Мишка Япончик: лидер одесской мафии

Начало криминальной жизни

Мишка Япончик

Новая эпоха

Одесская улица осенью 1917 года

«Небольшого роста, коренастый, быстрые движения, раскосые глаза – это Мишка «Япончик». «Япончик» – за раскосые глаза…

У Бабеля он – Беня Крик, налётчик и романтик.

У «Япончика» недурные организаторские способности. Это и сделало его королём уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне…

У него смелая армия хорошо вооружённых уркаганов. Мокрые дела он не признаёт. При виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный.

Белогвардейцев он не любит».

«Мы очень извиняемся, мы люди бедные, а вы богатые, едите и пьёте, а на Молдаванке есть нечего. Так что вы должны уплатить 50 тысяч, чтобы молдаванские тоже праздновали Новый год, постарайтесь вести себя примерно, и мы не принесем вам зла».

Участники банды Мишки Япончика

Лидер уголовной Одессы

«То, что происходит сейчас в Одессе, внушает серьёзные опасения...

Одессе, в наше безумное время, выпала исключительная доля – стать убежищем всех уголовных знамён и главарей преступного мира, бежавших из Екатеринослава, Киева, Харькова».

«Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем».

Евгений Ткачук в роли Мишки Япончика в фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика»

Объявление коменданта Одессы о налётах бандитов. 1919 г.

Смерть Япончика

«Я, Моисей Винницкий, по кличке Мишка Япончик, приехал четыре дня тому назад с фронта, прочёл в «Известиях» объявление ОЧК. В котором поносят моё доброе имя.

Со своей стороны могу заявить, что со дня существования ЧК в Одессе я не принимал никакого активного участия в его учреждении.

Относительно моей деятельности со дня освобождения меня из тюрьмы по Указу Временного правительства… могу показать документы, находящиеся в контрразведке, а также приказ той же контрразведки, в котором сказано, что за поимку меня обещано 100 тысяч рублей, как организатор отрядов против контрреволюционеров, только благодаря рабочим массам я мог укрываться в его лачугах, избежать расстрела…

Я лично всей душой буду рад, когда кто-нибудь из рабочих и крестьян, отзовется и скажет, что мною был обижен. Заранее знаю, что такого человека не найдётся.

Что касается буржуазии, то если мною предпринимались активные действия против нея, то этого, я думаю, никто из рабочих и крестьян не поставит мне в вину. Потому что буржуазия, привыкшая грабить бедняков, сделала меня грабителем ея, но именем такого грабителя я горжусь, и покуда моя голова на плечах, для капиталистов и врагов народа буду всегда грозой».

Надгробный камень Мишки Япончика. Современный вид