Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-командующий французским Иностранным легионом напомнил Украине, что немецкой армии под Курском не помогли и сотни танков

6
Экс-командующий французским Иностранным легионом напомнил Украине, что немецкой армии под Курском не помогли и сотни танков

В Польше продолжается обучение украинских танковых экипажей управлению натовскими танками – в первую очередь речь идёт о немецких танках Leopard. К обучению украинских военных, среди которых немало и лиц «за пятьдесят», подключились канадские инструкторы.


Тем временем в крупном французском издании «Фигаро» вышло интервью с генералом Брюно Дари, который ранее командовал Иностранным легионом. По утверждению Дари, поставки танков Украине не особенно ей помогут.

Французский генерал:

Опыт использования танков в XX веке показывает, что эффективны они, когда их много и когда они появляются на театре военных действий внезапно.

В качестве примера он привёл танковый бросок вермахта в 1940 году, когда немецкие войска просто обошли выстраивавшуюся долгое время «неприступную линию Мажино». Ещё одним примером он назвал использование танковых соединений Израилем во время Шестидневной войны.

Брюно Дари:

А вот под Курском, где немцы собирались переломить ход войны, ничего подобного не произошло, потому что русские их уже ждали там. В итоге всё завершилось разгромом с гибелью тысяч подготовленных танкистов. Немцам и сотни танков не помогли.

Напомним, что, по данным историков, в одной только битве под Прохоровкой гитлеровцы задействовали до 600 танков и 200 САУ.

Дари напомним, что в общей сложности Киеву НАТО собирается поставить до 300 танков в ближайшее время.

Французский генерал:

Появиться на поле боя незамеченными у них не получится из-за наличия у России средств наблюдения с воздуха, из космоса, систем РЭБ.

Напомним, что на поставку странами НАТО танков киевский режим делает особую ставку, полагая, что танки помогут ВСУ провести «весеннее контрнаступление и добиться успеха».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:31
    +2
    Экс-командующий французским Иностранным легионом напомнил Украине, что немецкой армии под Курском не помогли и сотни танков
    Начали, начали слив ненужной! good Как она была ненужной, так и останется. Если останется, конечно. В тех границах уже 100000000% её не будет.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:34
    +4
    "Эксы"- всегда умнее "действующих". Правило, с довольно редкими исключениями.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:39
    +1
    Если распылить танки по всему фронту - пшик, если собрать в "кулак" - то незаметно не получится, склады ГСМ, БК, тех. парк с эвакуационными машинами и т.д. + само расположение боевой техники (танки, САУ, БМП). Разведка работает по обе стороны фронта.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:41
    +4
    Европка очень не против останавливать азиатские орды за счет России и ресурсов Украины. Путин правильно сделал - война выдохлась сразу, как только за нее начали платить свои деньги европопки и матрасы, поставляя отнюдь не из воздуха взятое оружие.
    Вот вялотекущую войну по образу 2020-го года - они могли бы вести бесконечно, читая новости о победах над мирняком в Донецке под круасанчик с чашечкой кавы... А когда по улицам скачут бандерлоги, таская горелый укротанк, выдаваемый за российский, да еще требуют денег, и деньги утекают ниагарским водопадом - такая война им не по нраву...
  5. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 08:00
    -4
    Наличие у России средств наблюдения с воздуха, из космоса, систем РЭБ не сильно помогает. Ведь у нас есть Генштаб с "академиками" и "Героями России" никогда не воевавшими.... Скопление Укровермахта на харьковском направлении видел последний военкор, а Генштаб не видел. Не дай бог, но могут и сейчас не увидеть.
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 08:45
    0
    Ну этот командующий не прав, про Курскую битву это он не "по европейски" выразился. Целая куча "аналитиков" и "историков" (в том числе и деятели в России) сейчас рассказывает про десятки тыс. уничтоженных на Курской дуге советских танках и немецких боевых потерях в три пантеры и один тигр и то случайно, тогда не понятно правда, что с остальными случилось. С пеной у рта доказывает, что в общем-то немцы под Курском победили (наверное по очкам). Пытаются "переписать" историю как только могут ... (в общем нехорошие люди".