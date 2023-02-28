Марочко: В Часов Яр переброшены подразделения ВСУ, прошедшие специальную подготовку в странах НАТО

Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка трехсот пятидесяти обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров. У свежеприбывших боевиков отмечается высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма

Командование ВСУ стягивает в Часов Яр резервы, перебрасывая туда вооружения и технику, а также подразделения, прошедшие подготовку в западных странах. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Марочко.Несмотря на заявления Киева о "невозможности потери" Бахмута (Артемовска), город все равно будет взят подразделениями ЧВК "Вагнер". В этом не сомневаются и в Генштабе ВСУ, начавшем переброску резервов в Часов Яр, расположенный рядом с Артемовском. По данным разведки, прибывающие в город части, вероятней всего, прошли подготовку в странах НАТО. Отмечается, что у новоприбывших военнослужащих хорошая физическая форма, а также высокая дисциплина. Всего в город прибыло чуть больше 350 военнослужащих ВСУ на легкой бронетехнике.- сообщает эксперт.Совсем другая ситуация в Купянске Харьковской области. Туда, по данным разведки, массово свозят мобилизованных "новой волны", даже не прошедших начальное обучение. Сейчас всех новоприбывших размещают на гражданских объектах. В городе отмечается рост конфликтов мобилизованных с непосредственными командирами на почве невозможности пройти обучение. Всего в Купянск переброшено порядка 700 военнослужащих ВСУ.Ранее появилась информация о прибытии в район Белогоровки солдат срочной службы ВСУ, которые привлечены к боевым действиям в качестве замены оперативных резервов.