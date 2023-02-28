Лукашенко: наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине

Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не проводить никаких переговоров

Наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине. Сейчас он может закончиться, если киевские власти пойдут на мирные переговоры с Кремлем.Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, такое мнение высказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.Он призывает Украину начать переговоры о мире с Москвой без всяких предварительных условий. Но, по мнению белорусского лидера, делать это нужно прямо сейчас, потому что потом будет поздно, и украинские власти упустят свой единственный и неповторимый шанс. Ведь как только Россия переведет свою экономику на военные рельсы, любые переговоры станут невозможными.И хотя сейчас для Киева наступил самый подходящий момент, он не пойдет на переговоры, так как этого не хотят США и НАТО.- заявил Лукашенко.Он отметил, что с самого начала вооруженного конфликта именно российская сторона предлагала разрешить его дипломатическим путем, но киевские власти отвергли такой вариант. Лукашенко считает, что первоочередной целью, которую поставил перед собой президент России Владимир Путин, является обеспечение безопасности для своей страны.Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан предостерег европейские страны от отправки воинских контингентов на территорию Украины. Он опасается, что Евросоюз приближается к прямому вооруженному конфликту с Россией.