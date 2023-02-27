На одном из поставляемых Украине из Германии танков заметили неонацистскую символику

На некоторые из отправляемых из Германии танков, предназначенных для украинской армии, нанесена неонацистская символика.
Репортер ВГТРК Алексей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео, снятое в районе немецкого города Мангейм. На видео запечатлена переброска по железной дороге на Украину немецких танков, на броне некоторых из которых можно увидеть нанесенные белой краской цифры "14/88"*, являющиеся широко распространенной символикой неонацистов. (*числовая комбинация внесена Минюстом РФ в список экстремистских материалов, использование которых запрещено на территории Российской Федерации).
Комбинация цифр "14/88" широко используется современными неонацистами. Вторая часть является зашифрованным приветствием немецких нацистов.
Учитывая явно кустарный характер нанесения надписи, понятно, что ее сделали уже после подготовки техники к отправке, однако возникает вопрос: почему немцы не стерли довольно заметную нацистскую символику, ведь не заметить ее было невозможно.
Судя по всему, в Германии прекрасно понимают нацистский характер киевского режима. Вполне вероятно, что надпись нанесли и те немцы, которые против поставок оружия Украине и хотят показать немецким властям, что те своими поставками поддерживают нацистский режим в Киеве.