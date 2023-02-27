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Глава ОСК Рахманов назвал сроки возвращения в боевой состав флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

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Глава ОСК Рахманов назвал сроки возвращения в боевой состав флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М "Орлан", проходящий модернизацию на "Севмаше", готовят к прохождению испытаний, возвращение в боевой состав планируется в ближайшей перспективе. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов.


Работы на "Адмирале Нахимове" идут по графику, корабль готовится к заселению экипажа. Одновременно Минобороны согласовало график работ по подготовке крейсера к испытаниям, сроки выхода корабля в море будут планироваться с учетом подготовительного этапа. Возвращение в боевой состав ТАРКР планируется в следующем, 2024 году.

Мы ожидаем выход "Адмирала Нахимова" в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа

- приводит РИА Новости слова Рахманова.

В середине января этого года сообщалось, что судостроители приступили к одному из важнейших этапов - приему электропитания и загрузке топлива. Основная задача "Севмаша" в этом году - завершить отделку внутренних помещений и вывести корабль на испытания.

Как ранее сообщалось, в ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
Использованы фотографии:
Севмаш
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15 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:14
    +6
    Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".


    к сожалению - из двух, оставшихся в БС флота sad
    1. Normann
      Normann Сегодня, 19:19
      +6
      Цитата: Бонифаций
      Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".


      к сожалению - из двух, оставшихся в БС флота sad

      А четыре ох как не помешали бы сейчас((
      1. tima_ga
        tima_ga Сегодня, 19:27
        +4
        Да уж, т.к после возвращения в строй одного, с большой долей вероятности, на длительный ремонт встанет Петр.
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:06
        0
        Цитата: Normann

        А четыре ох как не помешали бы сейчас

        Светлое будущее уже наступило.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:17
    +4
    Представляю какой объём работ проведён по монтажу улектротрасс и трубопроводов.Есть шутка корабль на 70 % состоит из труб и проводов.Правда провода могут быть неправильные в руку толщиной каждая жила.Ещё у Калинина была проблема с активной зоной ,одного из реакторов.Эксплуатировался не в рабочем режиме ,а допустимом.Но в Мурманске слухи об этой проблеме ходили.Надеюсь всё исправили в процессе модернизации.На ходу видел Кирова и Петра Великого, и как эта "сараюшка" разгонялась до таких скоростей.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:41
    +5
    Умели же делать таких красавцев. Держава однако.good
  5. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:48
    -2
    Сейчас либерда заноет ,что все пропало и Флот России доживает последние дни ..
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:48
    +2
    Да, были люди в наше время( мне 60), не то, что нынешнее племя... Хотя, я понимаю, что молодое поколение, если ему не мешать, поправлять и помогать(взаимоисключаемое), будет не хуже нас:).
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:13
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да, были люди в наше время( мне 60), не то, что нынешнее племя... Хотя, я понимаю, что молодое поколение, если ему не мешать, поправлять и помогать(взаимоисключаемое), будет не хуже нас:).

      Я тоже так думаю ,срабатывает у них все же на генном уровне зов крови и история их предков Души у многих попорчены в 90-х Такая трагедия была и чуть страну не потеряли ..
      Есть и наша вина в этом Марек . Надеюсь все восстановим hi
  7. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 19:49
    +3
    Да красивый корабль,мощный! Его бы на ТОФ ,там катастрофически не хватает крупных кораблей,а обстановка очень не простая.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:52
    +5
    Вот как он смотрелся на Балтийском заводе во время постройки ,на стапеле.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:04
      +2
      Фото класс редкое Спасибо !!!! Да были времена
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:57
    0
    Пётр Великий ,когда прикажут ходит в Северную Атлантику.Чтобы НАТО знало ,что сюдой нельзя.Да и Устинов из средиземки вернулся.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:01
      0
      Цитата: tralflot1832
      Пётр Великий ,когда прикажут ходит в Северную Атлантику.Чтобы НАТО знало ,что сюдой нельзя.Да и Устинов из средиземки вернулся.

      А АПЛ строим и сколько на дежурстве стоит в ожидании приказа ..
      Конечно до мощи СССР далеко ,но Россия выбрала тактику мал да удал ..
      США аж в падучей визжат ..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:09
        0
        Сколько АПЛ в море ,это тайна великая,пока спутник вражеский над базой не пролетит.