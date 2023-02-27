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«Вся Европа скатывается к войне»: премьер Венгрии предостерёг от прямого конфликта с Россией

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«Вся Европа скатывается к войне»: премьер Венгрии предостерёг от прямого конфликта с Россией

Венгрия является единственным государством Евросоюза, открыто противостоящим антироссийской истерии западного мира. Это в очередной раз подтвердил премьер-министр Виктор Орбан, выступив в парламенте страны.


С его слов, при текущем курсе ЕС рано или поздно одна из европейских стран будет прямо вовлечена в конфликт, направив на Украину свои войска. В незалежную вовсю идут поставки танков, на горизонте уже маячат истребители и отправка воинского контингента – это вопрос времени:

Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне.

Как пояснил премьер, слова которого приводятся в издании 24.hu, из-за антироссийских санкций в Европе наблюдается рецессия и обесценивание денег, повышаются риски гиперинфляции. При этом на всех этих неурядицах наживаются «финансовые спекулянты глобального масштаба». В Венгрии цены на газ возросли в три раза, имеется угроза подрыва Южного трубопровода [имеется в виду «Турецкий поток», проложенный из России по дну Чёрного моря].

Тот, кто взорвал «Северный поток», совершил теракт. И если они это сделали на севере, то смогут реализовать и на юге. Но в этом случае я не буду удерживать в секрете [ответственных за это лиц], как это сделали на севере

- предостерёг Орбан.

Он заявил о том, что поддерживает мирную инициативу Китая и не желает погружения своей страны и Европы в целом в пучину войны.
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:36
    +2
    Орбан знает кто взорвал Северный поток?Или это нюансы перевода.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 22:41
      +2
      Орбан это европейский Лукашенко на минималках. Он и на том и на этом стуле хочет усесться. Ничего он не скажет пока это не будет выгодно лично ему и его благосостоянию.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 22:48
        +2
        Венгрия в НАТО и военные Венгрии наверно присутствуют на совещаниях руководства НАТО.Так что Орбан может что то знать.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 23:49
      +1
      Орбан знает кто взорвал Северный поток

      если знает кто преступник и скрывает, то он соучастник преступления
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 22:40
    0
    Любопытные слова в конце статьи... Всё равно шила в мешке не утаят черти всё всплывёт, всё припомнится
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 22:47
      0
      А что будет когда будет точно известно,кто сделал это?Нюрнбергский суд?Извинения и восстановление?Репарации?
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 23:13
        0
        Репарации? А кому платить? России? Германии? Или в соответствии с тем, у кого какая доля в акциях занимающейся газопроводом компании?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 23:19
          0
          Цитата: Тарелка
          А кому платить?

          с юридической точки зрения все просто - владельцу
          только вот репарации получает победитель
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 23:18
        0
        Цитата: Александр 3
        А что будет когда будет точно известно,кто сделал это

  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 22:54
    0
    Мне уже надоело говорить на счет Венгрии - случайный попутчик. Загляните в историю Венгрии и всё поймете.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 22:58
      -2
      У России Армия и Флот-единственные друзья.Все остальные, выгода получатели.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 23:50
      0
      на счет Венгрии - случайный попутчик

      бьются за дешёвые энергоресурсы
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 23:00
    0
    Дурь и Подлость каждой страны Гейропы стала видна всему Миру! и забывать это нельзя России
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 23:09
    0
    Правильно Орбан, самое разумное решение, это сохранение нейтрального статуса, потому как с матрасным поводырём Бидоном у Европы есть все шансы кроме экономических потерь получить потери человеческие и военную разруху. Им бы ещё понять(европейцам) во имя чего их тянут на убой.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 23:22
      0
      Цитата: Ныробский
      самое разумное решение, это сохранение нейтрального статуса

      вы реально считаете, что в отаре овцы что-то решают?!!
      нет, какой именно листик ухватить может быть и то если это не противоречит желаниям пастуха
  6. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 23:15
    0
    Не хотелось бы, чтоб Европа по новой обнулилась, утягивая нас за собой. Ну нафиг, никому в самой Европе это не нужно. И тем страннее, что Европа идёт к этому добровольно.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 23:54
      0
      рано или поздно одна из европейских стран будет прямо вовлечена в конфликт

      это намёк на Польшу
  7. aiden
    aiden Сегодня, 23:24
    +1
    Взорвут и Южный поток. Ведь за взрыв северного ничего не было. И не взорвут тот, который идёт через украину
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 23:53
      0
      для этого необходимо провести в Чёрном море учения НАТО... Турция допустит?
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 23:25
    0
    Я думаю, что Орбан окажется в изгнании в России или, как Кеннеди, убит американской мафией.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 23:35
    0
    Ну сказал, значит сказал... Завтра откажется, это политики, для них нет ничего святого.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 23:44
    0
    Говорим,говорим,пишем ,а между тем Польша уже втягивается в войну и рано или поздно из ползучей и скрытой войны перейдет в открытое противостояние с нами.Нет ни одного признака указывающий обратное.Митинги,протесты,да есть в ЕС,но масштаб не тот,да и власти пока не напьются крови не поймут последствий,а может и краху всему что есть,т.е ядерной войне.