Источник сообщил о переносе сроков возвращения в боевой состав флота сторожевого корабля «Неустрашимый»

У не самого молодого СКР то и дело возникают проблемы, и, в частности, с турбиной. Корабелы Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" работают над устранением замечаний, выявленных со стороны военных, поэтому его передача может быть перенесена на месяц-другой

Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540, завершивший в конце декабря прошлого года прохождение приемо-сдаточных испытаний после проведенного капитального ремонта и модернизации, продолжает находиться на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Как сообщил источник в российском ОПК, сроки возвращения корабля в боевой состав Балтийского флота могут быть сдвинуты вправо.СКР "Неустрашимый" завершил послеремонтные испытания в конце декабря и вернулся на "Янтарь" для подготовки к передаче флоту, которая планировалась на февраль. Но возникли трудности и возвращение корабля снова переносится, возможно на месяц или два. В настоящее время на "Янтаре" пытаются устранить выявленные военными проблемы, возникающие, в основном, с турбиной корабля.- приводит ТАСС слова источника."Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На ремонт встал в 2014 году, выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки, произведенной на Украине, значительно затянули процесс и вместо 2016-го корабль возвращается в строй только в 2023 году.Как ранее сообщалось, в ходе ремонта "Неустрашимый" заодно и модернизировали, заменив часть вооружений и обеспечивающие механизмы. В частности, корабль дооснастили современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, а также комплексов связи.