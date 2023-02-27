В ГУР МО Украины сообщили об очередной смене Россией тактики нанесения ракетных ударов

Российские войска снова поменяли тактику применения ракет для ударов по территории Украины. С таким заявлением выступил представитель украинской военной разведки Андрей Черняк.
Воздушное командование и ГУР МО Украины попеременно сообщают о смене Россией тактики нанесения ракетных ударов. Происходит это на следующий день после нанесения этих самых ударов, причем независимо, были ли ракеты в налете. Как только что-то при ударе меняется, например, время суток или количество ракет, сразу же делается соответствующее заявление.
На этот раз в ГУР МО Украины прокомментировали нанесение удара дронами-камикадзе "Герань" в ночь с воскресенья на понедельник по Броварам и Хмельницкому. Отсутствие ракет при ударе и назвали "сменой тактики", связав это с "дефицитом" ракет и тем, что российские войска, спустя год СВО, начали учиться на своих ошибках.
Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом
- заявил Черняк.
По данным украинской военной разведки, на вооружении России осталось меньше сотни высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при нанесении ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Речь идет о "Калибрах", Х-101, Х-555.
За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения
- добавил Черняк.