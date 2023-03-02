Мишка Япончик: лидер одесской мафии

Этот человек прожил неполные 28 лет, но за это время успел стать легендарной личностью. Одни его проклинали, другие считали Робин Гудом, но ни первые, ни вторые не могли отрицать того значения, которое он имел в революционной Одессе.
Не забыт Япончик и после смерти. Он стал прототипом героя произведений Исаака Бабеля, о нем снято несколько фильмов, в том числе один сериал. Кем же был в действительности Мишка Япончик и чем заслужил такое внимание к своей личности?
Начало криминальной жизни
Моисей Вольфович Винницкий, впоследствии получивший кличку Мишка Япончик, под которой и вошел в историю, родился в 1891 году в Одессе в семье еврейского мещанина Меера-Вольфа Винницкого. Отец умер, когда Моисею было шесть лет. Его мать, оставшись с пятью детьми на руках, вынуждена была искать средства к существованию. Все братья и сестры Моисея начали рано работать, сам он тоже в 10 лет устроился в матрасную мастерскую. И проработал бы он в этой мастерской еще долгие годы, если бы не политическая ситуация в стране.
В 1905 году началась Первая русская революция. Докатилась она и до Одессы, где вылилась в серию еврейских погромов. Местная полиция часто смотрела на эти погромы, в которых погибали женщины, дети и старики, сквозь пальцы. Полицейское начальство даже симпатизировало творившим погромы монархистам-черносотенцам, поэтому трудоспособные еврейские мужчины вскоре поняли, что если они не постоят за себя сами, то никто их семьи больше не защитит. Поэтому, так и не дождавшись вмешательства полиции, они создают свои отряды самообороны и самостоятельно дают отпор погромщикам.
В один из таких отрядов под названием «Молодая воля» вступил и 14-летний Моисей Винницкий, которого за характерный разрез глаз вскоре прозвали Мишкой Япончиком.
Дав отпор погромщикам-черносотенцам, еврейские отряды самообороны не стали складывать оружие. Напротив, теперь они сами пошли в наступление на своих обидчиков. Тех, кто был замечен в погромах, вылавливали, грабили, а иногда и убивали. Нападениям и ограблениям также подвергались их квартиры. Так грань между борьбой за выживание и криминалом окончательно стерлась.
«Молодая воля» вскоре выросла до 100 человек. Название они выбрали не случайно, ведь большинству ее участников не было еще и 20 лет. Среди них были представители почти всех слоев населения: дети рабочих, городская беднота, гимназисты, студенты и даже дети тех, кого считали буржуазией. У «Молодой воли» появилась и своя политическая программа, основанная на анархо-коммунизме. Себя организация считала революционной, главной целью объявила борьбу с царским режимом, поэтому, кроме нападений на погромщиков, вскоре начались и покушения на царских чиновников, многие из которых также потакали еврейским погромам.
Однажды, уже в конце 1907 года, молодовольцы вынесли смертный приговор одесскому полицмейстеру Кожухарю. Исполнителем убийства должен был стать 16-летний Мишка Япончик. В назначенный день он сидел на углу улицы, чистя обувь всем желающим. Подошел к нему и полицмейстер, поставив ногу на ящик в ожидании чистки сапог. Япончик же, приведя в действие заложенную в ящике бомбу, быстро отбежал. Через считанные секунды прогремел взрыв, разорвавший полицмейстера в клочья.
После этого громкого убийства Япончик недолго оставался на свободе. Его арестовали и в апреле 1908 года приговорили к 12 годам каторги в Сибири.
Мишка Япончик
Новая эпоха
На каторге Мишка Япончик пробыл 9 лет, пока весной 1917 года, сразу после Февральской революции, не был освобожден по амнистии. За годы заключения он обзавелся многими знакомствами в криминальном мире. Так, одним из его знакомых стал известный уголовник Григорий Котовский, ставший впоследствии красным командиром.
Из Сибири Япончик вернулся в родную Одессу. К осени 1917 года Одесса превратилась в один из самых криминальных городов страны. Ежедневно в городе происходило несколько убийств и 20–30 ограблений. Крики и звуки выстрелов становились повседневностью, а ряды бандитов пополнили вернувшиеся с фронта дезертиры, не нашедшие себя в мирной жизни. Местная власть слабела на глазах, и ее функции постепенно переходили к бандам.
Увидев такую обстановку, Япончик решает вернуться к старому ремеслу. Из своих друзей и знакомых он сколачивает банду и также принимается за грабежи.
Новоиспеченная банда Япончика нападает на магазины в центре города, грабит почту. Но особенно крупную добычу бандиты взяли в Румынском игорном клубе, в который ворвались в одежде революционных матросов и без единого выстрела очистили карманы посетителей, собрав около 300 тысяч рублей.
Получив таким образом свой начальный капитал, Япончик не стал, как другие бандиты, тратить все на пьянки и кутежи. Он приобрел ресторан, кинотеатр «Корсо» и другие объекты недвижимости, с которых тоже имел хорошую прибыль.
Одесская улица осенью 1917 года
Внешне он во всем старался подражать интеллигентам, ходил в дорогих костюмах, посещал светские мероприятия. Одним из знакомых Япончика стал прославившийся впоследствии певец и актер Леонид Утесов, который так о нем отзывался:
«Небольшого роста, коренастый, быстрые движения, раскосые глаза – это Мишка «Япончик». «Япончик» – за раскосые глаза…
У Бабеля он – Беня Крик, налётчик и романтик.
У «Япончика» недурные организаторские способности. Это и сделало его королём уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне…
У него смелая армия хорошо вооружённых уркаганов. Мокрые дела он не признаёт. При виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный.
Белогвардейцев он не любит».
У Бабеля он – Беня Крик, налётчик и романтик.
У «Япончика» недурные организаторские способности. Это и сделало его королём уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне…
У него смелая армия хорошо вооружённых уркаганов. Мокрые дела он не признаёт. При виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный.
Белогвардейцев он не любит».
Вскоре власть в Одессе переходит к украинской Центральной раде. Популярностью среди населения она не пользовалась, поэтому ситуация лишь усугубляется. Если раньше в Одессе можно было слышать лишь редкие выстрелы, то теперь происходят настоящие уличные бои солдат Рады с красногвардейцами и местными бандами.
Япончик умело воспользовался усугубившимся хаосом. Его банда грабит богатейших купцов города, состояние самого Япончика увеличивается с каждым днем. В новогоднюю ночь он наведался со своими людьми к сахарозаводчику Гепнеру, которому заявил:
«Мы очень извиняемся, мы люди бедные, а вы богатые, едите и пьёте, а на Молдаванке есть нечего. Так что вы должны уплатить 50 тысяч, чтобы молдаванские тоже праздновали Новый год, постарайтесь вести себя примерно, и мы не принесем вам зла».
Важно отметить, что если другие одесские уголовники грабили всех подряд, то Мишка Япончик грабил только богачей, приказав своим людям не трогать простых горожан. И эта мера принесла ему популярность, вскоре в банде Япончика было почти 3 000 человек.
Участники банды Мишки Япончика
В январе 1918 года власть Центральной рады в Одессе была свергнута и перешла к большевикам, провозгласившим Одесскую Советскую республику. Большевики считали Япончика своим человеком, тем более что его люди сражались с ними плечом к плечу против бойцов Рады. Смена власти не привела к изменению рода деятельности Япончика, единственное отличие состояло в том, что теперь он чаще называл себя революционером, а грабежи объяснял «помощью на нужды революции».
Одесская республика тоже продержалась недолго. Уже в марте того же года большевики вынуждены были без боя оставить город, куда на следующий день вступили немецкие и австро-венгерские войска. И в этот раз Япончик ловко воспользовался сменой власти, ограбив гостиницу «Версаль» и оставленные красными военные склады.
Лидер уголовной Одессы
К октябрю Япончик подчинил своему влиянию почти всех уголовников Одессы, став самым влиятельным лицом города. Десятки заведений, а также купцы и коммерсанты платили ему дань, благодаря чему состояние Япончика росло с каждым днем.
В декабре 1918 года в Одессе происходит очередная смена власти. На этот раз город занимают белогвардейские войска, а губернатором назначается генерал Алексей Гришин-Алмазов. Новый губернатор тут же начинает бескомпромиссную борьбу с преступностью и бандитизмом. В интервью газете «Одесские новости» в январе 1919 года Гришин-Алмазов говорил:
«То, что происходит сейчас в Одессе, внушает серьёзные опасения...
Одессе, в наше безумное время, выпала исключительная доля – стать убежищем всех уголовных знамён и главарей преступного мира, бежавших из Екатеринослава, Киева, Харькова».
Одессе, в наше безумное время, выпала исключительная доля – стать убежищем всех уголовных знамён и главарей преступного мира, бежавших из Екатеринослава, Киева, Харькова».
По его приказу проводятся массовые облавы. Сотни бандитов, среди которых были и люди Япончика, расстреливаются на месте. Не имея возможности противостоять регулярным войскам, Япончик попытался договориться, отправив Гришину-Алмазову письмо:
«Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем».
Однако идти на сделку губернатор отказался, приказав арестовать и самого Япончика. Но вскоре под стенами полицейского участка, где содержался криминальный авторитет, появились несколько сотен хорошо вооруженных уголовников, потребовав отпустить своего лидера. Поскольку силы были неравны, Гришин-Алмазов вынужден был отпустить Япончика.
Евгений Ткачук в роли Мишки Япончика в фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
Между тем в конце марта 1919 года дела белых на фронте стали заметно ухудшаться. Воспользовавшись этим, Япончик в союзе с отрядами своего старого знакомого Григория Котовского, большевистским подпольем и анархистами поднимает восстание на окраинах и в предместьях Одессы. Для борьбы с восставшими белогвардейцы вынуждены были снимать с фронта дополнительные войска, но, несмотря на это, подавить восстание так и не удалось.
Спустя более двух недель упорных боев в Одессу входят войска херсонского атамана Никифора Григорьева, заключившего союз с большевиками и действовавшего от их имени. Белые оставляют город.
Однако, несмотря на уход белых, мир в Одессе так и не наступил. Япончик тут же вступает в конфликт с атаманом Григорьевым, вновь на улицах города происходят перестрелки между их отрядами. Причины конфликта этих двух пробольшевистских лидеров неясны, но вполне вероятно, что возник он на фоне ярого антисемитизма Григорьева. Лишь спустя неделю Григорьев получил приказ покинуть город.
Объявление коменданта Одессы о налётах бандитов. 1919 г.
Смерть Япончика
В конце мая произошел примечательный случай. В местной газете «Известия» была опубликована заметка, где утверждалось, что Мишка Япончик являлся одним из учредителей и секретарем Одесской ЧК. Подобное заявление сильно задело криминального авторитета. Он тут же опубликовал в газете опровержение, где заявил:
«Я, Моисей Винницкий, по кличке Мишка Япончик, приехал четыре дня тому назад с фронта, прочёл в «Известиях» объявление ОЧК. В котором поносят моё доброе имя.
Со своей стороны могу заявить, что со дня существования ЧК в Одессе я не принимал никакого активного участия в его учреждении.
Относительно моей деятельности со дня освобождения меня из тюрьмы по Указу Временного правительства… могу показать документы, находящиеся в контрразведке, а также приказ той же контрразведки, в котором сказано, что за поимку меня обещано 100 тысяч рублей, как организатор отрядов против контрреволюционеров, только благодаря рабочим массам я мог укрываться в его лачугах, избежать расстрела…
Я лично всей душой буду рад, когда кто-нибудь из рабочих и крестьян, отзовется и скажет, что мною был обижен. Заранее знаю, что такого человека не найдётся.
Что касается буржуазии, то если мною предпринимались активные действия против нея, то этого, я думаю, никто из рабочих и крестьян не поставит мне в вину. Потому что буржуазия, привыкшая грабить бедняков, сделала меня грабителем ея, но именем такого грабителя я горжусь, и покуда моя голова на плечах, для капиталистов и врагов народа буду всегда грозой».
Со своей стороны могу заявить, что со дня существования ЧК в Одессе я не принимал никакого активного участия в его учреждении.
Относительно моей деятельности со дня освобождения меня из тюрьмы по Указу Временного правительства… могу показать документы, находящиеся в контрразведке, а также приказ той же контрразведки, в котором сказано, что за поимку меня обещано 100 тысяч рублей, как организатор отрядов против контрреволюционеров, только благодаря рабочим массам я мог укрываться в его лачугах, избежать расстрела…
Я лично всей душой буду рад, когда кто-нибудь из рабочих и крестьян, отзовется и скажет, что мною был обижен. Заранее знаю, что такого человека не найдётся.
Что касается буржуазии, то если мною предпринимались активные действия против нея, то этого, я думаю, никто из рабочих и крестьян не поставит мне в вину. Потому что буржуазия, привыкшая грабить бедняков, сделала меня грабителем ея, но именем такого грабителя я горжусь, и покуда моя голова на плечах, для капиталистов и врагов народа буду всегда грозой».
Но дни самого Япончика уже были сочтены. В начале июня из подчиненных ему уголовников формируется 54-й стрелковый полк им. Ленина, в который вступило 2 200 человек. Полк вошел в состав бригады Котовского, а та в свою очередь была в составе дивизии Якира.
Однако в середине июля, в день отправки полка Япончика на фронт, выяснилось, что из 2 200 солдат прибыли лишь 704, остальные решили остаться дома. У прибывших же были серьезные проблемы с дисциплиной. Несмотря на это, полк признали боеспособным и тут же отправили на фронт в распоряжение Котовского и Якира, сдерживавших в это время натиск петлюровцев.
Как только эшелон приблизился к фронту, уголовников Япончика тут же кинули на его самый опасный участок. Первый бой с петлюровцами закончился удачно, однако на следующий день противник получил подкрепления и разбил полк Япончика. Большинство его бойцов разбежались по ближайшим селам, в распоряжении командира осталось лишь 116 человек.
Захватив пассажирский поезд, Япончик решил пробиться обратно в Одессу, однако по пути его остановил комиссар Никифор Урсулов и на месте расстрелял без суда и следствия. Произошло это 29 июля 1919 года.
Надгробный камень Мишки Япончика. Современный вид
Что касается остатков полка, то те, кому повезло, все же пробились в Одессу, остальные же были либо перебиты конницей Котовского, либо арестованы и расстреляны.
Впоследствии, уже в 1925 году, бывший адъютант Мишки Япончика Мейер Зайдер по кличке Майорчик застрелил Котовского на его собственной даче.