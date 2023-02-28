Польша пообещала Украине в «ближайшие недели» поставить оставшуюся часть немецких танков Leopard 2A4

(...) Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения (...) это перспектива на несколько недель

Польша поставила Украине всего четыре ОБТ Leopard 2A4 из обещанных четырнадцати. Также пока на Украину не отправились и танки советского образца - Т-72 и PT-91 Twardy. Все это в Варшаве обещают передать Киеву в течение "ближайших недель".Киев получил четыре "польских" Leopard 2A4 и задался вопросом, когда же получит все остальное обещанное. В Варшаве пообещали в ближайшие недели отправить на Украину не только оставшиеся обещанные немецкие в количестве десяти единиц, но и танки советского образца. С соответствующим заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.По словам польского чиновника, танки поедут на Украину сразу же после окончания обучения украинских танковых экипажей, которое проходит на полигонах Министерства обороны Польши.- заявил он.Также готовится отправка Киеву и танков Т-72 и PT-91, по словам Дворчика, они уже "практически на Украине", так как завершают процедуру подготовки к передаче.Согласно ранее озвученной информации, поляки передадут Украине примерно 60 танков советского образца и 14 немецких "Леопардов" в модификации 2A4.