В Польше продолжается обучение украинских танковых экипажей управлению натовскими танками – в первую очередь речь идёт о немецких танках Leopard. К обучению украинских военных, среди которых немало и лиц «за пятьдесят», подключились канадские инструкторы.
Тем временем в крупном французском издании «Фигаро» вышло интервью с генералом Брюно Дари, который ранее командовал Иностранным легионом. По утверждению Дари, поставки танков Украине не особенно ей помогут.
Французский генерал:
Опыт использования танков в XX веке показывает, что эффективны они, когда их много и когда они появляются на театре военных действий внезапно.
В качестве примера он привёл танковый бросок вермахта в 1940 году, когда немецкие войска просто обошли выстраивавшуюся долгое время «неприступную линию Мажино». Ещё одним примером он назвал использование танковых соединений Израилем во время Шестидневной войны.
Брюно Дари:
А вот под Курском, где немцы собирались переломить ход войны, ничего подобного не произошло, потому что русские их уже ждали там. В итоге всё завершилось разгромом с гибелью тысяч подготовленных танкистов. Немцам и сотни танков не помогли.
Напомним, что, по данным историков, в одной только битве под Прохоровкой гитлеровцы задействовали до 600 танков и 200 САУ.
Дари напомним, что в общей сложности Киеву НАТО собирается поставить до 300 танков в ближайшее время.
Французский генерал:
Появиться на поле боя незамеченными у них не получится из-за наличия у России средств наблюдения с воздуха, из космоса, систем РЭБ.
Напомним, что на поставку странами НАТО танков киевский режим делает особую ставку, полагая, что танки помогут ВСУ провести «весеннее контрнаступление и добиться успеха».