Глава ОСК Рахманов назвал сроки возвращения в боевой состав флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Мы ожидаем выход "Адмирала Нахимова" в 2024 году. На него уже начали подавать электричество с берега, думаю, через полгода он будет готов к заселению экипажа

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М "Орлан", проходящий модернизацию на "Севмаше", готовят к прохождению испытаний, возвращение в боевой состав планируется в ближайшей перспективе. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов.Работы на "Адмирале Нахимове" идут по графику, корабль готовится к заселению экипажа. Одновременно Минобороны согласовало график работ по подготовке крейсера к испытаниям, сроки выхода корабля в море будут планироваться с учетом подготовительного этапа. Возвращение в боевой состав ТАРКР планируется в следующем, 2024 году.- приводит РИА Новости слова Рахманова.В середине января этого года сообщалось, что судостроители приступили к одному из важнейших этапов - приему электропитания и загрузке топлива. Основная задача "Севмаша" в этом году - завершить отделку внутренних помещений и вывести корабль на испытания.Как ранее сообщалось, в ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".