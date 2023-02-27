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«США нужен национальный развод»: конгрессвумен выступила за разделение страны

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«США нужен национальный развод»: конгрессвумен выступила за разделение страны

Консервативная часть населения США, почитающая традиционные ценности, возмущена разгулом «левых» в стране, которые пытаются заглушить недовольные голоса «запугиваниями, издевательствами и оскорблениями». Чтобы избежать гражданской войны, конгрессвумен из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила разделить страну:


Всё подходит к тому, чтобы наши жизненные пути разошлись окончательно. Штатам нужен национальный «развод».

Политик, в прошлом году расставшаяся с супругом после 27 лет совместной жизни, выступила за разделение страны на «красные» (консервативные) и «синие» (левые) штаты при сохранении федерального союза с ограниченными полномочиями центральной власти.

В компетенции штатов должны оказаться торговля и коммерция; коммуникации; энергетика, чтобы «перестать подыгрывать лжи об изменении климата и использовать ископаемое топливо»; образование, включая учебные программы в школах, в том числе затрагивающие гендерную тематику; правоохранительные органы, чтобы «полицейские снова стали героями, а не рассматривались как расистские головорезы».



Как указывается в издании Newsweek, она стремится увидеть в «красных» штатах восстановление обрядов молитвы в школах и исполнения национального гимна, и не желает нанесения на американский флаг символики трансгендеров и движения BLM. В то же время «синие» штаты могут делать всё что им заблагорассудится, например, ликвидировать полицию.

Свою позицию политик высказала в соцсети. Её обращение набирает десятки миллионов просмотров.
Автор:
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13 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:28
    0
    не верю что с сша что то будет они видели что бывает когда разделяется и разваливается империя !
    1. vvnab
      vvnab Сегодня, 21:37
      0
      Ну вооруженных сил это не коснется. Финансовой системы тоже. Так что никакого развала империи не произойдет. У них ведь и так федеративное устройство. Причем, по-настоящему федеративное!
      Всё, что предлагает эта дама - просто развести население по "красным" и "синим" штатам. А что? Прикольно! Нравится ЛГБТ - селись в "синем", за традиционные ценности - в "красном". )
      Потом и ещё цветов можно понавыдумывать! ))
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:29
    +3
    Все правильно! Давно пора! сколько еще эти WASPы будут угнетать BLM? да и латиноговорящим надо хотя бы пару штатов, где можно на испанском в качестве государственного языка делопроизводство вести! Про индейце, про индейцев не забудьте! тоже возвращайте им что-нибудь. Ну там и отдельно для небинарных цисгендерных личностей свои маленькие уголки. Еще можно сами штаты дробить на более мелкие образования, тогда и у каждой диаспоры своя стран внутри страны будет со своим законами. ну там у итальянцев у китайцев опять же. И даже страшно подумать может и Великую шумерию тогда не рядом с Россией в следующий раз строить а сразу на берегу атлантического океана. Так что вперед ребята, растаскиваетесь по маленьким уютненьким пентхаузам! Даешь Разъединённые Штаты Америки!
    Если чё начинать можно с покрышек и майданов. Работает 200%.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:30
    +4
    Diese Frau sollte man auch in Russland mehr als großzügig unterstützen...!!

    Je mehr sich diese Bande von vollkommen paranoiden Wahnsinnigen an die
    eigene Gurgel gehen, desto mehr werden sie mit sich selbst beschäftigt sein
    und den Rest der Welt endlich in Frieden lassen...!!!
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:32
    +3
    Молодец! Сразу видно - традиционная женщина! Все при ней, грудь пятого размера, рост, почти блондинка, а главное, предлагает матрас нарезать на полоски. Это знакомая Петрова и Баширова, не меньше! laughing
    Кстати, если синие полоски вырезать, оставить только красный цвет, удалить почти все звезды и оставить одну, то нужно будет добавить только серп и молот, тогда мы им скажем - Добро Пожаловать домой!) laughing
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:34
    +1
    Вот Байдену этого бунта на корабле только и не хватало.Вот что делает госдолг животворящий,наверно синим она его хочет втюхать. lol
  6. Safer
    Safer Сегодня, 21:36
    -1
    Вот такое действительно свидетельствует о кризисе власти. Если вдуматься, то вот такие предложения вовсе не смешные, они страшные. Особенно, если звучат от конгрессменов.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 21:42
    +5
    Очень даже правильно высказалась. Ложь про климат надоела уже порядком.
  8. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:44
    0
    Штатам нужен национальный «развод»

    Вот было забавно, но, скорее всего, это только сотрясение воздуха. У них уже было что-то подобное, когда какие-то индейские вожди заявили, что пора расторгнуть договор с Большим Белым Вождем и вернуть индейским племенам их исторические земли по всей территории страны.
  9. cpls22
    cpls22 Сегодня, 21:48
    +1
    Развал империи - это исторический процесс. Если пришла пора - то развалятся, как бы отдельные люди ни осознавали всю катастрофичность происходящего. Противоположность интересов, продиктованная разной ментальностью - сделает своё дело.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:49
    +1
    Ктож даст то добровольно разойтись. А вот с гражданской войной лет на цать я непротив, разбегайтесь. Тут это скорее шантаж администрации, типа займитесь своей страной она нездорова на всю голову.
  11. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 21:54
    0
    А чего только на две части? Нужно сразу на 50, по количеству штатов. Перспективы - просто обалдеть, 50 президентов! И у каждого своя армия. И дербаньте свою страну на здоровье, весь остальной мир с радостью поддержит.
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:54
    0
    И обязательно - всеобщая национальная истерика, побить во всех домах всю посуду, и разъехаться по мамам!