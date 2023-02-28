«Штурмовые действия противника безостановочные»: командир украинского подразделения заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ в Бахмуте

Размещенные в Бахмуте (Артемовске) подразделения ВСУ находятся в сложной ситуации, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут наступление по всем направлениям. Об этом рассказал командир одного из украинских подразделений с позывным Мадьяр.
Подразделения ВСУ, держащие оборону в городе, находятся в тяжелой ситуации, полного окружения Бахмута еще нет, но штурмовые отряды "Оркестра" наступают со всех сторон, пытаясь перерезать последнюю дорогу, по которой еще возможно перебросить резервы и вывезти раненых. Особо тяжелая обстановка на севере города, там идет непрерывный штурм.
Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений. Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия противника. Они не многоразовые, они безостановочные (...)
- заявил Мадьяр.
Российские войска применяют для штурма города артиллерию, танки, РСЗО, минометы и авиацию, при этом у подразделений ВСУ большие проблемы с вооружением и боеприпасами. По словам Мадьяра, для перелома ситуации и перехода в контрнаступление нет ни сил, ни средств. Судя по его высказываниям, командование ВСУ что-то обещало подразделениям, обороняющим город. Возможно, речь идет о переброске новых резервов и переходе в наступление.
Для наступательных действий у нас тут средств не хватает. Не хватает мин, всех без исключения. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте. Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем
- добавил он.