Российские подразделения взяли под контроль станцию Ступки в северной части Артёмовска

Появляется информация о переходе северной части Артёмовска под контроль российских сил. По последним сведениям, бойцы ЧВК «Вагнер» освободили станцию Ступки. Это ключевой объект железнодорожной инфраструктуры на севере Артёмовска (Бахмута).Станция Ступки является узловой. В южном направлении от неё идут две ветки. Одна – к вокзалу Бахмут-1 и далее к промышленным объектам города. Другая – через станцию Малоильшевская в направлении Горловки.Станция Ступки примыкает к одной из крупных улиц Бахмута – Свято-Георгиевской. Она ведёт в центральную часть города, на подступах к которой со стороны северо-востока также идут бои.Напомним, что ранее подразделения ЧВК «Вагнер» освободили находящиеся к северо-западу от Артёмовска посёлки Ягодное и Берховка. В сводках украинского генерального штаба традиционно заявлено, что «бои за Ягодное продолжаются». Соответственно, можно ожидать сводок о том, что «продолжаются бои и за Ступки».А тем временем российские подразделения продолжают расширять зону контролю как вокруг Артёмовска, так и продвигаясь в городской черте. Трасса на Часов Яр пока не перерезана. По ней в Артёмовск продолжает идти снабжение, но не всё доходит, так как дорога через Хромово простреливается российскими войсками.