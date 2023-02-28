Начальник войск РХБЗ ВС РФ раскрыл планы Запада по подготовке на Украине провокации с токсичными химикатами

Страны Запада во главе с США готовят масштабные провокационные действия с применением токсичных химических веществ на Украине и в зоне спецоперации. Об этом на брифинге заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как отметил генерал, США очень избирательно выполняют свои обязательства по соблюдению Конвенции о запрете химического оружия. Любые ограничения, которые предполагаются конвенцией, игнорируются, если они препятствуют реализации американских интересов. Разумеется, что Организация по запрещению химического оружия на эти нарушения со стороны США не реагирует.
В нарушение статьи 1 Конвенции и Женевского протокола 1925 года Министерство обороны США сделало легальным ряд химических веществ, которые теперь могут использоваться во время боевых действий с помощью различных боеприпасов.
Однако генерал Кириллов предупредил, что возможности российских вооруженных сил позволяют оперативно выявлять химические угрозы и реагировать на них. В зоне проведения специальной военной операции российские войска уже развернули стационарные и подвижные комплексы контроля РХБ-обстановки. Поэтому Запад ошибается, отметил начальник войск РХБЗ, когда планирует успешное осуществление операций с использованием токсичных химикатов.
Российские эксперты смогут определить не только тип примененного вещества, но и страну, которая его произвела. Например, боеприпасы термического действия, которые сбрасывали на позиции российских войск с беспилотных летательных аппаратов, содержат горючие смесители и добавки, производимые на предприятиях Чехии.
Стоит также отметить, что власти США используют провокации с химическими веществами для достижения политических целей. Например, знаменитая пробирка со «стиральным порошком» в руках тогдашнего государственного секретаря США Колина Пауэлла стала формальным поводом для агрессии против суверенного Ирака. В результате этой агрессии погибли до полумиллиона иракцев.
В 2017 году провокация с химическими веществами использовалась для оправдания ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии, а в 2018 году – для уничтожения сирийского научного учреждения в Барзе и Джамрае.
Россия выявит и накажет виновников провокаций с использованием токсичных химикатов, подчеркнул генерал Кириллов. Также он пообещал продолжить работу по разоблачению преступных действий Запада, нарушающих Конвенцию о запрещении химического оружия.