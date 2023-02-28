«Штурмовые действия противника безостановочные»: командир украинского подразделения заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ в Бахмуте

Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений. Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия противника. Они не многоразовые, они безостановочные (...)

Для наступательных действий у нас тут средств не хватает. Не хватает мин, всех без исключения. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте. Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем