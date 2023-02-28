Военное обозрение
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Источник сообщил о переносе сроков возвращения в боевой состав флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

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Источник сообщил о переносе сроков возвращения в боевой состав флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540, завершивший в конце декабря прошлого года прохождение приемо-сдаточных испытаний после проведенного капитального ремонта и модернизации, продолжает находиться на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Как сообщил источник в российском ОПК, сроки возвращения корабля в боевой состав Балтийского флота могут быть сдвинуты вправо.


СКР "Неустрашимый" завершил послеремонтные испытания в конце декабря и вернулся на "Янтарь" для подготовки к передаче флоту, которая планировалась на февраль. Но возникли трудности и возвращение корабля снова переносится, возможно на месяц или два. В настоящее время на "Янтаре" пытаются устранить выявленные военными проблемы, возникающие, в основном, с турбиной корабля.

У не самого молодого СКР то и дело возникают проблемы, и, в частности, с турбиной. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" работают над устранением замечаний, выявленных со стороны военных, поэтому его передача может быть перенесена на месяц-другой

- приводит ТАСС слова источника.

"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На ремонт встал в 2014 году, выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс и вместо 2016-го корабль возвращается в строй только в 2023 году.

Как ранее сообщалось, в ходе ремонта "Неустрашимый" заодно и модернизировали, заменив часть вооружений и обеспечивающие механизмы. В частности, корабль дооснастили современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, а также комплексов связи.
Использованы фотографии:
https://shipyard-yantar.ru/
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:59
    -4
    России не нужны авианосцы и огромные крейсера мы не собираемся вести колониальные войны и нести "демократию" на крыльях самолетов, корветы оснащенные крылатыми ракетами и противокорабельными комплексами более эффективны в борьбе с теми же авианосцами, большое количество малоразмерных целей в сочетании с армадой АПЛ вот что нам нужно.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:01
      +2
      зонтик для корветов кто вешать будет? АПЛ?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:05
        0
        а что корвет предназначен для океанских походов ? Береговое побережье с системой ПВО самый надежный зонтик, мир движется к гиперзвуковому оружию, и ни один корабль от него пока не защищен.
        1. Сангвиний
          Сангвиний Сегодня, 08:21
          +1
          У нас ПВО наземные объекты то прикрыть не может толком, а вы тут собрались обеспечивать корабли ПВО с суши)))
          Мир движется к гиперзвуковому оружию, но при этом мир не перестаёт клёпать эсминцы, крейсеры, авианосцы. Ибо что лучше? Просто самолёт с гиперзвуковой ракетой, или же тоже самое но только взлетающее с авианосца?
        2. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 08:44
          0
          Цитата: Silver99
          А что корвет предназначен для океанских походов ?

          А что, дальше 200 мильной зоны выходить не будем?
          Такая "континентальная политика" может довести международную торговлю "до ручки"...
          А если "западные партнеры" захотят морскую блокаду торговому флоту устроить, что будете делать? (весь Мир в труху не предлагать).

          Цитата: Silver99
          сочетании с армадой АПЛ вот что нам нужно.

          Германия с тысячей подлодок уже доказала ущербность этой доктрины, думаете с двумя десятками атомоходов "выстрелит"?

          Цитата: Silver99
          мир движется к гиперзвуковому оружию

          Как в очередной раз доказали последние события, армия должна быть разносторонне развита, а упование на "сверхоружие" может быть излишне оптимистичным...
      2. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 08:15
        +2
        Корветы нужны для того, чтобы обеспечить выход АПЛ из пунктов базирования, они фактически смертники.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:34
      0
      а как проецировать военную силу вблизи логова врага, поддерживать там своих друзей? Малыми кораблями в большом океане сильно не повоюешь...
  2. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 08:06
    0
    Ну и заодно Уран хотя бы поставьте и Пакет.