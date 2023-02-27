В ГУР МО Украины сообщили об очередной смене Россией тактики нанесения ракетных ударов

Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом

За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения