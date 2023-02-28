Сбитые на Белгородом украинские дроны были снаряжены взрывчаткой британского производства

Мэр Белгорода на месте падения обломков БПЛА
В тёмное время суток в районе Белгорода были сбиты сразу три беспилотника противника, которые тот снарядил взрывными устройствами с поражающими элементами в виде небольших металлических шариков от шарикоподшипников. По некоторым данным, речь идёт об использовании британской взрывчатки.
Блоки имеют маркировку PE8 L23A1. Ранее проходила информация о том, что речь идёт о взрывных устройствах в специальных контейнерах, которые были поставлены киевскому режиму министерством обороны Британии. Общая масса взрывчатого вещества, используемого в таком блоке, составляет примерно 1,5-1,6 кг в тротиловом эквиваленте. Масса даже одного контейнера достаточна для того, что нанести серьёзное поражение тому или иному объекту, включая объект гражданской инфраструктуры.
Три дрона со взрывоопасной нагрузкой могли быть направлены, например, к хранилищу топлива в районе Белгорода. Взрывные устройства, используемые в качестве полезной нагрузки, могли привести к серьёзным последствиям, включая детонацию десятков тонн углеводородного топлива. Работа российских ПВО не дала возможности дронам, вылетевшим с территории Украины, достичь целей. Их обломки обнаружены в городе, они отправлены для детального изучения, причём уже первые данные говорят о британском следе в поставках такого рода оружия киевскому режиму.
Губернатор Белгородской области:
В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.
Мэр посетил места падения обломков, поговорил с местными жителями, пообещав быстрое восстановление пострадавшего имущества или выделение компенсации.