В украинской прессе рассматривают причину отставки главы украинской железной дороги (так называемая Укрзализниця) Александра Камышина. Накануне он написал заявление, а в офисе президента решили его перевести на новую работу – в группу по евроинтеграции.Правительственные источники сообщили украинским репортёрам о том, что работа Камышина в последние месяцы «многими критиковалась».Причиной стало то, что подвижной состав был по большей части безнадёжно изношен, это приводило к сходу с рельсов поездов, в том числе пассажирских.Как сообщается, итоговой причиной отставки А.Камышина стало происшествие с поездом Киев-Варшава, который с недавних пор стал «связующим звеном» с вожделенной Киевом Европой. По той же железной дороге в Киев и из Киева курсируют иностранные лидеры. Утверждается, что тем же маршрутом в украинскую столицу должен был ехать и президент США Джо Байден. А сход пассажирского поезда Киев-Варшава в Волынской области произошёл именно накануне визита хозяина Украины в гости к Зеленскому. По некоторым данным, маршрут американского президента пришлось в экстренном порядке менять.Изначально украинские спецслужбы рассматривали возможность диверсии на железной дороге, однако потом специалисты пришли к выводу о том, что главной причиной ЧП с поездом стала именно изношенность подвижного состава.Теперь в главы компании, управляющей украинскими железными дорогами, прочат человека, который близок к Наталье Яресько. Эта гражданка США в 2014-2016 годах занимала пост главы Минфина Украины. Считается, что США через Яресько продвигают на пост главы Укрзализницы Ивана Юрика, который также имеет тесные контакты с президентом Американской торговой палаты Украины.