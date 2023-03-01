Уничтожение польской армии под Жёлтыми Водами



Ю. Саницкий. Битва под Жёлтыми Водами

Начало

«Не подчиняйтесь больше своим урядникам, как невольники, вы, чьи отцы не признавали никаких панских законов и не подчинялись никаких королям…

Против всех тех кривд, которые учинены вам, нет другого способа, как только силой и страхом смерти сломить поляков…

Идите на Запорожье в неприступные места Днепровского низа, и ударим на поляков…

Было бы очень хорошо, если б на поляков ударили без всякого отлагательства казаки и крестьяне сразу и совместно…»

Первые попытки подавить восстание

Союз с Крымом



Булава Богдана Хмельницького

Битва под Жёлтыми Водами