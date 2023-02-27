«Вся Европа скатывается к войне»: премьер Венгрии предостерёг от прямого конфликта с Россией

Венгрия является единственным государством Евросоюза, открыто противостоящим антироссийской истерии западного мира. Это в очередной раз подтвердил премьер-министр Виктор Орбан, выступив в парламенте страны.
С его слов, при текущем курсе ЕС рано или поздно одна из европейских стран будет прямо вовлечена в конфликт, направив на Украину свои войска. В незалежную вовсю идут поставки танков, на горизонте уже маячат истребители и отправка воинского контингента – это вопрос времени:
Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне.
Как пояснил премьер, слова которого приводятся в издании 24.hu, из-за антироссийских санкций в Европе наблюдается рецессия и обесценивание денег, повышаются риски гиперинфляции. При этом на всех этих неурядицах наживаются «финансовые спекулянты глобального масштаба». В Венгрии цены на газ возросли в три раза, имеется угроза подрыва Южного трубопровода [имеется в виду «Турецкий поток», проложенный из России по дну Чёрного моря].
Тот, кто взорвал «Северный поток», совершил теракт. И если они это сделали на севере, то смогут реализовать и на юге. Но в этом случае я не буду удерживать в секрете [ответственных за это лиц], как это сделали на севере
- предостерёг Орбан.
Он заявил о том, что поддерживает мирную инициативу Китая и не желает погружения своей страны и Европы в целом в пучину войны.