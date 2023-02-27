В оперативном командовании «Юг» ВСУ полностью исключили высадку российского десанта в Приднестровье

Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Но кто же им это позволит!

Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения

Россия не сможет оказать помощь размещенным на территории Приднестровья силам, переброска туда российских войск исключена по нескольким причинам. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.В Генштабе ВСУ полностью исключили переброску российских войск на территорию Приднестровья заявив, что это не даст сделать Украина и страны НАТО, окружающие непризнанную республику. Как заявила Гуменюк, единственный путь - это по воздуху, но для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо самой Украины. Ни там, ни там, этого сделать не позволят, украинская ПВО готова к отражению любой атаки.- высказалась спикер командования "Юг" добавив, что украинская армия готова к "мощному отпору" в случае попыток российских войск высадить десант в Приднестровье.С заявлением такого же толка выступил и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа. По словам вице-адмирала, атаки российских войск с моря можно не ждать, украинский флот "отучил" российские корабли появляться в зоне контроля ВМСУ. На побережье Черного моря создана мощная оборона, исключающая высадку морского десанта, российские БДК будут уничтожены еще на подходе к побережью.- заявил Неижпапа.