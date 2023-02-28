Российский спецназ в зоне СВО начал применять новую беспилотную систему с малыми дронами-камикадзе

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Новая разведывательно-ударная система с малыми дронами-камикадзе разработана в России и уже применяется в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник.
Подразделения российского спецназа начали применять в зоне СВО новый беспилотный комплекс, оснащенный малыми дронами-камикадзе. Беспилотники умеют вести разведку и атаковать выбранную цель, автоматически проложив к ней маршрут, оператору нужно только указать точку удара одним нажатием на планшете.
Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа
- приводит РИА Новости слова источника.
В новой системе используются элементы нейросети, позволяющие строит модель местности, исходя из данных, получаемых не только от дронов, но и с нашлемных камер бойцов. В комплекс входят два типа беспилотников, оснащенных зарядами различной мощности. На данный момент система проходит испытания в боевых условиях, спецназ получил несколько комплексов. Другие подробности источник не сообщил.
Стоит отметить, что в январе сообщалось о появлении в зоне СВО малогабаритных разведывательных беспилотников под названием "Бинокль". Несмотря на свои малые размеры, БПЛА способен вести разведку с высоты до 1 тысячи метров и находиться в воздухе до 40 минут. Он оснащен тепловизором, позволяющим вскрывать позиции противника в любое время суток, а также имеет устройство для сброса гранаты. На дрон установлено специальное программное обеспечение, позволяющее анализировать цели. Анализ целей осуществляется при помощи нейросети, которая подсвечивает обнаруженную технику и людей.