Массовая мобилизация, проводимая на Украине, не дает нужных результатов, несмотря на все старания работников военкоматов, не желающих отправляться на фронт. На этом фоне Генштаб ВСУ принял решение о "частичном задействовании" в боевых действиях солдат срочной службы.Невозможность набрать необходимое количество мобилизованных привело к отправке на фронт солдат срочной службы ВСУ, хотя Зеленский в грудь себя кулаком бил, что этого не случится. В то же время в Киеве еще в прошлом году допускали привлечение военнослужащих по призыву к боям. Решение о частичном задействовании срочников в боевых действиях принято для сбережения оперативных резервов, необходимых для возможного наступления.По имеющейся информации, солдат срочной службы перебрасывают на Донбасс, вводя в состав бригад ВСУ, входящих в оперативно-тактическую группировку "Лиман", держащих оборону на направлении Северска. Командование группировки оттягивает ввод в бой стратегических резервов, надеясь с помощью поступающего пополнения остановить продвижение российских войск на данном направлении.По сведениям ТГ-канала "Сварщики", в понедельник, 27 февраля, партия военнослужащих ВСУ по призыву прибыла в распоряжение батальонной тактической группы 1-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины, занимающей позиции в районе Белогоровки.На данный момент поступают сведения, что принято решение именно о "частичном" привлечении военнослужащих ВСУ по призыву к боевым действиям, но можно не сомневаться, что уже готовится документ о полном задействовании украинских солдат-срочников. Ситуация на фронте для ВСУ, на данный момент, очень сложная, потери большие, переброска резервов с одного направления на другое уже не помогает, да и с ними проблема. Ставка на массовую мобилизацию, сделанная Киевом, пока не сыграла. В Генштабе ВСУ намеревались поставить под ружье до конца марта 250 тысяч новых военнослужащих. Но, видимо, вместо них в бой пойдут срочники.