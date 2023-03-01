Уничтожение польской армии под Жёлтыми Водами

Ю. Саницкий. Битва под Жёлтыми Водами
Начало
После того как обиженный Хмельницкий не нашёл правды у короля и правосудия (Как начиналось восстание Хмельницкого), оскорблённый казак (у него погубили сына, отняли любимую и имение), поднял мятеж. Уже по пути из Варшавы он показывал людям королевский привилей (законодательный акт), призывал людей браться за оружие – формально за короля, но против панов.
В Чигирине задержался, продавал оставшееся имущество. На Богдана донесли. Казака снова схватили. Определили под надзор переяславского полковника Кречовского и сообщили коронному гетману Потоцкому, ему подчинялись реестровые казаки. Гетман приказал казнить мятежника. Но приговор запоздал. Пока его везли до Чигирина, Хмельницкий сагитировал Кречовского, и они с небольшим отрядом в декабре 1647 года ушли в Запорожье.
Сечи в это время как автономного образования уже не было. На острове Базавлук (Чертомлык) размещались остатки войска и скарбница (казна). В районе острова Хортица размещался правительственный гарнизон – Черкасский реестровый полк и отряд польских драгун полковника Гурского. Весь район контролировала сильная крепость Кодак. Она закрывала дорогу в Запорожье для беглых крестьян и холопов. Поэтому бежавшие собирались на острове Буцком, ниже Сечи. В целом на днепровских островах и притоках оставалось ещё много казаков и различной беглой вольницы.
На остров Буцкий прибыл Богдан с товарищами. Разрозненные казаки, группы и курени стали стекаться под новое знамя. В первоначальный состав влились «пластуны», «луговики», «лесовики» и прочие промысловцы. Хмельницкий укрепил свой новый стан и начал готовить почву для восстания. По всей Русской украйне пошли его люди с письмами – «зазывными листами». Атаман призывает народ бороться с угнетателями – шляхтой и магнатами. В реестровые полки были направлены реестровцы, которые перешли на сторону мятежников.
В январе 1648 года казаки внезапно ворвались на Сечь, перебили и изгнали поляков. Победа была лёгкой. Реестровцы почти в полном составе перешли на сторону повстанцев. Польские драгуны, потеряв в первой стычке более 30 бойцов, бежали вместе со своим полковником.
Так началось очередное русское восстание против польских колонизаторов-угнетателей. Вскоре оно станет настоящей национально-освободительной войной русского народа. Ко всему народу понеслись универсалы Хмельницкого:
«Не подчиняйтесь больше своим урядникам, как невольники, вы, чьи отцы не признавали никаких панских законов и не подчинялись никаких королям…
Против всех тех кривд, которые учинены вам, нет другого способа, как только силой и страхом смерти сломить поляков…
Идите на Запорожье в неприступные места Днепровского низа, и ударим на поляков…
Было бы очень хорошо, если б на поляков ударили без всякого отлагательства казаки и крестьяне сразу и совместно…»
Против всех тех кривд, которые учинены вам, нет другого способа, как только силой и страхом смерти сломить поляков…
Идите на Запорожье в неприступные места Днепровского низа, и ударим на поляков…
Было бы очень хорошо, если б на поляков ударили без всякого отлагательства казаки и крестьяне сразу и совместно…»
Хмельницкий понимал, что война будет тяжелой, нужно поднять как можно больше народу. Поэтому стремился вызвать крестьянскую войну, чтобы сломить силу шляхты. Слова Хмельницкого всколыхнули весь народ. На Сечь потянулись люди. За два-три месяца формируется ядро новой армии.
Первые попытки подавить восстание
Весть о событиях в Запорожье не на шутку встревожила магнатов. Они уже не раз сталкивались с беспощадным русским бунтом. Паны боялись, что казаки выйдут из Сечи объединят силы с бунтовщиками с Поднепровья, загорится всё Левобережье, а за ним и Правобережье. Принимаются чрезвычайные меры, чтобы в зародыше задушить повстанцев, не пропустить никого на низовья Днепра. Магнаты и паны по всей Малой России усиливают карательные отряды, выставляют заслоны на дорогах. У населения отбирают оружие, суды свирепствуют, пытаясь запугать людей. Паны и магнаты усиливают свои дружины, привлекают новых наёмников.
Польские власти и магнаты, опасаясь вмешательства России, пытаются оговорить повстанцев. Русским воеводам в пограничье сообщают, что казаки хотят вместе с татарами напасть на Россию. Видный вельможа Адам Кисель писал путивльскому воеводе Долгорукому, что запорожцы хотят подбить донских казаков идти походом на Чёрное море, что нарушит мир с Турцией. Поэтому, мол, если Хмельницкий сбежит на Дон, то его надо поймать и выдать Польше.
Коронный гетман Николай Потоцкий и его помощник, польный гетман Мартин Калиновский, сначала пытались покончить с мятежом без лишнего шума. Для этого нужно было найти предателей в окружении Богдана, чтобы его выдали, либо выманить вожака мятежников самого на переговоры, а затем схватить. В феврале 1648 года Потоцкий обратился с ультиматумом к восставшим: предлагал покинуть ряды бунтовщиков и выдать самого Хмельницкого. Иначе обещал забрать всё имущество восставших, а «жен и детей вырезать». Также Потоцкий стращал восставших выступлением против них русских и татарских войск.
Когда запугивание не помогло, то коронный гетман приказал полковнику Каневского реестрового полка выступить на Запорожье, подавить мятеж и убить Хмельницкого. В помощь передавались силы Чигиринского и Переяславского полка. Одновременно коронные войска со всей украйны собираются в Баре. Оттуда они выступили в Черкассы, куда должны были подойти и хоругви-знамена магнатов.
Чтобы выиграть время и обмануть противника, гетман направляет своих посланников к Хмельницкому. Предлагает сдаться, в обмен гарантирует безопасность и обещает вернуть хутор Субботов. Казачий вожак не отказывался от переговоров, ему также надо было выиграть время, подготовить свои силы и найти союзников. Богдан вежливо принимал гетманских посланников, поил их горилкой, отвечал на письма. Но, зная цену вражеским обещаниям, сам на переговоры не приезжал. Уверял, что он не мятежник, у него нет враждебных замыслов. Требовал отвода польских войск из Малороссии, ликвидации «Ординации» 1638 года (Ординация Войска Запорожского), устранения из Запорожского реестрового войска всех шляхтичей.
Союз с Крымом
Пока шли переговоры казачья армия укреплялась. Запорожье готовилось к войне. Укрепления, засеки возводились, кроме острова Буцкого, на других островах и важных пунктах, прикрывались подходы с севера. Хмельницкий старался установить связь с Москвой, старыми союзниками запорожцев – донскими казаками. Донцы откликнулись на просьбу побратимов и прислали на помощь отряд.
Хмельницкому нужен был спокойный тыл, чтобы избежать удара с двух сторон и самому начать наступление. То есть соглашение с Крымской ордой. Также у запорожцев было мало конницы, в этот период Запорожское войско – это в основном первоклассная пехота. Конницу мог дать крымский хан. Стоит отметить, что запорожцы не только жестоко бились с крымцами, но временами и сотрудничали. Воевали на стороне своих союзников, крымских феодалов, против их врагов.
Хмельницкий направил своих людей в Крым. Переговоры велись с приближенным к хану Ислам-Гирею III мурзой Тугай-беем. Но сначала союз заключить не удалось. Положение хана было непрочным. Стараясь укрепить своё положение и ослабить зависимость от Османской империи, он сместил визиря Сефер-Гази-агу, заменил своим человеком Махметом. Недовольные феодалы подняли мятеж, хана пытались свергнуть с трона. В результате стороны пришли к компромиссу, но в целом ситуация была тревожной. Польша отказала платить традиционную дань, посла оскорбили.
Хмельницкий решил сам поехать в Бахчисарай вместе с сыном Тимошем. Ислам-Гирей принял казаков. Здесь королевская грамота о войне с Турцией ещё раз сыграла свою службу. Богдан предъявил её хану и предложил союз против Польши. Хан уклонился от участия в войне. Он невысоко ставил запорожцев, повстанцев скоро раздавят, как и раньше. Но участие в сваре сулило добычу, пленных. Также надо было наказать высокомерных поляков. Поэтому Ислам дал добро перекопскому воеводе Тугай-бею, как бы в частном порядке. Хмельницкий вернулся в Сечь, где был избран гетманом.
Булава Богдана Хмельницького
Битва под Жёлтыми Водами
Потоцкий решил, что пора одним ударом покончить с мятежниками. Силы противника недооценивали. По данным поляков, у Хмельницкого было около 2 тыс. казаков и несколько сотен крымских татар. Пушек всего несколько. А силы восставших насчитывали около 8 тыс. казаков и 3 тыс. татар.
Почти все имеющиеся силы в апреле 1648 года были двинуты из Корсуня в карательный поход. 5 тыс. реестровых казаков и наемной немецкой пехоты под началом Барабаша шли на лодках по Днепру. Сын Потоцкого Стефан вёл по берегу 5–6-тысячный передовой отряд конницы и пехоты, следом должны были выступить основные силы под командованием Потоцкого и Калиновского – 7 тыс. шляхты и наемников с большим количеством артиллерии. Польские командиры были настроены легкомысленно. Ехали как на прогулку, охоту на бродяг. Останавливались для пирушек, разведку не наладили. Поджидали отряды других магнатов. Главный корпус сильно отстал от своих авангардов.
В отличие от своих врагов, Хмельницкий действовал как грамотный полководец. Он знал о силе противника и его маршруте. Разумно было разбить врага по частям. 22 апреля 1648 года отряд Хмельницкого выступил из Сечи, вскоре вышел к реке Жёлтые Воды (приток реки Ингулец). Здесь казаки расположились в таборе, возведя земляные укрепления.
3 мая к Каменному Затону прибыл плывший по Днепру отряд реестровых казаков и немецких солдат. К реестровым, которые шли по Днепру, Богдан заслал агитаторов. Казаки подняли мятеж, убили своих командиров Барабаша и Ильяша, перебили немцев и перешли на сторону восставших. Войско Хмельницкого заметно усилилось.
4 мая к стану казаков вышли поляки Потоцкого. Они возвели укреплённый лагерь на правом берегу реки. Переход реестровых казаков на сторону мятежников ошеломил шляхту. Также выяснилось, что врагов много, их поддерживают крымцы. Уверенность в своих силах уступила место растерянности. Посла, которого отправили за помощью к коронному гетману, казаки перехватили и сообщили в лагерь врага.
5 мая польские хоругви попытались атаковать, но были сразу смяты и бежали в лагерь. Ещё одним ударом для шляхты стал переход на сторону восставших драгунов, набранных в Малороссии, ещё оставшихся реестровых казаков. 6 мая казаки атаковали вражеский лагерь, поляки отразили несколько атак. Однако их положение было безнадежным. Запасов было мало, от воды отрезали.
Потоцкий начал переговоры. Хмельницкий обещал пропустить шляхтичей, если они сдадут орудия. Поляки дали пушки и 8 мая двинулись обратно. Казаки их не трогали, только следили. У Княжьих Байраков (около 6 км от Жёлтых Вод) – оврага, поросшего лесом, на поляков обрушились крымцы. Дорога была перекрыта засеками. Поляки попытались возвести укрепленный лагерь, но было поздно. Почти всех перебили. Потоцкий был смертельно ранен.
Таким образом, Хмельницкий отразил первое нападение противника, сорвал его замыслы. Реестровые казаки присоединились к своим братьям. Польский авангард был уничтожен, что привело к серьёзному ослаблению главного корпуса. Польское командование недооценило противника, что в итоге привело к поражению всех польских сил на Русской украйне.