят показать немецким властям, что те своими поставками поддерживают нацистский режим в Киеве.
Автор:
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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:40
    +10
    Да кресты эти немецкие есть, знаки эти есть, еще только свастики не хватает, но думаю и ее намалюют уже на месте. История идет по спирали. Так быстро пошла на второй виток....
    но не спасает любовь,
    и мне за вами пора,
    и на Зееловских вновь
    включили прожектора. (с)
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:53
      +2
      вероятно, что надпись нанесли и те немцы, которые против поставок оружия Украине

      Скорее уж наоборот, немецкие неонацисты посылают привет наследникам Бандеры
    2. shikin
      shikin Сегодня, 19:51
      0
      А на месте ли?
      Несколько лет назад читал в одной заметке немецкого журналиста, что в бундесвере немало неофашистов - реваншистов. Там тоже не все так гладко, всякого разного хватает.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:46
    +9
    Почему то не удивлен.Кресты и другая символика нацистов уже давно в наглую наносится не только на технику,вспомните "Азов"наколки,шевроны,знамена и др.Мое мнение таким только смерть без приказов и судов.Все эти наши миролюбие,мы не такие и т.д только усугубляют положение с этими отморозками.
  3. fiv
    fiv Сегодня, 18:48
    +9
    Да пусть хоть голубя мира намалюют, форма не меняет содержания - немецкие танки едут стрелять в русских. Прах горбача и ельцина мы, надеюсь, еще развеем над поганым болотом. А вот счет к германии вырос многократно
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:48
    +4
    О Господи, а почему дойче ремонтируют ВСУ-ушников со свастикой которые кидают зиги при траспортировке по их земле?! Почему не так давно в Бундесвере накрыли ячейку неонаци. На фоне всего двуличия и нарушений всех принципов символика на танках это самое малое.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:38
      -1
      Вы зря удивляетесь. В Центральной (а особенно в Северной) Европе - неонацизм в огромной моде. В Скандинавии (Швеции, Дании, Норвегии) и примыкающих к ним Германии и Голландии - этого дерьма в достатке. Там давным-давно слово "наци" не является запретным в обществе.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 18:52
    0
    Мне всегда казалось что большинство немцев хотят забыть все это, ан-нет, опять...((
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:04
      +1
      Normann hi, наоборот на фоне политики Меркель и ейном мультикультуризме))) многие дойче начали подумывать что не плохо бы и того вернуть это самое.
  6. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 18:57
    0
    На леопард 2 вообще не похож,а на абрамс да,характерные скосы на лбу башни. Абрамсы начали уже всу поставлять разве?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 19:41
      +1
      Так и есть это абрамс, башня назад повернута. И едет это колонна марте прошлого года
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:04
    0
    Да все они знают и понимают. Более того- поощряют! Может быть, пока негласно. Но, это пока. А, мы молчим. Да, надо из всех утюгов вопить об этом. Давить на все педали! Поучиться надо у бандеровцев, в конце концов! И нечего тут комплексовать! У нас погибло от рук фашистов- нацистов сколько миллионов? Точно, до сих пор никто не знает! Мой дед сгинул безвети в мае 1943 года, где-то на северо- западе. А, где конкретно, МО так и не может сказать. И могилы его нет. А, ведь было сказано: "пока не похоронен последний солдат, война не окончена".
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:12
    +2
    Не всё немцы поддерживают нацистов.
    Вот в Восточной Германии в Вассенберге был какой тот праздник недавно, да же с флагами прошли

    Так же и у нас не всё за нас.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:14
    +1
    Да какать я хотел на этот танк. Главное то что немцы опять за своё взялись. И не надо мне говорить, что они это так... ненароком. По ходу опять нам с немцами воевать. А хоохолы, так они всегда хоохлы - предатели.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:38
    -1
    Это число поставляемых Леопердов, тащемто, 14 А6, 88 А4 wassat И не удивлюсь, что в Германии пролоббировали именно такие цифры спецом))) Они уже начали американцев напоминать, причем именно по Задорнову - "ну тупые..."
  11. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 19:47
    0
    Осталось только панцершоколад в пайки добавить hi
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:08
      0
      "Некоторая поставляемая нам альянсом техника настолько старая, что сперва приходится из нее вытряхивать кости эсесовцев, сражавшихся в ней на Курской Дуге"
  12. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:49
    +1
    (*числовая комбинация внесена Минюстом РФ в список экстремистских материалов, использование которых запрещено на территории Российской Федерации).

    А я не знал! Для меня это всего лишь 0,16
    Блин! Конспирологи совсем с дуба рухнули...
    "Число 14 соответствует количеству слов (по английскому оригиналу) в каждой из фраз"
    Да я столько фраз знаю!
    "утверждение Адольфа Гитлера из 1-й части 8-й главы книги «Моя борьба», длиной (по немецкому оригиналу) в 88 слов "
    А этих....утверждений, ещё больше.
  13. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:58
    0
    Может и наоборот. Нациков в Германии наверное немало...
  14. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:05
    0
    Для вукраинских безбожников нацистская мазня уже давно стала чем то вроде культа. Шлепнут свастон себе на ж-пу и бегают довольные, типа дедушка геринг прикрывает.