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В ГУР МО Украины сообщили об очередной смене Россией тактики нанесения ракетных ударов

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В ГУР МО Украины сообщили об очередной смене Россией тактики нанесения ракетных ударов

Российские войска снова поменяли тактику применения ракет для ударов по территории Украины. С таким заявлением выступил представитель украинской военной разведки Андрей Черняк.


Воздушное командование и ГУР МО Украины попеременно сообщают о смене Россией тактики нанесения ракетных ударов. Происходит это на следующий день после нанесения этих самых ударов, причем независимо, были ли ракеты в налете. Как только что-то при ударе меняется, например, время суток или количество ракет, сразу же делается соответствующее заявление.

На этот раз в ГУР МО Украины прокомментировали нанесение удара дронами-камикадзе "Герань" в ночь с воскресенья на понедельник по Броварам и Хмельницкому. Отсутствие ракет при ударе и назвали "сменой тактики", связав это с "дефицитом" ракет и тем, что российские войска, спустя год СВО, начали учиться на своих ошибках.

Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом

- заявил Черняк.

По данным украинской военной разведки, на вооружении России осталось меньше сотни высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при нанесении ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Речь идет о "Калибрах", Х-101, Х-555.

За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения

- добавил Черняк.
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25 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:27
    +5
    По данным украинской военной разведки, на вооружении России осталось меньше сотни высокоточных крылатых ракет

    Это как у нас с красными линиями можно повторять вечно.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 20:59
      0
      Я бы хотел у вас узнать... Хоть один пример, где наши руководители государства говорят о красных линиях скажите пожалуйста. Я жду.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 21:01
      +1
      В этот раз они полностью правы!
      Во- первых они, мы,наши военные учимся на своих ошибках!!!
      Во- вторых все ракеты имеют ограниченный радиус поражения!!! Но радиус действия у всех ракет разный,от нескольких километров до нескольких тысяч километров!
      Так неприлично военным путать понятия и термины!
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:28
    +5
    Ну то есть сейчас то ракеты уж точно почти закончились. Смешно конечно, но ведь раз за разом заявляют.
    А я лично буду надеяться, что концентрируют носители и запас ракет если понадобится нанести массированный ракетный удар по наступающим частям противника , в случае провокации и вторжения в Приднестровье. Чтоб разнести все там к...матери зеленского, скажем так....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:52
      +2
      Россия стала применять новые технологии в своих Х-101 на Украине. Украинцы сами себе противоречат.То заявляют,что ракеты заканчиваются, то говорят о ракетах произведённых в России в 2023 году. Как может закончиться то,что производится?
      Сообщается, что во время атаки российские военные использовали КРВБ Х-101, произведенные в первом квартале 2023 года, как утверждает Украина.На недавнем брифинге украинского военного медиацентра представитель исследовательского центра полковник Николай Данилюк рассказал о некоторых новых технологиях, обнаруженных внутри Х-101, сбитой украинской ПВО в Винницкой области 26 января.


      Изображения упавшего Х-101 в Винницкой области, появившиеся в конце января, показали наличие камеры за чем-то вроде круглого окна. Предполагалось, что эта камера входила в состав системы наведения "Отблеск-У".На своем недавнем брифинге полковник Данилюк заявил, что камера, обнаруженная в сбитых ракетах Х-101, — новая, с тремя фиксированными объективами, которые наблюдают за поверхностью под разными углами. Напротив, у старой камеры был один поворотный объектив.



      Данилюк сообщил, что в модернизированной Х-101 изменена система наведения, что делает ее похожей на американскую DSMAC (цифровая корреляция площадей при сопоставлении сцен), используемую в некоторых модификациях "Томагавка", которая использует внутреннюю базу данных соответствующие изображения местности, чтобы помочь более точно направить оружие к цели.Он также сказал, что эта система может работать одновременно с системой TERCOM (сопоставление контуров местности), которая сравнивает данные радиовысотомера с эталонными данными о местности. Далее Данилюк рассказал об изменениях в электронно-вычислительной машине типа БАГЕТ-62-04 ракеты, заявив, что этот компонент крылатой ракеты Х-101 является прямым свидетельством зависимости российского ВПК от зарубежных комплектующих.Он утверждал, что Россия перешла на новые микросхемы другого производителя, поскольку существовала разница в размерах микросхем, используемых в новейших ракетах, и тех, которые использовались в более старых итерациях ракет.

      https://dzen.ru/a/Y_hhJPg8ijHjfoIJ


      Блок ловушек
      1. solar
        solar Сегодня, 21:37
        0
        они же пишут
        За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет.

        30 ракет- это 8 штук в неделю, одна ракета на всю Украину в день.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:45
        +1
        Однако, почему-то (?!) бывают случаи, когда эти ловушки не срабатывают, а ракета падает вна Окраину почти целая - о как!

  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:29
    +3
    Опять ракеты заканчиваются! Да сколько можно уже повторять одну и ту же мантру на протяжении без малого года.
  4. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 20:33
    +2
    За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет.- добавил Черняк.[b][/b]
    Вот же информированный какой.... Кто ж ему такую инфу слил?
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:36
    +1
    Полагаю что массированные ракетные удары будут наносится во время полного подавления ПВО укрыины , перед генеральным наступлением. Не ранее третей декады мая.
  6. Skif
    Skif Сегодня, 20:37
    +9
    Недавно "кончились" Герани. Поскольку, Герани не кончились, то значит кончились ракеты. Всемирная история банк СБУ.
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:37
    +2
    старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения

    у Украины, надо полагать, ракеты новые и имеют безграничный радиус поражения
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:42
    +2
    Беспроигрышная тактика е-мое. Влупили сильно -можно сказать "это жест отчаяния ! противник выпустил свои последние запасы в тщетных попытках принудить нас к миру" . Влупили слабо - "у противника закончились почти все средства поражения, это жест отчаяния !" , влупили куда-то в нетипичное место - "противник вслепую щупает нашу оборону -его разведка некомпетентна а средства поражения заканчиваются !" и.т.д.
    Всегда можно сказать что у Попа последняя жена ,ну уж теперь точно последняя , или завтра будет последняя ,но уж это -самый край ,"инфа сотка" tongue
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:52
    +1
    Над Севастополем погода плохая,с спутника не видно причал где загружается боекомплект Калибров?Сочувствую!Сюрпрайз!!! lol
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:51
      0
      Сегодня окраинцы написали, что на боевое дежурство из Севастополя вышел корабль с ЧЕТЫРЬМЯ "Калибрами". Вот откуда у них такая информация? Эти ракеты что, в открытую грузят? Неужели нельзя сделать навес возле причала, или хотя бы маскировочными сетями затянуть? Конечно, если это инсайд, то всё ещё печальнее, тогда вешать надо не сетки, а особистов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:58
        0
        Выкладывали фотки причала с спутника ,нереально закрыть этот кран навесом ,это целый комплекс.
  10. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 20:53
    0
    Вместо СОБСТВЕННОЙ толковой информации - цитируют то ВСУ, то британскую разведку, то частныйй американский "институт изучения войны", даже Подоляка стал числиться "военным Ыкспертом".

    Позорище и полная профессиональная беспомощность.
    Зато Басурин оказался никому в РФ не нужен.

    А брех-генерал конашенков ввиду полного отсутствия совести так и не застрелится, даже не уйдёт из армии на фронт.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:27
      0
      Вместо СОБСТВЕННОЙ толковой информации - цитируют то ВСУ, то британскую разведку, то частныйй американский "институт изучения войны", даже Подоляка стал числиться "военным Ыкспертом".

      Хе-хе. sad А вам нужен репортаж с наших арсеналов с точным указанием запасов? А зачем это вам? smile
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:54
    +4
    в ночь с воскресенья на понедельник

    Вообще коварно и подло! ПВО не может работать в таких условиях.
  12. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:56
    0
    Что такое ГУР Украины? Разве мы не жили рядом с этими ГУР? Разве я не знаю Хоохлов как облупленных? Как и они меня. Я прожил рядом с ними жизнь и знаю их жадность и сутяжничество. Тьфу.
    1. vlad106
      vlad106 Сегодня, 21:14
      +1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Что такое ГУР Украины?



      ГИДРО УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ.
      Куда хочет туда Рулит
  13. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 21:02
    0
    Для укропетиков две новости. И обе плохие. Ракет ещё много. ФАБов ещё больше и у них выростают крылья.
  14. Fisher
    Fisher Сегодня, 21:09
    +1
    Смысл обсуждать такие заявления? Интересует эффективность ударов. Свет на Украине есть, поезда ходят, заводы работают. Вот что угнетает.
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:14
    0
    Беда!
    Зрада!
    Ну как же так? Почему не предупредили "дорогеньких" не товарищей! так нельзя! wassat
    Надо же в следующий раз предупреждать - и координаты давать ! А лучше стрелять по полигону! am

    По делом ! soldier
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:20
    0
    За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет.

    По открытой информации примерно такое количество производилось ещё за несколько лет до СВО. Сколько производится сейчас можно только предполагать умножением на некоторый коэффициент.