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Киев перебрасывает на Донбасс солдат-срочников для сбережения оперативных резервов ВСУ

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Киев перебрасывает на Донбасс солдат-срочников для сбережения оперативных резервов ВСУ

Массовая мобилизация, проводимая на Украине, не дает нужных результатов, несмотря на все старания работников военкоматов, не желающих отправляться на фронт. На этом фоне Генштаб ВСУ принял решение о "частичном задействовании" в боевых действиях солдат срочной службы.


Невозможность набрать необходимое количество мобилизованных привело к отправке на фронт солдат срочной службы ВСУ, хотя Зеленский в грудь себя кулаком бил, что этого не случится. В то же время в Киеве еще в прошлом году допускали привлечение военнослужащих по призыву к боям. Решение о частичном задействовании срочников в боевых действиях принято для сбережения оперативных резервов, необходимых для возможного наступления.

По имеющейся информации, солдат срочной службы перебрасывают на Донбасс, вводя в состав бригад ВСУ, входящих в оперативно-тактическую группировку "Лиман", держащих оборону на направлении Северска. Командование группировки оттягивает ввод в бой стратегических резервов, надеясь с помощью поступающего пополнения остановить продвижение российских войск на данном направлении.

По сведениям ТГ-канала "Сварщики", в понедельник, 27 февраля, партия военнослужащих ВСУ по призыву прибыла в распоряжение батальонной тактической группы 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины, занимающей позиции в районе Белогоровки.

На данный момент поступают сведения, что принято решение именно о "частичном" привлечении военнослужащих ВСУ по призыву к боевым действиям, но можно не сомневаться, что уже готовится документ о полном задействовании украинских солдат-срочников. Ситуация на фронте для ВСУ, на данный момент, очень сложная, потери большие, переброска резервов с одного направления на другое уже не помогает, да и с ними проблема. Ставка на массовую мобилизацию, сделанная Киевом, пока не сыграла. В Генштабе ВСУ намеревались поставить под ружье до конца марта 250 тысяч новых военнослужащих. Но, видимо, вместо них в бой пойдут срочники.
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31 комментарий
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    +6
    Невозможность набрать необходимое количество мобилизованных привело к отправке на фронт солдат срочной службы ВСУ, хотя Зеленский в грудь себя кулаком бил, что этого не случится.
    злобный карлик-наркоман натворил таких дел)), что ему место в аду вне очереди - обеспечено. Да на всё воля Божия!
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 07:44
      +4
      Ну так В.Зеленский "Новую Хазарию" на Украине строит. Что ему до населения эту территорию сейчас населяющую?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:02
        +3

        Gnefredov (Григорий)
        Сегодня, 07:44 Ну так В.Зеленский "Новую Хазарию" на Украине строит. Что ему до населения эту территорию сейчас населяющую?
        Насчёт "строит". Скорее разваливает что осталось. С остальным согласен.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:40
        0
        Что ему до населения эту территорию сейчас населяющую?

        украинские бабы новых солдат нарожают
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:11
      +1
      Знаете,выскажусь так.Пусть утилизируют и этих.Нет там больше "братского народа".
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:22
        +1
        Тем более, что молодёжь призывного возраста воспитана на бандеровско-нацистской идеологии.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 08:46
          0
          что молодёжь призывного возраста воспитана на бандеровско-нацистской идеологии

          есть откоровенные отморозки полоумные, а есть такие, что просто глупо хорохорятся - мы, типа козАки
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:35
    +5
    Уже без разницы кто там и чего... все они одним миром мазаны...
  3. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 07:39
    +1
    а что в ВСУ была срочная служба???? и где тогда эти срочники были?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:41
      +4
      Была и есть. Занимались тем же, чем занимаются наши срочники - жизнеобеспечением воинских частей в пунктах постоянной дислокации.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 07:52
        +1
        Цитата: Владимир М
        . Занимались тем же, чем занимаются наши срочники - жизнеобеспечением воинских частей в пунктах постоянной дислокации.


        Вы сами то поняли, чего написали?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:46
      +5
      Цитата: Nastia Makarova
      а что в ВСУ была срочная служба???? и где тогда эти срочники были?

      Конечно была. Наряду с контрактниками. Но "стареньких" выбили, вот новых набирают. А "резерв", я так понимаю, наемники. Из Польши - 20000,правда, 2500 уже в гробах назад отправили. А остальные воюют, их быстренько принимают в ВСУ т.к. украинец-поляк= братья навек по договору Зели с Дудой.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:47
      +3
      Да есть там нормальная срочная служба... Призвали по нормальному призыву - и служи себе... Единственная мелочь - приказа на демобилизацию не будет ни через год, ни через два. Время такое, тяжелое... Сестра, ведро пониматьнадон клизмой призывнику!
      Пусть ночные клубешники в Киеве прошерстят - там из каждого по батальону наберется laughing Вытиранов... Типа порошенковского сынульки)))
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 08:06
        +1
        Цитата: Bingo
        Пусть ночные клубешники в Киеве прошерстят - там из каждого по батальону наберется Вытиранов... Типа порошенковского сынульки)))

        Что вы такое говорите .Порошенковский сынулька ветеран ,минометчик ,отличник боевой и политической службы .Вся грудь в орденах
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 08:48
          0
          отличник боевой и политической службы. Вся грудь в орденах

          в шоколадных?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:44
    +3
    Судя по теме статьи, "срочники" на окраине не воюют? У них тотальная мобилизация и призыв разные понятия?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: Uprun
      Судя по теме статьи, "срочники" на окраине не воюют? У них тотальная мобилизация и призыв разные понятия?


      Да если посмотреть на бригады и отдельные батальоны ВСУ, (которые за год поменяли уже несколько составов), то возникает вопрос: а где тогда у них срочники служат?
    2. dauria
      dauria Сегодня, 08:14
      +3
      У них тотальная мобилизация и призыв разные понятия

      На самом деле там "тотальная" не страшнее , чем в РФ. По крайней мере в Киеве. Мобилизованные скорее редкость , чем норма. Сужу по оставшимся знакомым . "Райком закрыт , все ушли на фронт " и хватания на улицах оставьте на совести журналистов .
      И на сколько помню, в РФ тоже объявили мобилизацию , но срочников отправили по домам вовремя . Вроде как и не солдаты. Хотя казалось бы - кому воевать, если не двадцатилетним ?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:46
    +6
    Все правильно они делают, во-первых сохраняют бойцов имеющих боевой опыт, во-вторых стараются как можно больше повязать кровью свое население.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:47
    +4
    Не надо обольщаться. Опыт показывает, что при грамотном командовании есть толк и от малообученных. ...и, наоборот...
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 07:50
    +4
    Упротые … воспитанные в ненависти ко всему русскому - это молодое поколение (срочники) ну и ладно с ними … всё едино это будущий резерв Азова и прочих нацбатов
  8. Chimp
    Chimp Сегодня, 07:57
    0
    Родственники с Зеленовки (Херсонская область та часть которая под ВСУ) рассказали: 5 парней забрали, - 1.5 недели и всех пятерых хоронили.
    В самом Херсоне еще можно по домам сидеть, а по селухам все друг друга знают, соответственно не очень спрячешься. А 10 тысяч баксов не каждый наскребёт для военкомата.
  9. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:59
    +1
    принято решение именно о "частичном" привлечении военнослужащих ВСУ по призыву к боевым действиям, но можно не сомневаться, что уже готовится документ о полном задействовании украинских солдат-срочников

    Будущее Украины - в земле



    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:06
      +2
      DefenderofTruth (Александр)
      Сегодня, 07:59
      НОВЫЙ
      0
      принято решение именно о "частичном" привлечении военнослужащих ВСУ по призыву к боевым действиям, но можно не сомневаться, что уже готовится документ о полном задействовании украинских солдат-срочников

      Будущее Украины - в земле
      "Будущего" у ней не будет. Как и земли, её уже продали. Ничего у них нет! Просто 404-я.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Будущее Украины - в земле


      Да это и дураку понятно. Только Вам не надоело одни и те же картинки по 100 раз на сайт таскать?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:26
        0
        У Вас какая-то патологическая идиосинкразия к не-новым картинкам. Задумайтесь на этим, Вы в разных темах разные картинки критикуете.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 08:10
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      Будущее Украины - в земле

      Так Кличко еще в 2014 призывал "готовиться к земле".lol
    4. Комментарий был удален.
  10. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:01
    +5
    В отличие от нас Украина считает, что она в состоянии войны, а значит, армия обязана защищать страну всеми силами и подразделениями, и не придуриваться про необученность призывников. Присягу принял, стрельбище прошел и всё, для окопной войны годен. Есть на фронте "старики", которые быстро натаскают новобранцев стрелять из ПТУР и подносить снаряды к обычным пушкам. Речь не идёт о высокотехнологичном оборудовании типа ПВО, авиация и флот. У нас в Чечне кто воевал? Практически вся милиция прошла через блок-посты в Чечне, высвобождая армию от банальной охраны объектов.
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 08:10
      +3
      Хоть один дельный комментарий, со здравым мышлением!
  11. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:17
    0
    А чой то свидомые хлопчики присягу прынимають с москальскими калашами? От ведь незадача то...
    Ну хоть на присягу Ридной Неньке то могли бы для понтов "правильную" стрелковку то выдать. laughing
  12. T800-101
    T800-101 Сегодня, 08:44
    0
    Очень странная ситуация. А для чего вся эта история со срочной военной службой? Траву щипать и снег чистить? Для содержания имущества в 10 раз меньше народа нужно, чем призвано.
    Что у нас, что у них - срочники не воюют. Вместо них мобилизуем гражданских. Я понимаю, что пацаны молодые и все дела, но глобально эта затея со службой в армии для чего тогда?