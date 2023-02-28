В зону спецоперации отправили новую партию винтовок «Счетчик» и «Антиматерия»

Российские войска, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили новые винтовки «Счетчик» и «Антиматерия». Об этом сообщает Telegram-канал Lobaev Z.
Как сообщается, оружие бойцам ВС РФ вручил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Полпред вносит большой вклад в своевременное обеспечение военнослужащих самым современным оборудованием и вооружением.
Напомним, что снайперская винтовка «Счетчик» подходит сразу под несколько патронов. Ранее оружие прошло успешные испытания в боевых условиях и стало поступать в армейские подразделения и части спецназначения ФСВНГ (Росгвардии). Большой плюс винтовки в том, что она создана из стандартных деталей и проблем при ее серийном производстве возникнуть не должно.
Специалисты называют основными сильными характеристиками винтовки высокую дальность эффективной стрельбы (до 1400 метров), возможность использования патронов ,62х51 мм образца НАТО, скорострельность (6 выстрелов за 10 секунд), высокую точность.
Тактическая винтовка «Антиматерия» оснащена системой снижения демаскирующих факторов, в том числе тепловой сигнатуры, пламени и звука выстрела, что позволяет использовать ее при проведении различных специальных и разведывательных операций, при которых нужна повышенная скрытность и одновременно высокая точность стрельбы.
Будем надеяться, что новое оружие позволит российским военным и далее успешно решать боевые задачи в зоне спецоперации, а конструкторы на основе опыта спецоперации будут делать дальнейшие выводы в плане совершенствования оружия.