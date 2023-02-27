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В оперативном командовании «Юг» ВСУ полностью исключили высадку российского десанта в Приднестровье

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В оперативном командовании «Юг» ВСУ полностью исключили высадку российского десанта в Приднестровье

Россия не сможет оказать помощь размещенным на территории Приднестровья силам, переброска туда российских войск исключена по нескольким причинам. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.


В Генштабе ВСУ полностью исключили переброску российских войск на территорию Приднестровья заявив, что это не даст сделать Украина и страны НАТО, окружающие непризнанную республику. Как заявила Гуменюк, единственный путь - это по воздуху, но для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо самой Украины. Ни там, ни там, этого сделать не позволят, украинская ПВО готова к отражению любой атаки.

Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Но кто же им это позволит!

- высказалась спикер командования "Юг" добавив, что украинская армия готова к "мощному отпору" в случае попыток российских войск высадить десант в Приднестровье.

С заявлением такого же толка выступил и главком украинских ВМС Алексей Неижпапа. По словам вице-адмирала, атаки российских войск с моря можно не ждать, украинский флот "отучил" российские корабли появляться в зоне контроля ВМСУ. На побережье Черного моря создана мощная оборона, исключающая высадку морского десанта, российские БДК будут уничтожены еще на подходе к побережью.

Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения

- заявил Неижпапа.
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59 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:47
    +2
    Ох как они уверены, что все у них будет хорошо и опасности ждать неоткуда. Прям вслух просчитывают варианты. Опасаются, конечно, но пока уверены в безнаказанности за готовящуюся провокацию.
    Вот тут, кстати, я и сам не могу предсказать развития событий. Чисто холодно аналитически, по большому счету два варианта.
    Один-самый неприятный для нас. Все таки вторгнутся (придумав какую-то провокацию или просто нагло заявив что она была хайли лайкли) и Пройдут с боем до Колбасной этой и захватят склады с вооружением и снарядами советских дивизий из ЗГВ. И ничего мы не подорвем и не сможем уничтожить ударом с воздуха-уж наверное они подтянут ПВО. И будут эти снаряды лететь по нам же и техника эта подарит второе дыхание их сопротивлению. Мы, в итоге, все равно и эти ресурсы их "перещелкаем" со временем, но это потребует еще большего времени и, главное , крови.
    Второй вариант, они начнут но что-то пойдет не так. То ли Молдавия заартачится, то ли миротворцы смогут склады подорвать. то ли Население Приднестровья окажется боеспособнее чем ожидалось, то ли ВКС РФ смогут нанести уничтожающий массированный удар по наступающей группировке, то ли все таки решатся на десантную операцию. Тут, конечно, окно возможностей у нас ограниченное. Ну Можно и гиперзвуковые ракеты использовать и стратегов и еще что-то. Но вроде бы для наземного броска в обход Николаева и Одессы плацдарма нет. Для высадки десанта -слишком не подавлена береговая оборона и так далее. Но война есть война. Все таки в ней всякие сюрпризы и неожиданности случаются. Особенно, когда кто-то так самоуверен и нагл. Просто кармически, вселенски должно у них что-то пойти не так. Слишком уж явно самодовольны...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:50
      +1
      Да нет это только слова.Вон в Запорожье умудрились аэродром целый скоммуниздить как они думают напоследок.Хотя может решили из этих бетонных плит укрепления где то строить? what
      Выдумывая "страшилки" о происходящем в Мелитополе и Бердянске, украинские власти постепенно готовят к распродаже Запорожье. Пресс-служба Фонда госимущества Украины сообщила на днях о подготовке к приватизации трех крупных комбинатов в Запорожье. Среди них "Кремнийполимер", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и Запорожский производственный алюминиевый комбинат. ЗТМК является единственным в Европе производителем губчатого титана, "Кремнийполимер" - единственный на Украине производитель силиконов, а ЗАлК - единственный производитель первичного алюминия.В городе, рядом с которым идут боевые действия, продать промышленные объекты в принципе можно только за гроши, но нынешним украинским властям важно успеть получить хотя бы даже эти гроши.На днях в Запорожье разгорелся очередной коррупционный скандал. Учебный аэродром в Широком возле Запорожья был демонтирован, а 400 бетонных плит взлетной полосы – проданы. Чиновники, провернувшие сделку, заработали около 3 млн гривен, сообщают в прокуратуре. Подозрение выдвинуто и.о. директора Центра лётной подготовки в Широком. Очевидно, украсть целый аэродром и провести демонтаж такого крупного объекта невозможно было незаметно и без ведома высокого начальства – это не мешок "гуманитарной" муки украсть. Теперь аэродром не смогут использовать ВВС ВСУ.Постоянные коррупционные скандалы в Запорожье и распродажа крупных предприятий в не самое лучшее для продажи время говорит о том, что украинские власти (как центральные, так и местные) не чувствуют, что город останется в итоге за ними. По этой причине их деятельность в городе всё больше напоминает мародёрство накануне бегства.

      https://dzen.ru/a/Y_sfYSCGcVQwPV3b
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:51
        0
        Но по любому Одесскую область надо в Россию возвращать.
        Тогда и вопрос о поставках в Приднестровье будет решён.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:55
          0
          Цитата: Shurik70
          Но по любому Одесскую область надо в Россию возвращать.
          Тогда и вопрос о поставках в Приднестровье будет решён.


          Приднестровье как это не удивительно крепко интегрировано с Молдовой и как бы и не одно государство ,а по факту одно.Врядли там кто то захочет войну.В Приднестровье 465 800 человек.В Молдове 2,5 млн.
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:56
        -1
        Значит Запорожье нужно обязательно забирать.
      3. solar
        solar Сегодня, 20:07
        0
        Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

        они давно не работают, оборудование порезано и вывезено.
        ЗТМК принадлежал Фирташу, ЗАЛК- Дерипаске.
        Аэродром в Широком не работает с 1994 года, это бывший аэродром ДОСААФ, там кладбище старых самолетов, судя по фото.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:16
      +4
      Цитата: голос_разуma
      И ничего мы не подорвем и не сможем уничтожить ударом с воздуха-уж наверное они подтянут ПВО. И будут эти снаряды лететь по нам же и техника эта подарит второе дыхание их сопротивлению.

      Пророссийность Вашей позиции однозначна. Но, скажите, при ответах Вы, с определенной коррекцией используете программу чат-бот?
      Слишком длинные тексты (и обороты речи) в короткое время после публикации (три минуты). yes
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:06
        0
        спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

        Ботюшки мой belay а это что за военная должность?
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:56
      -1
      стратегическая задача - экскалировать любым способом, но не засвечиваяя явно участие США и других стран Запада, подталкивать Россию на необдуманные действия, с конечной целью - дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию страны
  2. kamakama
    kamakama Сегодня, 18:48
    +3
    Хорошо это или плохо - не важно. Но это логично. Я в принципе не понимаю, каким образом производилось снабжение и ротация войск последний год
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 19:16
      +3
      Да никак она не производилась(если вы про наших миротворцев в ПМР). Крайний раз это делалось в далёком 2013 году. В 2014 году уже наши борта туда по понятным политическим причнам не могли летать.
      Всё засчёт местных сил ПМР. Скорее всего и личный состав миротворцев, большая часть родом из ПМР с российскими паспортами на контракте у МО РФ
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 20:00
        -1
        В общем как не крути, все упёрлись до победного, применение ТЯО просто не отвратимо - европа попрёт числом на нас, Россия "измельчала" за 104 года безбожников у власти на молельном месте в Кремле, нас стало в ТРИ раза меньше чем европейцев.
        У многих уже в ярости кулаки сжимаются, но это ничего не меняет, уже кучу "плевков" Россия перетерпела и мы просто приманка уже, никто из западников не ждёт от нашего руководства решительных действий.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:52
    -1
    Если массово атаковать, можно разрушить любую пво. Можно десантные группы высаживать каждый километр. Можно проложить путь ракетами, но для этого нужны корректировщики. Нужно быстрое наступление, да будет много жертв.
    Бить прийдется чем то тяжелым, например экскандеры. Бить прийдется точно.
    Еще бы хорошо было сбрасывать системы РЭБ, чтобы они гасили ПВО.
    Пора создавать беспилотники с РЭБ. Чтобы они летели спереди и гасили любые сигналы.
    Есть же бомбы выводящие всю электронику. вот может с нихи начать.
    Как я думаю наступать прийдется по всем направлениям чтобы враг не смог перебросить резервы
    Если Россия подымет в воздух все что имеется, беспилотники, вертолеты, за нимии самолеты.
    Чтобы пробиться в приднестровье, надо будет отправить массу беспилотников вначале, потом вертолеты и самолеты одновременно
    БЕспилотниками можно вывести всю тяжелую пво, остануться только птуры, которые может выше 5-10 км не работают
    Пора уже думать о самолетах имеющие ракеты пво на борту, чтобы сбивать все что летит на самолеты.
    1. kamakama
      kamakama Сегодня, 18:55
      -1
      Можно. Снабжать как - продовольствие, топливо, боеприпасы, медикаменты? Раненых как вывозить?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: AlexWar
      Если массово атаковать, можно разрушить любую пво. Можно десантные группы высаживать каждый километр. Можно проложить путь ракетами, но для этого нужны корректировщики. Нужно быстрое наступление, да будет много жертв.
      Бить прийдется чем то тяжелым, например экскандеры. Бить прийдется точно.
      Еще бы хорошо было сбрасывать системы РЭБ, чтобы они гасили ПВО.

      Такое вполне возможно и в планах Генштаба имеется ..Я сомневаюсь ,что Россия молча будет наблюдать ,как наших в Приднестровье уничтожают !
      Будет ОЧЕНЬ жесткий ответ и привлекут все и даже больше .
      Раз такие заявления идут ,значит все очень плохо у ВСУ
      Может Россия этого и ждет ,чтобы развязать себе руки ? Чтобы уже ударить и на прорыв пойти .
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:26
        +1
        Цитата: LukaNord
        Может Россия этого и ждет ? Чтобы уже ударить и на прорыв пойти .

        Может быть и этого и ждем. На один прорыв (закрепление, отражение контратак, пополнения потерь, создание ВГА, организация гумконвоя...) силы у нас имеются.
        Для очередного глобального наступления нужно не менее полгода после очередной мобилизации, вооружения, обмундирования, обучения, слаживания...
      2. Черепавлик
        Черепавлик Сегодня, 19:43
        -1
        Что мешало сделать это еще вчера? Кто или что "связало руки" М.О.? Почему бы не объявить бандеровцам (и молдаванам до кучи) о применении тактического ядерного, в случае продолжения их вибраций?
    3. shikin
      shikin Сегодня, 19:41
      +1
      В ПМР миротворцев около 1700 человек. ВС ПМР - около 15000, могут быстро мобилизовать еще несколько десятков тысяч. Оружия и боеприпасов, думаю, хватит.
      А вот чем сможет помочь РФ реально? Морской десант - очень проблематично, и от силы несколько тысяч. Ракеты - одна ракета - это, грубо говоря, одна авиабомба, десяток-два снарядов. Не стоит переоценивать их ударную силу, они предназначены для точечных ударов по важным точечным целям, а уничтожать Калибрами ж/с в поле - сверхзатратно и глупо.
      Авиация - при подходе к берегу будут сбивать с высокой вероятностью, особенно вертушки. И ни о какой внезапности говорить не придется, все будет делаться под прицелом со всех сторон - и с Украины, и с Румынии.
      Так что, я думаю, военная помощь ВС РФ не может быть серьезной. Но и Киеву с ПМР совладать будет очень непросто. Если в спину не ударят (с Молдавии). Но если молдавские ВС ввяжутся, то в самой Молдавии будет очень жарко.
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 18:53
    +4
    А заблокировать полностью Одессу с моря Черноморский флот может . Да , так что бы ни одна фелюга не могла проскочить в Одессу и из Одессы . Оставить жидоукраину без моря . Побережье есть , а доступа к Чёрному морю нету .
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:00
      +2
      Цитата: 30 вис
      А заблокировать полностью Одессу с моря Черноморский флот может

      «Кто-то» РК «Москва» смогли же заблокировать...Тут дело только в политической воле российского руководства, количестве БРК и объявленном закрытии акватории в связи с...
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 19:00
      +2
      Вы что, хотите сорвать зерновую сделку с "партнёрами" такими своими идеями? К тому же не забываем что запад им поставил противокорабельные комплекты.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:12
        +2
        Вообще все эти сделки-плевок в душу.Тем же морякам ЧФ..
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:04
        -1
        К тому же не забываем что запад им поставил противокорабельные комплекты.

        можно заминировать подходы к портам и не прийдётся их патрулировать - достаточно бить по минным тральщикам
    3. V.B.
      V.B. Сегодня, 19:04
      +2
      Можно, но не Путину. У него гешефты.
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:07
      +5
      Черноморский флот не подходит к побережью Одессы на дальность пуска ПКР. Пример Москвы очень хорошо показал его возможности. В принципе это касается не только ЧФ, но вообще ситуации с надводным российским флотом. Его уничтожение (по крайней мере в «наступательных операциях» вне своих баз) это вопрос исключительно политической воли, а не техники.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:55
    -8
    украинская армия готова к "мощному отпору" в случае попыток российских войск высадить десант в Приднестровье.

    При попытке ВСУ залезть в Приднестровье Россия может найти много других способов помочь и Приднестровью, и контингенту миротворцев.
    Можно устроить маленький «армагедец» в виде ракетного удара. А «больных мест» можно поискать таких, чтобы всё желание двигаться пропало...
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 19:37
      +3
      А чего мы ждем и сейчас не бьем по больным местам,надо чтоб на наших миротворцев напали.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:55
    0
    Ну значит так, пусть они будут в этом уверены.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:55
    +4
    Дерзко, нагло, уверенно и... безнаказанно. Кулаки сжимаются от бессильного гнева. Понимаю, что на это они и рассчитывают, но ничего сделать не могу. Ответить нам нечем и некому.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:55
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Дерзко, нагло, уверенно и... безнаказанно. Кулаки сжимаются от бессильного гнева. Понимаю, что на это они и рассчитывают, но ничего сделать не могу. Ответить нам нечем и некому.

      Судя по всему, если МО не примет нестандартные действия, то может наступить расплата за череду решений первого этапа СВО.
      А, до сих пор, Минобороны продолжает думать линейно. Их решения просчитываются на - раз.
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 18:56
    +2
    Очевидно комбинированный воздушный и морской десант нужно было высаживать год назад в районе Затоки и Белгород-Днестровского.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: Victor777
      Очевидно комбинированный воздушный и морской десант нужно было высаживать год назад в районе Затоки и Белгород-Днестровского.

      Самое интересное, что такой десант был готов. Но... request
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:56
    +3
    Из за недогенералов и недоминистров у нас он к сожалению прав. Да и в Приднестровье воевать желающих не очень,там такая смесь паспортов жуть по 2,3 на руки. Есть мнение что это шантаж перед зерновой сделкой.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: alexandr 66
      Есть мнение что это шантаж перед зерновой сделкой.

      Зерно нового урожая появится осенью . То , что вывезли -съели португальские свиньи. Об хотелки РФ вытерли ноги . Есть минимум три возможности у РФ купировать угрозе захвату складов вооружения . Но озвучивать их я не стану . То что действия ВСУ останутся без последствий , это самообман с их стороны. Первое , что можно сделать уже сейчас - уничтожить штабы в Одессе и Очакове , и нанести превентивный удар по местам сосредоточения ВСУ . hi
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:02
      +1
      Так если
      Цитата: alexandr 66
      в Приднестровье воевать желающих не очень,там такая смесь паспортов жуть по 2,3 на руки.
      то нафига тогда шантажировать? request
      Цитата: alexandr 66
      Есть мнение что это шантаж перед зерновой сделкой.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:01
    -2
    Гы гы, от десанта подстраховались они. А под землей не смотрели на предмет метро?Срочно исправляйте, эти рюзкие такие коварные.)))
  11. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 19:01
    -1
    ну ну...
    минимум 250 ракетно бомбовых ударов в час КАБы, ФАБы, КРМБ, КРВБ, ОТРК, БПРК
    прорубая дорогу отцовским мечом через Одессу к ПМР - воздушному и морскому десанту
    через 10 часов ВСУ захлебнутся своей кровью soldier
    Слава России
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:18
      +3
      А чтож тогда не рубим "отцовским мечом"?Этими КАБами,ФАБами?Аль договорится надеемся?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:30
      +5
      Цитата: Romario_Argo
      прорубая дорогу отцовским мечом

      Дружище, как бы сразу солёные слёзы на ус не намотать... winked
  12. cpls22
    cpls22 Сегодня, 19:04
    -1
    Теоретически есть ещё комбинация воздушного десанта западнее Одессы с тем, чтобы обеспечить безопасный морской десант. Главная опасность для него - это ведь не ВМФУ , а противокорабельные ракеты на берегу, если я правильно понимаю.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:18
      -3
      Главная опасность,что они все видят.А мы-нет
      1. Черепавлик
        Черепавлик Сегодня, 19:57
        0
        Глазки крысенышам выколоть. Каким образом - пусть в Кремле думают, у них на этот случай, специальный военный министр зарплату получает.
    2. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 19:51
      0
      Теоретически, наш гарант удары "по центрам принятия решений" и последствия "с которыми еще ни когда не сталкивались" анонсировал. А практически, мы тут сидим и репу чешем: "как так-то?" Пожалуй, у меня - всё.
  13. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:08
    -1
    Если ВСУ исключает, то это не правда, просто потому что ВСУ враг. У кого-то другие мысли? ВСУ друг?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 19:16
      -3
      если малой кровью то,
      ВСУ сосредоточили около 20 тысяч у ПМР т.е. первая линия 5000, это около 30 батальонов
      а это 100 ротных групп
      250 ракетных ударов в час - даже через 2 часа остатки частей ВСУ разбегутся
      500 ракет Калибр, Искандер, Кинжал по 400 кг гексогена - это 100% уничтожение 300 на 300 метров
      сосредоточенные 4 Бригады ОТРК Искандер имеют БК в 400 ракет + арсенал
      в таких условиях ВС ПМР сами справятся с ВСУ
      Слава России soldier
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:15
    +2
    Чем больше противник уверен в том, что ему ничего не грозит тем больше открывается путей противостояния. Да, в любом варианте, будут большие потери, но у противника они будут выше. Главное чтобы у "кремлёвских небожителей" хватило крепости Фаберже для спасения приднестровского контингента.
  15. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:21
    +1
    Такая показная уверенность противника - не есть хорошо. Сложно сказать действительно-ли они готовят "раш" на Приднестровье или это отвлекающий маневр ,призванный нас как-то проявить инициативу в том или ином виде .
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:23
    +1
    А этот Неижпапа... неижмама... он не уточнит, какой именно "украинский флот" так мощно отучил русские корабли что-то делать в Черном море? Вымпелы не перечислит?
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:29
    +2
    Они никогда не врут! Не верите?

    Помните про двойников Путина? И про сидящих в бункере? Так кто в бункере-то сидит? И что за кловуны на фото?
    Хрен его знает, верю, что такое фото можно слабать за 5 минут, но вот про бункер совершенно точно правда - на фото минимум двое бункерных президентов, один, помнится, настолько к бункеру привык, что его на собственную инаугурацию еле выдернули, и то он со страху летать - отказался. Я про Бидона, если забыли
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:50
      +2
      Красным кружочком обвели его телохранителя,просто он тоже борадатый и из далека похож на Зеленского.Он всегда за ним ходит.На многих фотках он рядом с Зеленским.
  18. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:41
    +2
    Если честно, не понимаю на что расчитывают укропы. Уверен, что склады заминированы и при реальной опасности их захвата будут взорваны. Для тех, кто считает, что подрыв складов полностью снесёт ПМР, поясняю. Во-первых, наивно думать, что всё лежит в одном ангаре. Во-вторых, склады эти устраивал ещё СССР, значит они разнесены таким образом, что подрыв одного не вызовет детонацию в других. Следовательно, можно подрывать их последовательно, с интервалами 10-15 минут, к примеру. Тут на ВО уже писали, что под Балаклеей взрывались склады с гораздо большими запасами без катастрофических последствий для прилегающих территорий. И да, если там на территории 404 будут какие-то концентрации сил всушников, нужно лупить по ним - это вполне законная цель для наших ВС. Но тут уже наша разведка должна сработать по максимуму эффективно.
    Но скорее всего, мне кажется, это попытка отвлечь наши ВС, раздергать наши резервы. Кроме боеприпасов, ничего интересного для укропов в ПМР нет. Учитывая вышеизложенное, боеприпасы им вряд ли достанутся, значит - цели другие.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:53
      0
      Если честно, не понимаю на что расчитывают укропы

      Ну это потому что вы не в Приднестровье живёте) У них два варианта.Вариант один взорвать и затем всем погибнуть героями, так как подмога не придет.Вариант два, скорее всего украинцы и Молдова предложат им капитулировать без подрыва в обмен на гарантии жизни и отправки в РФ. И так как уже писал что подмоги ждать не откуда плюс РФ вообще не признала эту республику, то и умирать за ВВП. который их кинул они скорее всего не будут,вот вам и вариант
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 20:05
      +1
      Если честно, не понимаю на что расчитывают укропы. Уверен, что склады заминированы и при реальной опасности их захвата будут взорваны.

      Как известно - самую неприступную крепость может взять осёл, гружёный золотом. Что если предположить, что руководству нашего контингента ясно дали понять: в случае подрыва складов, пленных ВСУ брать не будут, а вот если после символического сопротивления боеприпасы достанутся победителю, то плен будет почётным, даже ОЧЕНЬ почётным. Включая неофициальную благодарность за "здравомыслие". Думаете - такой вариант полностью исключён?
  19. sedoj
    sedoj Сегодня, 19:43
    0
    Глазки, мои глазки. Вместо "в" в названии "з" увидел. Но главное, что к говорившей подходит.
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:44
    -1
    Это хорошо что исключают.
    Значит есть шанс их нахлобучить.
  21. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 19:47
    0
    Time to carpet bomb those imbeciles for good. Such arrogance. Similar to their barking masters
  22. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:01
    0
    Надо пригрозить применить ТЯО в случае провокации в Приднестровье и предупреждать не Украину, а США.
  23. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:03
    +1
    Ни один из российских военкоров оптимизма комментаторов по возможности воспрепятствовать проведению ВСУ операции против Приднестровья и спасению наших миротворцев не разделяет, например [b]рыбарь:/b]

    В последние дни отмечаются перемещения ВСУ в Одесской области в направлении границы с Приднестровьем. По Кировоградской трассе из Одессы к ПМР было переброшено более десятка ББМ «Хаммер» с личным составом. По железнодорожной ветке до Слободки доставлены несколько ж/д составов из Одессы с бронетехникой и пустыми вагонами. А с начала этого года в населенных пунктах Должок, Студеное и Грабово действуют отряды наемников.

    По нашим данным, в странах Запада действительно рассматривают вариант искусственной эскалации напряжённости в Молдавии и последующего ввода контингента НАТО для «стабилизации» ситуации в ПМР. Для реализации такого плана нужна серьезная провокация, которую на Западе намерены провести с помощью угрозы ввода ВСУ на территорию ПМР с разрешения молдавского парламента и проведения операции по захвату Приднестровья.

    Учитывая переброску в приграничные села, вероятно, ВСУ вместе с наемниками попытаются пройти с двух сторон в ПМР и наскоком захватить важные военные объекты, а после этого вывезти все военное имущество на Украину.

    Многие связывают предстоящую эскалацию в ПМР с необходимостью в доступе к складам в Колбасном из-за существующего снарядного голода на Западе. Да, запасы там действительно есть, однако преувеличивать их не стоит. Значительная их часть уже просто пришла в негодность, а какое-то количество было разворовано и распродано в 90-е. Их числа хватит на два-три месяца боевых действий.

    Снарядный голод безусловно существует — он есть как и у наших подразделений, так и у ВСУ. Наладить производство боеприпасов в тех масштабах, в которых они расходуются, в кратчайшие сроки нереально.

    Конкретно в этом случае грозящая ПМР опасность заключается в другом: Приднестровье осталось единственным пророссийским оплотом в регионе, и начало операции ВСУ чревато серьезными последствиями для России и пророссийского населения там. Введение войск в ПМР и отсутствие реакции России ещё больше ударит по репутации РФ, а способов решения проблемы практически не осталось, так как попытки мирного урегулирования бессмысленны на международной арене. Интересы России больше не учитываются, и статуса страны, которую нужно бояться, больше нет.

    Наземная операция, тотальная бомбардировка одного из городов или удары по важным гуманитарным объектам на Западе Украины, например, по очистительным станциям, без которых невозможна жизнь в любом городе. Однако такой вариант маловероятен — наземная операция из Беларуси трудноосуществима из-за высокой ресурсозатратности. При этом в Киеве полностью готовы к такому сценарию: Волынский укрепрайон уже давно выстроен для обороны. А тотальное разрушение Львова или Луцка едва ли остановит коллективный Запад от использования простых украинцев в качестве разменной монеты: власти Украины полностью подконтрольны решениям из-за океана и продолжат делать то, что им говорят.

    Единственным возможным вариантом является использование тактического ядерного оружия для устрашения противника путем удара по ненаселенному участку на западе Украины. Сейчас ни одна из стран НАТО не считает серьезной угрозу применения ТЯО на Украине — огромный фактор сдерживания просто перестали бояться. Даже показной удар серьезно поменяет отношение к России на психологическом уровне. При этом для Запада такой сценарий даже выгоден для дальнейшей «демонизации» России, и искусственная эскалация в ПМР может быть реализована конкретно для принуждения РФ к такому шагу.

    Сейчас российские власти находятся на перепутье в вопросе Приднестровья: бездействие с большой вероятностью погубит целый регион и создаст огромные репутационные издержки, а удар ТЯО может сделать страну изгоем, но при этом спасет тысячи российских граждан.
  24. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:04
    0
    Вот же тупая эта гАвнюк!!! И куда она собирается тикать? Или думает что её с собой заберут боссы? Так для минета и помоложе найдутся.