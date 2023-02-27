В ходе соцопроса, проведённого в Кишинёве, многие граждане выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём

В последнее время на Украине всё чаще тиражируется тема "урегулирования" приднестровского вопроса, а именно, что бы мог предпринять Киев для возврата Кишинёву контроля над этим регионом, если бы молдавское руководство обратилось к нему с соответствующим запросом.
Подобного рода заявления, конечно же, пока не звучат на официальном уровне, однако, некоторые лица, близкие к украинским властям уже высказывались на этот счёт. Буквально в конце минувшей недели руководство России призвало граждан быть бдительными в связи с готовящимися провокациями со стороны ВСУ, которые намереваются вторгнуться в ПМР под видом российских военнослужащих. Вскоре президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский отреагировали на заявления Москвы, назвав их ложью, хотя украинский лидер признал, что в ходе разговора с молдавской стороной затрагивал данный вопрос.
Издание «Страна» решило провести опрос в молдавской столице, чтобы узнать, как простые граждане относятся к идее военной помощи Молдове со стороны Украины с целью возвращения её контроля над Приднестровьем.
В ходе социологического опроса, проведённого в Кишинёве, многие выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём, опасаясь последствий любого военного вмешательства на левом берегу Днестра. Среди них были и те, кто счёл такую «помощь» от Украины необходимой, но процент таких людей оказался гораздо ниже.
Всё это лишний раз указывает на нежелание молдавского общества быть втянутым в вооружённый конфликт, равно как и становиться частью НАТО или объединяться с «братской» Румынией, поскольку прекрасно помнят о печальных страницах истории, когда тогдашняя Бессарабия была аннексирована Королевской Румынией, будучи оккупированной на протяжении пары десятков лет.