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Российский спецназ в зоне СВО начал применять новую беспилотную систему с малыми дронами-камикадзе

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Российский спецназ в зоне СВО начал применять новую беспилотную систему с малыми дронами-камикадзе

Фото иллюстрационное



Новая разведывательно-ударная система с малыми дронами-камикадзе разработана в России и уже применяется в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал информированный источник.

Подразделения российского спецназа начали применять в зоне СВО новый беспилотный комплекс, оснащенный малыми дронами-камикадзе. Беспилотники умеют вести разведку и атаковать выбранную цель, автоматически проложив к ней маршрут, оператору нужно только указать точку удара одним нажатием на планшете.

Подразделениями российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях, применяется новая отечественная разведывательно-ударная система с использованием малых дронов вентиляторного типа

- приводит РИА Новости слова источника.

В новой системе используются элементы нейросети, позволяющие строит модель местности, исходя из данных, получаемых не только от дронов, но и с нашлемных камер бойцов. В комплекс входят два типа беспилотников, оснащенных зарядами различной мощности. На данный момент система проходит испытания в боевых условиях, спецназ получил несколько комплексов. Другие подробности источник не сообщил.

Стоит отметить, что в январе сообщалось о появлении в зоне СВО малогабаритных разведывательных беспилотников под названием "Бинокль". Несмотря на свои малые размеры, БПЛА способен вести разведку с высоты до 1 тысячи метров и находиться в воздухе до 40 минут. Он оснащен тепловизором, позволяющим вскрывать позиции противника в любое время суток, а также имеет устройство для сброса гранаты. На дрон установлено специальное программное обеспечение, позволяющее анализировать цели. Анализ целей осуществляется при помощи нейросети, которая подсвечивает обнаруженную технику и людей.
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2 комментария
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:26
    0
    Дроны с такими характеристиками, можно только приветствовать. А если ещё и серийное производство будет у нас, то совсем хорошо бы
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:33
    0
    Крутая штучка...если бы еще увеличить вес взрывчатки то и тяжелую бронетехнику можно уничтожать...это первое сообщение где не обещают не имеющих аналогов в мире, а уже сделали и испытывают в деле нужную вещь военным...очень рад этому событию.