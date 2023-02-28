Устаревший, но перспективный. Потенциал бронетранспортера БТР-50П

Перевозка БТР-50П в неизвестном направлении. Фото Telegram / ChDambiev
Почти 70 лет назад на вооружение советской армии поступил гусеничный плавающий бронетранспортер БТР-50П. Его эксплуатация продолжалась несколько десятилетий, после чего армия перешла на более новые образцы. Тем не менее, ряд зарубежных стран продолжают использовать эту технику и полноценно использовать ее технический потенциал. Согласно последним новостям, теперь и вооруженные силы России могут применить оставшийся потенциал и ресурс такой техники.
В неизвестном направлении
Несколько дней назад, 23 февраля, на профильных ресурсах и в блогах появилась пара любопытных фотографий. Неизвестный фотограф где-то на просторах страны запечатлел перевозку бронетранспортеров старого типа. В объектив попала пара тягачей «КамАЗ» с литерами «V», буксирующая по автотрассе трехосные полуприцепы-танковозы. В качестве груза на последних стояли два БТР-50П.
Были ли в составе этой «автоколонны» другие тягачи с бронеобъектами на прицепах, неизвестно. Откуда и куда везли бронетранспортеры, тоже не сообщается. Впрочем, перевозка бронетехники устаревшей модели не осталась незамеченной. Также появились предположения и версии, авторы которых пытались объяснить наблюдаемую картину.
Литеры «V» на тягачах привели к появлению предположения о связи перевозки с текущей Спецоперацией. Более того, некоторые блогеры и издания даже предположили, что БТР-50П уже находятся в зоне проведения операции. Также попытались объяснить, зачем там понадобились устаревшие бронемашины. Высказываются разные версии, как логичные и правдоподобные, так и откровенно паникерские.
Следует отметить, что новые фото или видео с перевозимыми или доставленными на место БТР-50П пока не появились. Возможно, в будущем станет известно, куда и зачем перевозили эту технику – если такая информация подлежит публикации. Нельзя исключать, что речь идет о неких «внутренних» делах армии, о которых не станут рассказывать по тем или иным причинам.
В кадр попали только два БТР. Фото Telegram / ChDambiev
Исторический образец
БТР-50П имеет весьма долгую историю. Так, еще 1949 г. ленинградский ВНИИ-100 получил задание на разработку двух унифицированных образцов бронетехники – легкого плавающего танка «740» (будущий ПТ-76) и плавающего бронетранспортера «750» (БТР-50П). Главным конструктором обоих образцов стал Н.Ф. Шашмурин.
Разработка двух проектов заняла всего несколько месяцев. Весной 1950 г. опытный «750» вышел на заводские испытания и в целом показал необходимый результат. Осенью пару БТР подали на государственные испытания, но они не справились с проверкой. Для доработки проект передали челябинскому заводу №100.
В августе 1951 г. госиспытания возобновились, и на этот раз «Объекты 750» подтвердили расчетные характеристики. Любопытно, что их проверяли и как транспорт для пехоты, и как носитель артиллерии – пушки попросту закатывались в десантное отделение. По итогам испытаний, в 1954 г. изделие «750» приняли на вооружение под обозначением БТР-50П. Производство было организовано на Сталинградском тракторном заводе.
Изначально БТР-50П выпускался в нескольких версиях с разным вооружением. В 1958-59 гг. начали выпуск модернизированного БТР-50ПК с крышей обитаемого отсека и защитой от оружия массового поражения. Также бронетранспортер стал основой для командно-штабной машины, инженерной техники, вездеходов и т.д.
Производство БТР-50П в Сталинграде / Волгограде продолжалось до 1970 г.
Основная масса техники поступала в части советской армии. Также существенные количества БТР отправлялись за рубеж. Кроме того, Чехословакия и КНР организовали производство машин по лицензии. В общей сложности БТР-50П и его модификации поступили на вооружение более 35 стран. Порядка 15 до сих пор эксплуатируют его.
БТР-50ПК в музее. Фото Vitalykuzmin.net
В последние десятилетия в России, Белоруссии, Украине и даже в Индонезии предлагались разные варианты модернизации БТР-50П, направленные на компенсацию морального и физического устаревания. Эти проекты предусматривают замену силового блока и вооружения. При этом защита, ходовая часть и другие ключевые элементы не затрагиваются.
Технические особенности
Плавающий гусеничный бронетранспортер БТР-50П построен в сварном корпусе из стальной брони с толщиной от 6 мм (корма) до 10-13 мм (лоб). Броня обеспечивала защиту от пуль стрелкового оружия и осколков с аналогичной энергией. В модификации «ПК» корпус дополнили крышей, что улучшило баллистическую защиту машины, а также позволило герметизировать обитаемые отсеки.
Экипаж БТР из двух человек находится в носовом отделении управления и имеет собственные люки и смотровые приборы. В корпусе с высокой рубкой организовано десантное отделение на 20 чел. с посадкой и высадкой через борт. Закрытый вариант корпуса получил люки в крыше.
На открытой установке или на люке десантного отделения ставились пулеметы разных типов, вплоть до 14,5-мм КПВ. При необходимости, БТР-50П с открытым десантным отсеком мог перевозить пушку калибром до 85 мм, миномет калибром до 120 мм или безоткатные орудия.
В корме корпуса поместили силовой блок на основе двигателя В-6ПВГ мощностью 240 л.с. Мощность выдавалась на задние ведущие колеса. Ходовая часть – с шестью опорными катками большого диаметра на каждом борту, подвеска – торсионная. В корме расположили два водометных движителя.
Командно-штабная машина БТР-50ПУ. Фото Wikimedia Commons
Боевая масса БТР-50П, в зависимости от модификации, достигала 14,4-14,5 т. на шоссе машина развивала скорость 45 км/ч, на воде – 10,5 км/ч. Запас хода на шоссе не превышал 260 км, на плаву – 60-70 км. Бронетранспортер мог передвигаться и действовать в одних боевых порядках с танком ПТ-76.
Потенциал конструкции
Наша армия достаточно давно решила отказаться от гусеничных БТР-50П и полностью перейти на колесные БТР-60/70/80. Остававшиеся в строю машины с достаточным запасом ресурса поставили на хранение, сделали памятниками и музейными экспонатами или отправили за рубеж, остальные утилизировали. При этом некоторые другие страны продолжают эксплуатацию БТР-50П и в целом довольны такой техникой. Предполагается, что она до сих пор сохраняет определенные преимущества и еще не использовала весь свой потенциал.
Подобный успех имеет несколько причин. Так, в основе проекта БТР-50П лежала достаточно удачная и многообещающая концепция. Ее реализовали при помощи ряда оригинальных технически решений с высоким потенциалом. В дальнейшем, несмотря на отказ от БТР-50П, от таких концепций и идей не отказались. В том или ином виде они использовались в новых проектах БТР-Д или БТ-3Ф.
БТР-50П имел и технические преимущества. Так, он выгодно отличался от других отечественных и ряда зарубежных БТР гусеничной ходовой частью. Несмотря на сложность и другие недостатки, гусеницы дают более высокую проходимость во всех условиях, в первую очередь в распутицу или на побережье.
В то же время, потенциал ходовой части используется не полностью. Штатный 240-сильный двигатель дает удельную мощность только 16,7 л.с./т, что недостаточно для достижения высокой подвижности. В связи с этим все проекты модернизации БТР-50П предусматривают замену силовой установки.
БТР-50П вооруженных сил Индонезии. Фото Wikimedia Commons
Штатный бронекорпус защищает только от пуль стрелкового оружия, и это не соответствует требованиям современного конфликта. В этом отношении БТР-50П мало отличается от других отечественных и зарубежных БТР предыдущих поколений. Соответственно, все подобные машины нуждаются в дополнительной защите, экранах и т.д.
При всем этом, конструкция и компоновка корпуса и рубки дают большие преимущества. БТР-50П выгодно отличается большими размерами десантного отсека. Даже при замене сидений и иной модернизации, он способен перевозить больше бойцов, чем другие БТР. Кроме того, большой объем можно использовать и для размещения необходимого оснащения или даже буксируемой артиллерии.
БТР-50П способен нести самое разное вооружение – пулеметы разных калибров, автоматические гранатометы, малокалиберные пушки или ПТРК. Один из проектов модернизации предлагал монтаж пушечно-пулеметной башни по типу других отечественных БТР. Также возможен монтаж дистанционно управляемых модулей.
Прогнозы и версии
Таким образом, даже по современным стандартам БТР-50П выглядит достаточно удачной машиной, имеющей преимущества перед другими представителями своего класса. В то же время, присутствует ряд существенных недостатков, накладывающих ограничения или даже приводящих к рискам. В целом, за счет правильной модернизации, замены агрегатов и установки дополнительных средств, можно улучшить все основные характеристики устаревшего БТР и фактически продлить ему жизнь.
В результате такого обновления появится осовремененная бронемашина, пригодная для дальнейшей эксплуатации и решения разных задач. Вряд ли ее можно будет эффективно использовать на переднем крае полномасштабного конфликта, при наличии особо опасных угроз. Однако работа в тылу, при ограниченном уровне угроз, вполне по силам такому объекту.
Возможно, что именно это произойдет с парой БТР-50П, недавно замеченных на одной из российских дорог. В таком случае им больше не придется простаивать на площадке хранения в ожидании утилизации, и они получают шанс послужить своей стране. Но нельзя исключать и другие сценарии. Пока с уверенностью можно говорить только о перевозке двух бронетранспортеров. Куда и зачем их везли, возможно, выяснится позже. Или нет.