Военное обозрение
Войти Регистрация

Песков: Президент России открыт для любых переговоров, если они помогут в мирном достижении целей

15
Песков: Президент России открыт для любых переговоров, если они помогут в мирном достижении целей

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления европейских «лидеров» о том, что они готовы к переговорам с Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Напомним, что накануне в западных СМИ также прошла информация о намерениях Берлина и Парижа «убедить» режим Зеленского в необходимости начать переговоры с Россией, если до осени ВСУ не достигнут «значительных успехов на поле боя».


Комментируя заявления Олафа Шольца и Эммануэля Макрона о переговорах, Дмитрий Песков в интервью «Известиям» отметил, что эта тема с их стороны поднималась многократно. По словам Пескова, один только Макрон не менее пяти раз заявлял, что он чуть ли не круглосуточно намерен связываться с президентом России - разговаривать для поиска путей выхода из кризиса.

Песков:

При этом никаких запросов не было.

По заявлению пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с Шольцем и Макроном, если эти переговоры помогут России в мирном достижении целей.

Отметил Дмитрий Песков и то, что Париж и Берлин давно стали косвенными участниками боёв на Украине в результате поставок оружия, предоставления разведданных, обучении украинских военных.

Глава пресс-службы Кремля отметил, что с таким «багажом» сложно говорить о переговорах о мире, ведь со стороны Германии и Франции нет нейтралитета в отношении к конфликту на Украине.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:06
    +2
    Сигналы сигналы сигналы. Много стало разговоров о переговорах
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:11
      +2
      Запад пока не выжмет из краины всё пушечное мясо не успокоится. Главное чтобы руководители наши не повелись на переговоры. Если уже начали,надо довести СВО до логического завершения.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:06
    +3
    Переговоры(капитуляция)вощмодны только после победы России на поле боя.До этого ,ой как далеко.Любые переговоры в данный момент являются предательством
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 06:06
    -3
    Запад, не пойдет. Цель их ясна. России нужны методы Северной Кореи. Надо расчехлять ядерную дубину
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 06:10
      +2
      И по голове себе этой дубинай дайте, может шайбочки на одно место встанут. А то в последнее время любителей ударить ядеркой стало как то подозрительно много
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:07
    +1
    Эта война закончится и наступит длительный период мира только тогда, когда перестанут считать, что против России по ту сторону не "единый братский народ", нет у меня там братьев в нацистских татуировках и звериной злобы, там самый настоящий враг, и медоды борьбы с ним должны быть жесткими. Время разговоров еще не скоро наступит, пока слово артиллерии и "калибрам".
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:13
    +2
    Почему-то, Песков не вспомнил, что последний раз с Россией переговаривались, когда у неё было военное преимущество. И только для того, чтобы его устранить.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:23
    0
    Новый Минск-3 плохо закончится для России...
    Лично я после него перестану голосовать за тех кто его заключит на выборах 2024 года.
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:23
    0
    Макрон не менее пяти раз заявлял, что он чуть ли не круглосуточно намерен связываться с президентом России - разговаривать для поиска путей выхода из кризиса.

    Анекдот напомнило:
    - Доктор, а когда лучше? До или после?
    - Вместо!
    laughing
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:27
      0
      Макрон наобещает Путину все что угодно... и на следующий день сразу же нарушит свои обещания...этот мошенник обычно врет не краснея.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 06:23
    0
    а денацификация?
    а демилитаризация?

    сколько у всу было войск и оружия до 23.22 и сколько стало?
    а нациков больше или меньше?
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 06:28
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Любые переговоры в данный момент являются предательством

    а чем был обмен кума - медведчука на азовцев

    у вас какое то узкое понимание предательства
    присмотритесь к другим событиям может озарение посетит
  10. Грац
    Грац Сегодня, 06:29
    +1
    сколько можно. а? Минских соглашений мало, полоскание нам мозгов в Турции в марте 22г и опять на те же грабли.Ну какие переговоры с нацистами?
    властям следует определиться или трусы надеть или крестик снять
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:34
    0
    . Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с Шольцем и Макроном, если эти переговоры помогут России в мирном достижении целей.

    Ребята! Уважаемые западные партнеры и украинские бандерлоги! Давайте жить дружно!
  12. Грац
    Грац Сегодня, 06:37
    0
    Рожа Пескова меня уже раздражать начинает, даже упоминание о нем sad