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Российские войска пробили оборону ВСУ юго-восточнее села Победа под Марьинкой

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Российские войска пробили оборону ВСУ юго-восточнее села Победа под Марьинкой

В настоящее время российские вооруженные силы продолжают атаковать позиции украинских формирований сразу на нескольких направлениях фронта. Например, на Угледарском направлении идут бои в районе Никольских дач. Артиллерийские подразделения ВС РФ обстреливают украинские позиции в Угледаре и Времевке, но ВСУ отвечают обстрелом Павловки.


Российские подразделения продолжают вести наступление на населенные пункты Невельское и Первомайское, на Авдеевку со стороны Опытного и у села Красногоровка. Зафиксированы успехи ВС РФ в продвижении в самой Марьинке, которая все еще не освобождена.

Наконец, в районе Марьинки, как сообщают военкоры, российским вооруженным силам удалось пробить оборону ВСУ юго-восточнее села Победа. В этом маленьком населенном пункте до 2014 года проживало чуть более 140 человек. Затем здесь расположились позиции украинских формирований. Этот укрепрайон противника входит в одну из крупнейших линий обороны (которую к марту прошлого года собирались сделать линией атаки) ВСУ.


Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию на Артемовском направлении. Так, юго-западнее Артемовска (Бахмута) силы ЧВК «Вагнер» атакуют в направлении Ивановского. Как утверждают военкоры, есть определенные успехи и в восточной части самого города. На северо-западном направлении «музыканты» атаковали в направлении Богдановки, что создает риск окружения украинских формирований. Тем более, здесь проходит линия снабжения ВСУ.

Тяжелую ситуацию в Артемовске признает и украинская пресса, которая публикует откровения военнослужащих ВСУ. Боевики украинских формирований отмечают, что российские войска наступают безостановочно, а у ВСУ не хватает боеприпасов и вооружений.

В районе севернее Соледара бойцы «Вагнера» наступают на Федоровку, Веселое и Раздоловку, которые все еще контролируются украинскими формированиями.

На Луганском направлении ВС РФ также активно наступают на украинские позиции. Но пока ощутимых успехов здесь добиться еще не удалось. Украинские позиции подвергаются обстрелам, идут ожесточенные бои у Новоселовского. Кроме того, ВС РФ предпринимают атаки украинских позиций в направлении Невского, Тернова, Ямполевки.

Отдельное беспокойство вызывает далекое от линии фронта Приднестровье. На границах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продолжают концентрироваться украинские формирования. В то же время, киевский режим на словах отрицает подготовку к агрессии против республики.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Xroft
    Xroft Сегодня, 09:15
    -3
    Год войны и мы деревни пробиваем, под Донецком. И не надо говорить что там укреп.районы итд.
    Все ждали обращения и подведения итогов за год ну и как минимум комментариев что нас ждёт.
    На текущий момент вместо ударом кулаком, пальцем ковыряем. А с нами не играют в операции давно, а воюют на уничтожение.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 10:46
      0
      Все ждали обращения и подведения итогов за год
      А услышали о новых рамках для развития России - что гораздо информативнее.
      Прозападным силам (которые стоят за Пригожиным) дали понять, что их модель для России отвергнута.
      Либо они примут новую концепцию развития России, либо им придется ... подвинуться.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:17
    +2
    риск окружения украинских формирований. Тем более, здесь проходит линия снабжения ВСУ.
    . И что, они не шибко боятся окружения, потому как... мы все это понимаем, знаем.
    Будут упираются до конца, МНОГИЕ, ЕСЛИ НЕ БОЛЬШИНСТВО!
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: rocket757
      Будут упираются до конца, МНОГИЕ, ЕСЛИ НЕ БОЛЬШИНСТВО!

      Вагнеровцы говорят, что всушники так то бы сдаются, а вот правосеки и прочие нацики упираются до последнего, поэтому ими на передовой разбавляют всушников.
      Тут видео боя с дрона показали, как только нацик в окопе стал 200-м, тут же всушники задрали руки в гору и полезли из окопа сдаваться, а пока он между ними шнырял, то и они куда то ещё постреливали.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:23
    +1
    как говорят в таких случаях: наши войска упорно наступали, а противник упрямо оборонялся
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:34
    0
    Пробили оборону-это сильно сказант.Но реалии конечно совсем другие
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:35
    +2
    Сообщение BND в Бундестаг и Еврокомиссию: Потери ВСУ на Бахмутовском направлении и близлежащих населенных пунктов за период с 1 декабря по 25 февраля
    составили свыше 18 000 убитыми и до 23 000 тяжелоранеными. Потери в военной технике (танки, БТР, МТЛБ, бронеавтомобили) превысили 110 единиц сожжеными и свыше 85 единиц не подлежащими ремонту и дальнейшей транспортировке. Количество погибших среди ЧВК Польши, Эстонии, Литвы, Великобритании и США 5600 убитыми и около 4300 тяжелоранеными.
    1. Комментарий был удален.
    2. solar
      solar Сегодня, 09:53
      0
      Сообщение BND в Бундестаг и Еврокомиссию

      Подскажите, где на сайте это сообщение найти?
      https://www.bnd.bund.de/EN/Home/home_node.html
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:39
    -1
    Читая о событиях Первой Коммерческой (а именно под таким названием эта странная война войдёт в анналы истории) вспоминается грустная песенка
    Броня крепка, но танки наши быстры
    что впереди - сам чёрт не разберёт
    по полю боя ехали танкисты
    по направленью, кажется, вперёд...
    1. Kaetani
      Kaetani Сегодня, 09:51
      +1
      Но это точно не вина танкистов. Зачастую как и пехотные подразделения не владеют даже образом замысла
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:54
    0
    Если статистика до сих пор верная, за одного нашего америкосы отдают 7 орков, то наша стратегия верная, можно и несколько лет брать марьинку и тот же Бахмут. Война на окраине до сих пор идёт не потому что запад танки и прочее поставляет, а потому что в этом гуляй поле есть орки готовые просто тупо умереть ни за что. Даже поляки помешанные на русофобии на это не способны, да пару десятков тысяч отмороженных можно найти но не вся армия на это пойдет. Некоторые предлагают ударить всем махом, чисто женская логика, хочу и все тут, а то что будет уже не 1 к 7, и даже 1 к 3 очень много будет, у нас итак народу мало, ещё меньше кто готов воевать а не лялякать на диване.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: алексей_444
      ещё меньше кто готов воевать а не лялякать на диване

      Так те кто требует сами воевать не будут.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сообщение BND в Бундестаг и Еврокомиссию: Потери ВСУ на Бахмутовском направлении и близлежащих населенных пунктов за период с 1 декабря по 25 февраля
    составили свыше 18 000 убитыми и до 23 000 тяжелоранеными. Потери в военной технике (танки, БТР, МТЛБ, бронеавтомобили) превысили 110 единиц сожжеными и свыше 85 единиц не подлежащими ремонту и дальнейшей транспортировке. Количество погибших среди ЧВК Польши, Эстонии, Литвы, Великобритании и США 5600 убитыми и около 4300 тяжелоранеными.

    Неплохой результат, если так. Это конечно не то, что некоторые по непонятным причинам сравнивают с ВОВ и ожидали миллионные потери врага в живой силе и вооружениях. Но их просто столько нет в природе. Но это же для них не аргумент. Думать-то некогда.
  9. polinet
    polinet Сегодня, 10:02
    +3
    Цитата: Xroft
    Год войны и мы деревни пробиваем, под Донецком. И не надо говорить что там укреп.районы итд.
    Все ждали обращения и подведения итогов за год ну и как минимум комментариев что нас ждёт.
    На текущий момент вместо ударом кулаком, пальцем ковыряем. А с нами не играют в операции давно, а воюют на уничтожение.

    Вы такой наивный по утрам или по жизни? Главная задача этого этапа СВО - уничтожение живой силы врага и техники, не будет этого, территории быстро перейдут по российскую юрисдикцию. Это лучше, чем бегать по всей окраине и ловить этих бандеровцев.
  10. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 10:05
    0
    [media=https://ok.ru/video/4448516115072?fromTime=51]
  11. polinet
    polinet Сегодня, 10:07
    +2
    Цитата: Tagan
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Сообщение BND в Бундестаг и Еврокомиссию: Потери ВСУ на Бахмутовском направлении и близлежащих населенных пунктов за период с 1 декабря по 25 февраля
    составили свыше 18 000 убитыми и до 23 000 тяжелоранеными. Потери в военной технике (танки, БТР, МТЛБ, бронеавтомобили) превысили 110 единиц сожжеными и свыше 85 единиц не подлежащими ремонту и дальнейшей транспортировке. Количество погибших среди ЧВК Польши, Эстонии, Литвы, Великобритании и США 5600 убитыми и около 4300 тяжелоранеными.

    Неплохой результат, если так. Это конечно не то, что некоторые по непонятным причинам сравнивают с ВОВ и ожидали миллионные потери врага в живой силе и вооружениях. Но их просто столько нет в природе. Но это же для них не аргумент. Думать-то некогда.

    дык те же американы говорят о 500.000 потерях Украины, еще прошлым летом в июне нато задавало вопрос - куда делось 200.000 военных всу из статистики, об этом везде писали.
  12. polinet
    polinet Сегодня, 10:09
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Пробили оборону-это сильно сказант.Но реалии конечно совсем другие

    Всё идет по плану, скоро великие украинцы закончатся и всё пойдет быстрее.