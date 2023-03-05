Поэзия Древней Греции: военная и не только



Г. Моро. Странствующий поэт

Военная поэзия Тиртея



Г. Моро. Тиртей, поющий во время битвы

«Вперед, о сыны отцов-граждан,

Мужами прославленной Спарты!»

«Вперед, сыны отчизны милой!

Мгновенье славы настает!»

Нетипичные военные стихи Архилоха



Предполагаемое скульптурной изображение Архилоха, римская копия с греческого оригинала

«Своей прекрасной розе

С веткой миртовой

Она так радовалась.

Тенью волосы

На плечи ниспадали ей

И на спину».

«Кто сказал, что нету места песням на войне?»

«Острым копьем у меня замешан мой хлеб,

и копьем же

Я добываю вино.

Пью, опершись на копье».

«Мы настигли и убили счетом ровно семерых,

Целых тысяча нас было...»

«Победишь – своей победы напоказ не выставляй,

Победят – не огорчайся, запершись в дому, не плачь.

В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй».

«Волей-неволей пришлось

Бросить его мне в кустах.

Сам я кончины зато избежал.

И пускай пропадает

Щит мой.

Не хуже ничуть

Новый могу я добыть».

Гесиод



Г. Моро. Гесиод и муза

«Всё, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод: воровство, прелюбодеяние и взаимный обман».

Пиндар



Пиндар с лирой, фреска в Помпеях

«Ты воспел всех богов, кроме меня, но скоро воспоёшь и меня».

«возвышенным певцом греческих наездников и кулачных боев», «прославившим в былые дни лошадей достойнейших мещан из Коринфа или из Мегары» и «обладавшим несравненным даром без конца говорить, ничего не сказав».

Арион

«Море какое, какая земля Ариона не знает?»



Арион на римской мозаике, Сицилия, IV в. н. э.



Монета Тарента, около 510–500 гг. до н. э.

Ивик



Ивик на барельефе в Реджо-ди-Калабрия

Сапфо



Бюст Сапфо, начало V века до н. э., римская копия греческого оригинала, Musei Capitolini

«Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду, разве мы в ней не должны музу десятую чтить?»

«Напрасно искать во всем ходе истории женщину, которая могла бы выдержать хотя бы приблизительное сравнение с Сапфо в поэзии».



Сапфо и её воспитанницы на картине Фрэнсиса Коутса Джонса

«Ты мне друг. Но жену

в дом свой введи более юную.

Я ведь старше тебя.

Кров твой делить

я не решусь с тобой».



Алкей и Сапфо. Краснофигурная вазопись, ок. 480 г. до н. э. Мюнхен, Государственный музей античных коллекций



П. Лоусон. Сапфо на скале. Северный фасад Лувра