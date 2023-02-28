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В зону спецоперации отправили новую партию винтовок «Счетчик» и «Антиматерия»

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В зону спецоперации отправили новую партию винтовок «Счетчик» и «Антиматерия»

Российские войска, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили новые винтовки «Счетчик» и «Антиматерия». Об этом сообщает Telegram-канал Lobaev Z.


Как сообщается, оружие бойцам ВС РФ вручил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Полпред вносит большой вклад в своевременное обеспечение военнослужащих самым современным оборудованием и вооружением.

Напомним, что снайперская винтовка «Счетчик» подходит сразу под несколько патронов. Ранее оружие прошло успешные испытания в боевых условиях и стало поступать в армейские подразделения и части спецназначения ФСВНГ (Росгвардии). Большой плюс винтовки в том, что она создана из стандартных деталей и проблем при ее серийном производстве возникнуть не должно.

Специалисты называют основными сильными характеристиками винтовки высокую дальность эффективной стрельбы (до 1400 метров), возможность использования патронов ,62х51 мм образца НАТО, скорострельность (6 выстрелов за 10 секунд), высокую точность.

Тактическая винтовка «Антиматерия» оснащена системой снижения демаскирующих факторов, в том числе тепловой сигнатуры, пламени и звука выстрела, что позволяет использовать ее при проведении различных специальных и разведывательных операций, при которых нужна повышенная скрытность и одновременно высокая точность стрельбы.

Будем надеяться, что новое оружие позволит российским военным и далее успешно решать боевые задачи в зоне спецоперации, а конструкторы на основе опыта спецоперации будут делать дальнейшие выводы в плане совершенствования оружия.
Использованы фотографии:
Lobaev Arms
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12 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:12
    0
    Под разный патрон? Калибр или гильза разные?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:21
      0
      Калибр или гильза разные?

      скорее всего длина гильзы
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:24
      0
      Под разный патрон? Калибр или гильза разные?
      Я посмотрел ТТХ этих винтовок. У них могут быть стволы разной длины и обвеска глушителем и пламегасителем у Антиматерии. "Про разный патрон" не означает, что одна винтовка может стрелять разными калибрами. У "Счетчика" 7.62 ( тексте пропущена 7-ка), у "Антиматерии" 8,6.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:31
        +2
        Какие красивые названия. Не хватает только Аннигилятора и Бандерабоя. am
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:14
    +2
    На фото красавец какой-то! Обожаю такие решения!
    1. Илия
      Илия Сегодня, 08:20
      +1
      Аргон (Хасан)
      Сегодня, 08:14
      НОВЫЙ
      0
      На фото красавец какой-то! Обожаю такие решения!
      Согласна. Дизайн на высочайшем уровне - ничего лишнего. Аскетический вид, если можно так применить к оружию!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:38
      0
      Мне интересно(да и не только мне)как у нас обстоят дела с оптикой для этих замечательных винтовок?
  3. Илия
    Илия Сегодня, 08:16
    +1

    Российские войска, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили новые винтовки «Счетчик» и «Антиматерия». Об этом сообщает Telegram-канал Lobaev Z.
    В.Н. Лобаеву необходимо уже присваивать высшую награду РФ.
    Очень хорошие изделия у этой фирмы, которую возглавляет В.Н. Лобаев.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      0
      Понятие "ответственный бизнесмен"прямо относится к этому человеку.Спасибо ему.
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:24
    +3
    Просто хочется аплодировать автору статьи, ну хоть бы в тир сходил чтоли, для начала?
    К винтовке подходит куча патронов.... Бред сивой кобылы!
    Все зависит, в итоге от того, какой на нее установили ствол, если под НАТО, то будет стрелять НАТОвскими 7,62Х51, если под Православный, то 7,62Х54 фланцевый и т.д.
    А то такое прочитаешь, можно подумать что щебенкой с дороги тоже можно, типа ствол и патронник резиновые, пихай что подобрал.
    Ну и фраза про 6 выстрелов за 10 секунд, с добавлением чего-то насчет высокой точности, еще бредовее.
    Высокую точность стрельбы обеспечивает правильный подбор ствола, твиста и боеприпаса, а также правильное удержание оружия при стрельбе и никак не высокий темп ведения огня, при стрельбе с темпом 36 выстрелов в минуту говорить о какой-то точности просто несерьезно.
    Кстати, раз уж решил поговорить за точность, то лучше было бы воспользоваться заводской информацией, Влад обычно для массового оружия делает минутные стволы, что в итоге предполагает отклонение пули в пределах 30 мм на 100 м., так как-то яснее будет для читателя, а если говорить про штучные изделия мастерской Лобаева, то там имеют место и субминутники, где теоретические отклонения меньше.
    Автору статьи - ДВОЙКА за подготовку материала!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 08:48
      0
      К примеру 308 (7,62х51) легко , только лишь заменой ствола , превращается , к примеру , в 6,5х55.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:38
    0
    Российские войска, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили новые винтовки «Счетчик» и «Антиматерия».
    Теперь будем ждать, когда Лобаев начёт поставлять "Аннигиляцию" и "Дезинтегратор" !
    Вот тогда с укро-зольдатен разговор будет конкретный ! Типа... "Итак,бандерлоги...ставим вас на "Счётчик"! Если быстренько не уберётесь с позиции,то разбираться с вами будет "Дезинтегратор" !