В оперативном командовании «Юг» ВСУ полностью исключили высадку российского десанта в Приднестровье

Россия не сможет оказать помощь размещенным на территории Приднестровья силам, переброска туда российских войск исключена по нескольким причинам. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
В Генштабе ВСУ полностью исключили переброску российских войск на территорию Приднестровья заявив, что это не даст сделать Украина и страны НАТО, окружающие непризнанную республику. Как заявила Гуменюк, единственный путь - это по воздуху, но для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо самой Украины. Ни там, ни там, этого сделать не позволят, украинская ПВО готова к отражению любой атаки.
Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Но кто же им это позволит!
- высказалась спикер командования "Юг" добавив, что украинская армия готова к "мощному отпору" в случае попыток российских войск высадить десант в Приднестровье.
С заявлением такого же толка выступил и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа. По словам вице-адмирала, атаки российских войск с моря можно не ждать, украинский флот "отучил" российские корабли появляться в зоне контроля ВМСУ. На побережье Черного моря создана мощная оборона, исключающая высадку морского десанта, российские БДК будут уничтожены еще на подходе к побережью.
Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения
- заявил Неижпапа.