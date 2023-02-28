Сбитые на Белгородом украинские дроны были снаряжены взрывчаткой британского производства

Мэр Белгорода на месте падения обломков БПЛА

В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.