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Марочко: В Часов Яр переброшены подразделения ВСУ, прошедшие специальную подготовку в странах НАТО

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Марочко: В Часов Яр переброшены подразделения ВСУ, прошедшие специальную подготовку в странах НАТО

Командование ВСУ стягивает в Часов Яр резервы, перебрасывая туда вооружения и технику, а также подразделения, прошедшие подготовку в западных странах. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Марочко.


Несмотря на заявления Киева о "невозможности потери" Бахмута (Артемовска), город все равно будет взят подразделениями ЧВК "Вагнер". В этом не сомневаются и в Генштабе ВСУ, начавшем переброску резервов в Часов Яр, расположенный рядом с Артемовском. По данным разведки, прибывающие в город части, вероятней всего, прошли подготовку в странах НАТО. Отмечается, что у новоприбывших военнослужащих хорошая физическая форма, а также высокая дисциплина. Всего в город прибыло чуть больше 350 военнослужащих ВСУ на легкой бронетехнике.

Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка трехсот пятидесяти обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров. У свежеприбывших боевиков отмечается высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма

- сообщает эксперт.

Совсем другая ситуация в Купянске Харьковской области. Туда, по данным разведки, массово свозят мобилизованных "новой волны", даже не прошедших начальное обучение. Сейчас всех новоприбывших размещают на гражданских объектах. В городе отмечается рост конфликтов мобилизованных с непосредственными командирами на почве невозможности пройти обучение. Всего в Купянск переброшено порядка 700 военнослужащих ВСУ.

Ранее появилась информация о прибытии в район Белогоровки солдат срочной службы ВСУ, которые привлечены к боевым действиям в качестве замены оперативных резервов.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:04
    +3
    Поступают сведения о прибытии в Часов Яр иностранной техники и всук,подоттовленных на нее.Ожидается контрудар,по всем данным.И это все не только "от Марочко".Сносить там надо все к едрени фене
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:09
      +2
      В Часов Яр переброшены подразделения ВСУ, прошедшие специальную подготовку в странах НАТО

      решили уперется рогом - биться с ВагнерАми кость в кость
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:14
        +2
        Так это относится по всему фронту.Независимо от того,есть ли там "оркестр"
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:12
    +6
    Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка трехсот пятидесяти обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров. У свежеприбывших боевиков отмечается высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма

    Ну если выявлены, значит что?
    А это значит что их надо утилизировать уже сейчас, пока они еще не вступили в бой! Всеми средствами их в ад!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:35
      0
      Выявлено.А почему тогда дистанционно не уничтоженно?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:19
    +1
    Марочко: В Часов Яр переброшены подразделения ВСУ, прошедшие специальную подготовку в странах НАТО
    . Наверняка ведь готовят новую линию обороны, которую тоже придётся пробивать...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:47
      +1
      Цитата: rocket757
      Наверняка ведь готовят новую линию обороны, которую тоже придётся пробивать...

      Линию обороны готовят инженерные подразделения, а легко бронированные это для прорыва мобильными группами, излюбленная тактика укрорейха.
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 09:36
    0
    Тут дело не в том что у них хорошая физформа, а в том чем их накачали, от таблеток то психологического состояния.
  5. solar
    solar Сегодня, 09:56
    -2
    Ранее появилась информация о прибытии в район Белогоровки солдат срочной службы ВСУ, которые привлечены к боевым действиям в качестве замены оперативных резервов.

    Это тоже от Марочко информация? Нужно ему передать, что срочную службу на Украине отменили еще год назад.
  6. odisey3000
    odisey3000 Сегодня, 09:58
    +1
    Не нагнетайте панику- прошедшие специальную подготовку ,да бросьте ,у них появилось еще 2 ноги они перестали спать,бегают со скоростью 120 км час, они приехали на бредли и леопардах .Чему специальному можно научить человека за 4 месяца даже если из него выжать все соки.Другое дело что на том направлении концентрируються войска и техника для чего то Но об этом все даже диванные стратеги знают .Вот это да ,пусть работают наши братья в погонах.Кстати насщет Харьковских событий .Руководство Р Ф посщитало что проведение референдума о вхождении республик и областей ,важнее какогото контранаступления всу на том направлении. и с чистой совестью убыли на Дальний Восток бороться с терроризмом Но оно,руководство не учло имидживые и морально - психологические потери от этого контранаступления украинцев .А когда начался шум и гам в стране , поняло, но было уже поздно и это не прибавило популярности ни нашему Президенту ни Шойгу. Хотя сразу же были найдены отпущения и ими как всегда оказались стрелочники - военные .Не ту нормальной аналитики пока у нас ,судя по тому как подаеться информация о спецоперации нашему населению.А как посмотришь кругом так у нас в стране засилье различных институтов и центров а на выходе ноль.Да и у нашего президента как то с советниками судя по последним событиям тоже туго.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: odisey3000
      Чему специальному можно научить человека за 4 месяца даже если из него выжать все соки.

      Очень многому, если учителя хорошие...
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:37
    +1
    30 БТР и 350 пехоты это по большому счёту не о чём. Вот если бы 300 БТР и 3500 пехоты на 3х-5ти километрах фронта это что то, но не фатально. Как говорил Акелла - хорошая будет охота для Вагнера или Ахмата. soldier
  8. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:56
    0
    У свежеприбывших боевиков отмечается высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма
    - сообщает эксперт.

    Ну, это ненадолго, мАхом выветрится... request