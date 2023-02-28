Песков: Президент России открыт для любых переговоров, если они помогут в мирном достижении целей

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления европейских «лидеров» о том, что они готовы к переговорам с Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Напомним, что накануне в западных СМИ также прошла информация о намерениях Берлина и Парижа «убедить» режим Зеленского в необходимости начать переговоры с Россией, если до осени ВСУ не достигнут «значительных успехов на поле боя».
Комментируя заявления Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о переговорах, Дмитрий Песков в интервью «Известиям» отметил, что эта тема с их стороны поднималась многократно. По словам Пескова, один только Макрон не менее пяти раз заявлял, что он чуть ли не круглосуточно намерен связываться с президентом России - разговаривать для поиска путей выхода из кризиса.
Песков:
При этом никаких запросов не было.
По заявлению пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с Шольцем и Макроном, если эти переговоры помогут России в мирном достижении целей.
Отметил Дмитрий Песков и то, что Париж и Берлин давно стали косвенными участниками боёв на Украине в результате поставок оружия, предоставления разведданных, обучении украинских военных.
Глава пресс-службы Кремля отметил, что с таким «багажом» сложно говорить о переговорах о мире, ведь со стороны Германии и Франции нет нейтралитета в отношении к конфликту на Украине.