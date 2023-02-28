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Польша пообещала Украине в «ближайшие недели» поставить оставшуюся часть немецких танков Leopard 2A4

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Польша пообещала Украине в «ближайшие недели» поставить оставшуюся часть немецких танков Leopard 2A4

Польша поставила Украине всего четыре ОБТ Leopard 2A4 из обещанных четырнадцати. Также пока на Украину не отправились и танки советского образца - Т-72 и PT-91 Twardy. Все это в Варшаве обещают передать Киеву в течение "ближайших недель".


Киев получил четыре "польских" Leopard 2A4 и задался вопросом, когда же получит все остальное обещанное. В Варшаве пообещали в ближайшие недели отправить на Украину не только оставшиеся обещанные немецкие в количестве десяти единиц, но и танки советского образца. С соответствующим заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

По словам польского чиновника, танки поедут на Украину сразу же после окончания обучения украинских танковых экипажей, которое проходит на полигонах Министерства обороны Польши.

(...) Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения (...) это перспектива на несколько недель

- заявил он.

Также готовится отправка Киеву и танков Т-72 и PT-91, по словам Дворчика, они уже "практически на Украине", так как завершают процедуру подготовки к передаче.

Согласно ранее озвученной информации, поляки передадут Украине примерно 60 танков советского образца и 14 немецких "Леопардов" в модификации 2A4.
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5 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:32
    -1
    Думаю тянуть долго не будут. Ударят в конце марта- начале апреля. Пока размягчают линию обороны , выносят склады уже мариуполь спокойно достают.
    К тому времени освободим наверное Артёмовск ... но какого то стратегического значения это иметь не будет уже
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:36
      0
      И будет это, само собой, неожиданно. Генералам для звёздочек нужно, чтобы надрыв был, с геройскими некрологами.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        0
        ВС РФ подготовило резервы. Надеюсь, что у нас больше перегруппировок не будет.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:37
    0
    катаются туда-сюда на глазах конашенкова и вкс
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:44
    0
    а вообще был ли хоть один доклад о разгромленной западной технике
    на пути следования за целый год
    ну хотя бы устно без снимков из космоса

    или это реальная красная линия