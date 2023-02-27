«США нужен национальный развод»: конгрессвумен выступила за разделение страны

Всё подходит к тому, чтобы наши жизненные пути разошлись окончательно. Штатам нужен национальный «развод».

Консервативная часть населения США, почитающая традиционные ценности, возмущена разгулом «левых» в стране, которые пытаются заглушить недовольные голоса «запугиваниями, издевательствами и оскорблениями». Чтобы избежать гражданской войны, конгрессвумен из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила разделить страну:Политик, в прошлом году расставшаяся с супругом после 27 лет совместной жизни, выступила за разделение страны на «красные» (консервативные) и «синие» (левые) штаты при сохранении федерального союза с ограниченными полномочиями центральной власти.В компетенции штатов должны оказаться торговля и коммерция; коммуникации; энергетика, чтобы «перестать подыгрывать лжи об изменении климата и использовать ископаемое топливо»; образование, включая учебные программы в школах, в том числе затрагивающие гендерную тематику; правоохранительные органы, чтобы «полицейские снова стали героями, а не рассматривались как расистские головорезы».Как указывается в издании Newsweek, она стремится увидеть в «красных» штатах восстановление обрядов молитвы в школах и исполнения национального гимна, и не желает нанесения на американский флаг символики трансгендеров и движения BLM. В то же время «синие» штаты могут делать всё что им заблагорассудится, например, ликвидировать полицию.Свою позицию политик высказала в соцсети. Её обращение набирает десятки миллионов просмотров.