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«Штурмовые действия противника безостановочные»: командир украинского подразделения заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ в Бахмуте

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«Штурмовые действия противника безостановочные»: командир украинского подразделения заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ в Бахмуте

Размещенные в Бахмуте (Артемовске) подразделения ВСУ находятся в сложной ситуации, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут наступление по всем направлениям. Об этом рассказал командир одного из украинских подразделений с позывным Мадьяр.


Подразделения ВСУ, держащие оборону в городе, находятся в тяжелой ситуации, полного окружения Бахмута еще нет, но штурмовые отряды "Оркестра" наступают со всех сторон, пытаясь перерезать последнюю дорогу, по которой еще возможно перебросить резервы и вывезти раненых. Особо тяжелая обстановка на севере города, там идет непрерывный штурм.

Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений. Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия противника. Они не многоразовые, они безостановочные (...)

- заявил Мадьяр.

Российские войска применяют для штурма города артиллерию, танки, РСЗО, минометы и авиацию, при этом у подразделений ВСУ большие проблемы с вооружением и боеприпасами. По словам Мадьяра, для перелома ситуации и перехода в контрнаступление нет ни сил, ни средств. Судя по его высказываниям, командование ВСУ что-то обещало подразделениям, обороняющим город. Возможно, речь идет о переброске новых резервов и переходе в наступление.

Для наступательных действий у нас тут средств не хватает. Не хватает мин, всех без исключения. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте. Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем

- добавил он.
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22 комментария
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 07:01
    +6
    Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем...



    Интересно, а каких событий он ждёт? Напоминает письмо из Сталинграда, фашистов, которые ждали прорыва кольца Манштейном и Готом.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:17
      +5
      Цитата: K._2
      Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем...



      Интересно, а каких событий он ждёт? Напоминает письмо из Сталинграда, фашистов, которые ждали прорыва кольца Манштейном.

      Он ждёт взятия Часова Яра, которое поставит крест на бахмутской группировке Укровермахта. am
      Дальше: Гитлер - капут и капитулирен.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:22
        +1
        События ждут, а мы не знаем? Надеюсь, знаем и готовы.... Лишь бы медвежонку никакому в Канаде дверью киндер сюрпризы не прищемили...
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:04
    0
    Жалуется он... Патронов им явно хватает, а вот со стволами напряжёнка:
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:21
      +2
      Перегрев ствола это плохо... структура металла меняется...потом ствол по любому придется менять.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 07:23
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Жалуется он... Патронов им явно хватает, а вот со стволами напряжёнка:


      Я эту картинку года 4 назад видел. Так что выкиньте её на помойку. Устарела. Для цыпсошного развода разве что сгодится.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:12
        0
        Если Вы всё, что старше 3-х лет, выбрасываете, то это не значит, что все должны так делать.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 08:35
          0
          Цитата: Аль Манах
          Если Вы всё, что старше 3-х лет, выбрасываете, то это не значит, что все должны так делать.



          Уважаемый, не тупите. Картинка по возврату старше начала СВО.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:06
    +5
    Это к тому,что "деморализованы"они.Ждут чего то,надеются.Упорно сражаются.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:17
      +4
      Ну в Сталинграде немцы тоже упорно сражались. Сейчас рано говорить о деморализации, вот когда будет полное окружение и линия фронта отодвинут, как с Мариуполем, тогда они поплывут.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:15
    0
    Цитата: K._2
    Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем...



    Интересно, а каких событий он ждёт? Напоминает письмо из Сталинграда, фашистов, которые ждали прорыва кольца Манштейном.

    Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. А может вареники-камикадзе.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:16
    +3
    Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем

    На армию Венка надеются...
    ну тут на ум сразу приходят Приднестровье и внезапные удары ВСУ по флангам украинского фронта.
    Надеюсь наши ученые генералы на этот раз не сядут в лужу.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:23
      -2
      Надеюсь наши ученые генералы на этот раз не сядут в лужу.

      А разве МО когда-то официально заявляло о таких фактах? Нет. Значит, не было их. Ведь верить надо только проверенной, официальной информации. А за распространение недостоверных и порочащих слухов, можно и "тавой".
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:30
        +2
        Цитата: Аль Манах
        А за распространение недостоверных и порочащих слухов, можно и "тавой".

        А о каких фактах вы говорите, уточните пожалуйста? what
        Можно... а так можно конечно и пересажать всех...будем "тавой" на кухнях распространять эзоповым языком.
  6. Карат
    Карат Сегодня, 07:20
    +3
    Но я уверен, что наше командование знает, что делает в преддверии событий, которые мы ждем


    Что за события? Тут он явно не об отправке к Бандере.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:28
    +1
    Во! Самое время для жестов доброй воли. Окружаем- окружаем, а окружений нет. И пленных мало. Помню вопили- "сотни иностранцев"! "Генералы НАТО!" Ну, и где они?
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 07:33
      +2
      Абрамович вывез в Турцию вип рейсом
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:40
      +1
      Сейчас накаркаете, сплюньте.
      Мало нам поменянных азовцев.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:29
    +1
    Дождутся, но не все и, не в Артемовске (по Кличко).
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    +1
    ...Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений. - заявил Мадьяр.
    Лучше бы было - попрощался. bully Ну, да надеюсь всё к этому идёт! good Там кажется от Хромово просачиваются с БП, да по проселочным. Но, эта лафа скоро у них закончится - земля оттаивает конкретно.
  10. Карат
    Карат Сегодня, 07:38
    +1
    По словам Мадьяра,


    Автор статьи явно на этого Мадьяра подписан. Уже более 10 статей с ссылкой на этого придурка.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:41
    0
    ВСУ видимо втирает своим бойцам, что копит силы для генерального наступления. Вот солдаты и ждут когда оно начнется и они пойдут в наступление. А наш ГШ тоже ждет когда ВСУ пойдет в генеральное наступление. Наши боятся больших потерь и поэтому не хотят наступать первыми. Ситуация напоминает Курскую дугу. Истощение на пределе и решительный бросок рискован для каждой стороны. А пока наши давят "по зернышку" и ждут истощения резерва ВСУ. К слову сказать такая ситуация наш ГШ вполне устраивает.