Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне.

Тот, кто взорвал «Северный поток», совершил теракт. И если они это сделали на севере, то смогут реализовать и на юге. Но в этом случае я не буду удерживать в секрете [ответственных за это лиц], как это сделали на севере