Экс-командующий французским Иностранным легионом напомнил Украине, что немецкой армии под Курском не помогли и сотни танков

Опыт использования танков в XX веке показывает, что эффективны они, когда их много и когда они появляются на театре военных действий внезапно.

А вот под Курском, где немцы собирались переломить ход войны, ничего подобного не произошло, потому что русские их уже ждали там. В итоге всё завершилось разгромом с гибелью тысяч подготовленных танкистов. Немцам и сотни танков не помогли.

Появиться на поле боя незамеченными у них не получится из-за наличия у России средств наблюдения с воздуха, из космоса, систем РЭБ.