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Причиной отставки главы «Укрзализницы» назвали схождение с рельсов поезда на маршруте, по которому в Киев должен был ехать Байден

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Причиной отставки главы «Укрзализницы» назвали схождение с рельсов поезда на маршруте, по которому в Киев должен был ехать Байден

В украинской прессе рассматривают причину отставки главы украинской железной дороги (так называемая Укрзализниця) Александра Камышина. Накануне он написал заявление, а в офисе президента решили его перевести на новую работу – в группу по евроинтеграции.


Правительственные источники сообщили украинским репортёрам о том, что работа Камышина в последние месяцы «многими критиковалась».

Причиной стало то, что подвижной состав был по большей части безнадёжно изношен, это приводило к сходу с рельсов поездов, в том числе пассажирских.

Как сообщается, итоговой причиной отставки А.Камышина стало происшествие с поездом Киев-Варшава, который с недавних пор стал «связующим звеном» с вожделенной Киевом Европой. По той же железной дороге в Киев и из Киева курсируют иностранные лидеры. Утверждается, что тем же маршрутом в украинскую столицу должен был ехать и президент США Джо Байден. А сход пассажирского поезда Киев-Варшава в Волынской области произошёл именно накануне визита хозяина Украины в гости к Зеленскому. По некоторым данным, маршрут американского президента пришлось в экстренном порядке менять.

Изначально украинские спецслужбы рассматривали возможность диверсии на железной дороге, однако потом специалисты пришли к выводу о том, что главной причиной ЧП с поездом стала именно изношенность подвижного состава.

Теперь в главы компании, управляющей украинскими железными дорогами, прочат человека, который близок к Наталье Яресько. Эта гражданка США в 2014-2016 годах занимала пост главы Минфина Украины. Считается, что США через Яресько продвигают на пост главы Укрзализницы Ивана Юрика, который также имеет тесные контакты с президентом Американской торговой палаты Украины.
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10 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:59
    -1
    Что у них, что у нас - только меняют должности, местами переставляют возле кормушки.
    " А вы друзья как не садитесь - всё в музыканты не годитесь... "
    1. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Сегодня, 07:24
      +7
      Не знаю как у них, но наши РЖД мне понравились. Недавно впервые лет этак за семь проехался на поезде дальнего следования. Впечатления самые позитивные. Новые вагоны, вежливые улыбающиеся проводницы,прибытие на станции минута в минуту...В общем перемены в лучшую сторону видны сразу.
      1. Arifon
        Arifon Сегодня, 07:45
        -1
        Да, ещё бы билеты стоили адекватных денег и поезда ездили побыстрее, пусть не как в Японии, но, хотя бы раза в полтора быстрее, чем 50 лет назад...
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:01
    -7
    После ежедневных обстрелов, как там вообще дороги содержать в нормальном состоянии. Если даже по поездам бьют иногда
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:07
    +7
    Накладочка получилась... Пока одна бригада ставила рельсы перед поездом, которые другая бригада в темпе разбирала после его проезда - третья, резервная, бригада успела стибрить и продать цыганам колесные пары с паровоза... Говорпили же, надо было по-старинке...

    И впереди Селянский бежит с колокольчиком, вопя во все горло "Большой Белый Мбвана путешествовать изволят! Все кышь с тропинки!"
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:07
    +3
    Недоработка...Почему самоходного деда под откос?Не?Несли его на ручках до самого Киева
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 07:18
    +1
    Партизанен! Партизанен! Кричали они. Но всё было проще - Советская техника взбунтовалась.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:24
    0
    Ну, этот закон "подлости" срабатывает совершенно непредсказуемо. Например, "ломается" самолет, высокопоставленного господина или госпожи, который не должен "ломаться", так как обслуживается по высшему разряду. Не выходят на орбиту спутники, по причине отказа носителей, которые проверяются- перепроверяются, да и сами спутники "крылья не расправляют". Да, примеров может каждый массу привести из личного опыта.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    +2
    А сход пассажирского поезда Киев-Варшава в Волынской области произошёл именно накануне визита хозяина Украины в гости к Зеленскому.
    А случилось бы чего с маразматиком бидоном, и его свитой при возможном крушении, был бы виноват не этот крендель в ненужной, а Путин В.В. И оставшиеся полудурки в мерикатосии, стали бы нажимать на кнопки.
  8. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:42
    +2
    "...продвигают на пост главы Укрзализницы Ивана Юрика..."
    Так Ивана или Юрика, Лёлика или Болика, вы уже определитесь там! laughing