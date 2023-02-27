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В ходе соцопроса, проведённого в Кишинёве, многие граждане выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём

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В ходе соцопроса, проведённого в Кишинёве, многие граждане выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём

В последнее время на Украине всё чаще тиражируется тема "урегулирования" приднестровского вопроса, а именно, что бы мог предпринять Киев для возврата Кишинёву контроля над этим регионом, если бы молдавское руководство обратилось к нему с соответствующим запросом.


Подобного рода заявления, конечно же, пока не звучат на официальном уровне, однако, некоторые лица, близкие к украинским властям уже высказывались на этот счёт. Буквально в конце минувшей недели руководство России призвало граждан быть бдительными в связи с готовящимися провокациями со стороны ВСУ, которые намереваются вторгнуться в ПМР под видом российских военнослужащих. Вскоре президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский отреагировали на заявления Москвы, назвав их ложью, хотя украинский лидер признал, что в ходе разговора с молдавской стороной затрагивал данный вопрос.

Издание «Страна» решило провести опрос в молдавской столице, чтобы узнать, как простые граждане относятся к идее военной помощи Молдове со стороны Украины с целью возвращения её контроля над Приднестровьем.

В ходе социологического опроса, проведённого в Кишинёве, многие выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём, опасаясь последствий любого военного вмешательства на левом берегу Днестра. Среди них были и те, кто счёл такую «помощь» от Украины необходимой, но процент таких людей оказался гораздо ниже.

Всё это лишний раз указывает на нежелание молдавского общества быть втянутым в вооружённый конфликт, равно как и становиться частью НАТО или объединяться с «братской» Румынией, поскольку прекрасно помнят о печальных страницах истории, когда тогдашняя Бессарабия была аннексирована Королевской Румынией, будучи оккупированной на протяжении пары десятков лет.
Автор:
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:02
    +1
    Да все там все понимают. И как украинских мобилизованных на улицах отлавливают, как к ним в дома вламываются и под дулом автомата за руки за ноги за шиворот тащат и как потом "на мясо" кидают. И как хитрецов, которые хотели склады с тушенкой охранять и в тероборону записались, чтоб "тильки свою хату защищаты" наоборот на самый передок гонят и приказывают стоять насмерть, чтоб время выгадать. И чем пляски на майдане и борьба за кружевные труселя заканчивается. Не случайно как только началась СВО в Молдавии не так модно стало на майданы собираться. Увидели чем все кончается. А сейчас их усиленно толкают в бойню. И румыны со спины подпирают. И бронекопытная кавалерия 101-я американская эта не случайно там. И трупы румынских солдат на мосту в Тирасполь поди еще помнит кое-то. Но шумерам нужны снаряды к советским пушкам. И советское вооружение. И надежда на второй фронт в лице румын и молдаван. А то русскоязычные из восточных и центральных областей уже заканчиваются. Надеются что прольется кровь в Приднестроьве и можно будет на восточный фронт молдавские и румынские дивизии гнать.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:06
      +4
      А в Молдове что ктото спрашивает граждан? А на украине прям мирно власть взяли, а молчавших сейчас прямо спрашивают хотят они умирвть или нет.

      На фоне этого:
      Турецкие источники сообщают, что командование азербайджанских соединений, расквартированных в Нахичевани, призвало личный состав готовиться к войне уже в самом ближайшем будущем.

      На этом фоне в азербайджанском эксклаве прошли командно-штабные учения "с целью повышения боевой выучки". В частности, отрабатывались вопросы приведения войск в различные степени боеготовности.
  2. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 21:07
    0
    Ну, и где цифры по этим многим и немногим? Кем был проведёт соцопрос? Какова выборка опрошенных? Где он проводлися? Какова погрешность измерений? Каковы группы опрошенных голосовавших "за"? Из кого состоит группа голосовавших "против"?
    Или это как: "Я заказал соцопрос и мне нарисовали то, что я хочу видеть"? Где цифры, Зин?
    1. solar
      solar Сегодня, 21:42
      +3
      Подозреваю, что то что на фото в заставке- это и есть соцопрос. Подошли и спросили, пока он кофе пил.
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 21:51
        -1
        Вот именно. Прям перед СВО был такой стцопрос в Мариуполе. Там опрашивали бабушек. Почти все бабушки симпатизировали ДНР. А как СВО началась, так вся молодёжь в украинскую ТРО ушла и в Азов позаписывалась. Ребята из корпуса ДНР рассказывали, что к ним как -то пришла пара, мальчик и девочка лет 14-ти: дайте покушать. Накормили, напоили. А через неделю соседнее подразделение нашло этих ребят с синими повязками на руках и автоматами в соседнем районе в виде трупов. Вот вам и липовые соцопросы.
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 22:01
        +1
        Угу. Перед началом СВО многие наши патриотические СМИ проводили опросы украинцев, и те якобы готовились гнать Зеленского и встречать нас с цветами. В итоге сами себе голову задурили и получили затяжную войну.
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 21:09
    +2
    В ходе социологического опроса, проведённого в Кишинёве, многие выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём

    Их мнение обязательно учтут.
  4. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 21:12
    0
    Тут нету вариантов. Приднестровье нужно присоединить к Одесской области. Задача сложная. Без жёстких подходов не обойтись для всего уже СВО.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 21:14
    0
    Вот еще один пример того что нельзя брать себе территории которые ментально не склонны к вам. Как там Будулая? Более ярого противника СССР я найти не могу в Молдавии. Черт, а ведь Будулай и еще что-то играл. Это ведь натуральный предатель... во времена СССР он говорил одно, а потом стал говорить другое. Это не предатель? Возможно, это просто отброс.
  6. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:21
    0
    Бидон же уже сказал, что мы на молдован напали wassat
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:27
    0
    Да только конченый идиот захочет для своей страны украинский сценарий. Причем Молдавии это моментально выльется в окончательное закрытие дверей в ЕС, так-то там пока проблем уехать в Европу нет совсем, а начнутся Б/Д - выехать будет сложнее однозначно - ЕС точно кордон поставит
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 21:42
      0
      Там по украинским оценкам 2000 российского контингента и до 5000 ополченцев. Из тяжелого оружия одни БТРы советской постройки. За то большой склад артиллерийских боеприпасов, из-за которого собственно и весь сыр-бор. 7000 вояк задавить для Украины не составит труда. Другое дело, надо ли оно Молдове?
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:33
    +1
    С 14 марта виз эйр прекращает полёты в молдову из за безопасности. 18 марта заканчивается зерновая сделка, украинцы хотят продления на год. Или сделка или хороший удар по лицу ВВП , это удар по немощи государства, куча пленных потому воевать там не будут( местные с кучей паспортов той же Украины,РФ, Молдовы, Румынии) и многии служат в армии пмр и РФ. Самое интересное что все будет сделано руками украинцев,молдова ни причём ей понесут на блюдечке.
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:38
    0
    В ходе социологического опроса, проведённого в Кишинёве, многие выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём

    В любой стране простым людям война не нужна.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:51
    0
    Когда это на постсоветском пространстве мнение народа всерьез воспринимали? Тут должности в европарламенте светят а тут какой то там народ.
  11. Леонид Дымов
    Леонид Дымов Сегодня, 21:52
    0
    В Молдавии не только православные гагаузы сочувствуют России. Там очень много русских среди городского населения. Сами молдаване предпочитают РПЦ, а не единоверцев из Румынской Православной Церкви. В Приднестровье тоже большинство молдаван. Ещё вопрос - где больше русских: В Приднестровье или в Кишиневе и Бельцах? Молдавия ближе к нам, чем Украина.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 22:02
      0
      Вы ошибаетесь русская молодёжь в шоке от РФ и воспринимают
      РФ как нечто далекое ,результат деятельности чиновников из МИДа и государства Российского в целом.
  12. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 21:55
    0
    Дело ни в помощи Молдавии со стороны Украины, дело в складах Приднестровья, где сейчас 20 000 тонн боеприпасов, которые так необходимы Украине в конфликте с Россией. Но считать россиян дураками могут только недоумки типа зеленских и его прихвостней. Если склады взлетят на воздух, то пол-Молдавии пострадает, а также Одесская губерния... Придется опять России забирать и восстанавливать обе территории: и Молдавию, и Одесскую...
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:56
    0
    В ходе социологического опроса, проведённого в Кишинёве, многие выступили против решения приднестровской проблемы силовым путём, опасаясь последствий любого военного вмешательства на левом берегу Днестра. Среди них были и те, кто счёл такую «помощь» от Украины необходимой, но процент таких людей оказался гораздо ниже.

    Автору нужно или данные публиковать. Числа. За/против/воздержался. Или прямо указывать, что это его мнение, которое не имеет под собой статистических данных, но автор искренне верит в написанное им же в новости.