В настоящее время российские вооруженные силы продолжают атаковать позиции украинских формирований сразу на нескольких направлениях фронта. Например, на Угледарском направлении идут бои в районе Никольских дач. Артиллерийские подразделения ВС РФ обстреливают украинские позиции в Угледаре и Времевке, но ВСУ отвечают обстрелом Павловки.Российские подразделения продолжают вести наступление на населенные пункты Невельское и Первомайское, на Авдеевку со стороны Опытного и у села Красногоровка. Зафиксированы успехи ВС РФ в продвижении в самой Марьинке, которая все еще не освобождена.Наконец, в районе Марьинки, как сообщают военкоры, российским вооруженным силам удалось пробить оборону ВСУ юго-восточнее села Победа. В этом маленьком населенном пункте до 2014 года проживало чуть более 140 человек. Затем здесь расположились позиции украинских формирований. Этот укрепрайон противника входит в одну из крупнейших линий обороны (которую к марту прошлого года собирались сделать линией атаки) ВСУ.Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Артемовском направлении. Так, юго-западнее Артемовска (Бахмута) силы ЧВК «Вагнер» атакуют в направлении Ивановского. Как утверждают военкоры, есть определенные успехи и в восточной части самого города. На северо-западном направлении «музыканты» атаковали в направлении Богдановки, что создает риск окружения украинских формирований. Тем более, здесь проходит линия снабжения ВСУ.Тяжелую ситуацию в Артемовске признает и украинская пресса, которая публикует откровения военнослужащих ВСУ. Боевики украинских формирований отмечают, что российские войска наступают безостановочно, а у ВСУ не хватает боеприпасов и вооружений.В районе севернее Соледара бойцы «Вагнера» наступают на Федоровку, Веселое и Раздоловку, которые все еще контролируются украинскими формированиями.На Луганском направлении ВС РФ также активно наступают на украинские позиции. Но пока ощутимых успехов здесь добиться еще не удалось. Украинские позиции подвергаются обстрелам, идут ожесточенные бои у Новоселовского. Кроме того, ВС РФ предпринимают атаки украинских позиций в направлении Невского, Тернова, Ямполевки.Отдельное беспокойство вызывает далекое от линии фронта Приднестровье. На границах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продолжают концентрироваться украинские формирования. В то же время, киевский режим на словах отрицает подготовку к агрессии против республики.