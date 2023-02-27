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Российские подразделения взяли под контроль станцию Ступки в северной части Артёмовска

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Российские подразделения взяли под контроль станцию Ступки в северной части Артёмовска

Появляется информация о переходе северной части Артёмовска под контроль российских сил. По последним сведениям, бойцы ЧВК «Вагнер» освободили станцию Ступки. Это ключевой объект железнодорожной инфраструктуры на севере Артёмовска (Бахмута).


Станция Ступки является узловой. В южном направлении от неё идут две ветки. Одна – к вокзалу Бахмут-1 и далее к промышленным объектам города. Другая – через станцию Малоильшевская в направлении Горловки.

Станция Ступки примыкает к одной из крупных улиц Бахмута – Свято-Георгиевской. Она ведёт в центральную часть города, на подступах к которой со стороны северо-востока также идут бои.



Напомним, что ранее подразделения ЧВК «Вагнер» освободили находящиеся к северо-западу от Артёмовска посёлки Ягодное и Берховка. В сводках украинского генерального штаба традиционно заявлено, что «бои за Ягодное продолжаются». Соответственно, можно ожидать сводок о том, что «продолжаются бои и за Ступки».

А тем временем российские подразделения продолжают расширять зону контролю как вокруг Артёмовска, так и продвигаясь в городской черте. Трасса на Часов Яр пока не перерезана. По ней в Артёмовск продолжает идти снабжение, но не всё доходит, так как дорога через Хромово простреливается российскими войсками.
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:40
    +2
    Горшочек, вари! Вернее котел-котелок. Вот кто любит свою работу и умеет ее делать. Лучший повар, с лучшим рецептом победы.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 20:45
      +3
      Вы отборнейшую чушь несете, даже не понимаете этого.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:44
    +1
    Это ключевой объект железнодорожной инфраструктуры на севере Артёмовска (Бахмута)

    Какой от него толк если железная дорога все равно перерезана севернее.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:52
      +1
      А какой толк от всего Бахмута?! Да и области наверное надо было сдать? И Ленинград зря не сдали?
      Во всем этом есть толк.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:50
    +3
    Я очень рад, нет правда. Но по сути это позиционные бои с небольшим продавлением от нас. И если в данный момент нужны такие бои, то я придержу свою хотелку "победить моментально". Я подожду.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 20:57
      0
      А на другие бои нет сил и вряд ли будут.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:09
        0
        Посмотрим, что будет в районе Авдеевки. И когда резервы закончатся. В Бахмуте уже невозвратных под 19тыс, что подтвердили в всу(пропавшие безвести).
      2. МДП
        МДП Сегодня, 21:59
        0
        Техническую часть перевооружения прохерили. Особенно в области связи и технической разведки. В этом мы вообще наверное даже ниже возможностей СССР стали. Шагать армия лучше стала. Вот тут мы уделали нос Советскому Союзу
  4. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 21:07
    0
    Цитата: Кронос
    А на другие бои нет сил и вряд ли будут.

    Не согласен, кроме Вагнера ЕЩЕ МНОГО войск,
    а на данном участке - работают лишь они.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:17
      +2
      На данном участке ВС РФ прикрывают фланги Вагнера. Самостоятельно ВС РФ работают на участке Угледара. Про-российские СМИ всколыхнул только один эпизод с разгромом нашей колонны, а анти-российские фактически ежедневно выкладывают все новые сьемки с БПЛА (т.е. противодействие отсутствует) боев и потерь, которые там несет наша армия. ТГ канал Вагнера GREY ZONE эту ситуацию с Угледаром подтверждает.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:13
    +2
    Удивительно ,не смотря на жестокие бои Вагнеровцы готовы передавать тела ВСУшников в гробах ,для достойного захоронения родственниками.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:18
    0
    который раз задаю вопрос, с какой целью размещаются карты в статьях?
    если с целью увеличения показать наглядно ситуацию, то задача выполнена на двойку
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:36
      0
      Обязательная картинка - это древний компонент SEO-продвижения/раскрутки сайта, так уж повелось.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:29
    0
    Все вполне логично! После взятия ряда населенных пунктов с северной стороны и усилении охвата вплоть до трассы Часов Яр - Артемовское - Артемовск других вариантов и не было. Противник тоже не идиот сидеть в котелке и смотреть как музыканты дрова пилят и под котел подкладывают. Свалили, потому как жизнь дороже.
    Тут вот интересная информация проходит. Оказывается сейчас большинство обороняющих Артемовск войск это не тертые калачи, а солянка из теробороны, мобилизованных и ограниченного числа кадровых военных. Лучшие части Залужный вывел так как бережет... Какие же они все же мрази! Этому Залужному солдаты, что соль для супа...
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 21:41
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Тут вот интересная информация проходит. Оказывается сейчас большинство обороняющих Артемовск войск это не тертые калачи, а солянка из теробороны, мобилизованных и ограниченного числа кадровых военных. Лучшие части Залужный вывел т бережет... Какие же они все же мрази! Этому Залужному солдаты, что соль для супа...

      Вообще то подобные потери и мы имели, благодаря бездарному командованию в начале операции! Утешает одно, это было на любой войне в любом государстве. А так тактика сейчас с обеих сторон, это война на истощение! и здесь Залужный воюет по принципам Великой Отечественной Войны, идет подготовка резерва на наступление. Хватит ли сил у них? Это зависит в большей степени хватит ли сил у нас! Здесь я лично ничего не могу сказать, ситуация как видно идет на расширении ТВД... Картина не очень на мой взгляд!