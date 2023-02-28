Военное обозрение
Войти Регистрация

Лукашенко: наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине

46
Лукашенко: наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине

Наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине. Сейчас он может закончиться, если киевские власти пойдут на мирные переговоры с Кремлем.


Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, такое мнение высказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он призывает Украину начать переговоры о мире с Москвой без всяких предварительных условий. Но, по мнению белорусского лидера, делать это нужно прямо сейчас, потому что потом будет поздно, и украинские власти упустят свой единственный и неповторимый шанс. Ведь как только Россия переведет свою экономику на военные рельсы, любые переговоры станут невозможными.

И хотя сейчас для Киева наступил самый подходящий момент, он не пойдет на переговоры, так как этого не хотят США и НАТО.

Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не проводить никаких переговоров

- заявил Лукашенко.

Он отметил, что с самого начала вооруженного конфликта именно российская сторона предлагала разрешить его дипломатическим путем, но киевские власти отвергли такой вариант. Лукашенко считает, что первоочередной целью, которую поставил перед собой президент России Владимир Путин, является обеспечение безопасности для своей страны.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан предостерег европейские страны от отправки воинских контингентов на территорию Украины. Он опасается, что Евросоюз приближается к прямому вооруженному конфликту с Россией.
Автор:
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
46 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:13
    +8
    А что за слова такие, интересно, за "союзное государство" начинают немного спрашивать? А то как доходы делить то вместе, а расходы то почему порозень.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:14
    +9
    Лукашенко: наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине
    . Батька изображает... святее всех святлых. А надо ли?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:31
      +7
      Так ни американцам,ни британцам не нужна никакая остановка конфликта. Их всё устраивает.Зеленский сказал что пойдёт на Крым.Остановить конфликт может только Армия России,нанеся поражение ВСУ.Никаких других вариантов нет и не будет.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:37
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Так ни американцам,ни британцам не нужна никакая остановка конфликта. Их всё устраивает.Зеленский сказал что пойдёт на Крым.Остановить конфликт может только Армия России,нанеся поражение ВСУ.Никаких других вариантов нет и не будет.

        Вариантов нет... надо это признать и поступать соответственно.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:32
      +3
      Батька изображает... святее всех святлых

      обычная риторика, вполне оправданная в данной ситуации - игра в миролюбие
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        Батька изображает... святее всех святлых

        обычная риторика, вполне оправданная в данной ситуации - игра в миролюбие

        Мож кому-то и нравится такая риторика...
        Вопрос... для кого вещает?
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:01
      0
      Цитата: rocket757
      Лукашенко: наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине
      . Батька изображает... святее всех святлых. А надо ли?

      Есть игра следователей в доброго следователя и злого . Батька сейчас выступает в роли доброго следака .. Путин злого .. Главное , что работают в паре . Работают на одну цель . Понятно , что свидоукрам ни кто не даст заключить мир с нами ... Но предупредить их о точке невозврата нужно .
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:14
    +1
    Интересно почему так бацька засуетился?
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 09:15
      +6
      Войной пахнет. Красные линии переходят
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:23
      +4
      Скорее всего засуетились в Кремле,просто ЛАГ озвучивает.Я не думаю,что это его самостоятельное мнение
      1. ugos
        ugos Сегодня, 09:36
        +2
        Согласен, без согласования с Путиным Батька по вопросу СВО лишнего слова не скажет, возможно последний сигнал Украине, а особенно Западу, договорится.
    3. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:30
      +4
      Самое главное, этол на каких условиях переговоры? Если украинцы пойдут на све наши условия тогда можно и переговоры если нет то зачем они нужны. Для батьки видать жаренным запахло.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:33
        +5
        Я не представляю,как они могут пойти на наши условия?Если были бы значимые победы на поле боя,рухнула оборона ВСУ,то только тогда они возможно что то и примут.Но не сейчас.Они готовят наступление
    4. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: Alien From
      Интересно почему так бацька засуетился?

      Ну а как, а вдруг лавры миротворца, нобелевская премия...
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 09:15
    +4
    Опять переговоры переговаривать, в чём уникальность момента?
    1. не тот
      не тот Сегодня, 09:19
      +1
      Вы знаете,я тоже не понял,почему именно сейчас
      Наступил уникальный момент
      и в чем он выражается..
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 09:33
        +2
        и в чем он выражается..

        ситуация как в известном анекдоте: "наливай, пока не началось"
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:03
      0
      Согласен со многими форумчанами, но есть один нюанс, ЛАГ соблюдает конъюнктуру рынка......
  5. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 09:15
    +4
    Заерзал опять батька,..Стул китайский понравился?
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 10:25
      0
      Стул китайский понравился?

      Ну как сказать.
      РБ вынуждена покупать много китайских товаров(микроэлектроника, мед оборудование, машиностроительное оборудование, станки....) так как купить больше не у кого. А сами не производят(РБ и РФ). Хотя в СССР много чего делали сами. crying
  6. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 09:16
    +2
    Это реакция на инцидент в аэропорту?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:36
      -2
      реакция на инцидент в аэропорту?

      похоже на то - батьке надо на что-то решаться.. мандражирует
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:17
    +2
    Какой Лукашенко умный! Сидит себе и о мире рассуждает. А РФ он спросил? Нужны ли НАМ переговоры? Пока Киев не будет взят - никаких переговоров!!! Еще не хватало, чтобы за это время ВСУ перевооружилось и "пришло в себя"
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 09:24
      +3
      А РФ он спросил?
      Так может быть эти слова и выступление Лукашенко, по отмашке с Кремля. Таким образом в Кремле сами заинтересованы к призыву Украины, сесть за стол переговоров, а я, вы и все мы об этом и не знаем даже.
      Слишком часто с нашей стороны, начали звучать слова, о переговорах и мире
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Егоза
      Какой Лукашенко умный! Сидит себе и о мире рассуждает. А РФ он спросил? Нужны ли НАМ переговоры? Пока Киев не будет взят - никаких переговоров!!! Еще не хватало, чтобы за это время ВСУ перевооружилось и "пришло в себя"

      Киев несколько больше чем Бахмут.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 09:18
    +2
    Лука понял что, провокаций с обстрелом Белорусии станет ещё больше и за слова придется отвечать.А война ему нужна в последнюю очередь.В Китай он едет не зря,видимо готовят новый Минск/Пекин 2.0 предложат Зеле вкусить Бульбу мира ☮️
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:19
    +2
    Зеленский законодательно запретил себе вести переговоры с Москвой...так что выхлоп Лукашенко впустую прозвучал.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:23
      0
      Может ухайдокают зелю? А следующий ничего не запрещал? Мутно всё это.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:21
    -4
    Был такой эстрадный номер - "борьба нанайских мальчиков".

    Остановиться конфликт мог в первые сутки. Применением тактического ЯО. Но если оно у нас может быть " по-определению" применено только для решения стратегических задач при стратегических угрозах, то имеем то, что имеем.

    Потери десятков тысяч молодых бойцов убитыми, выезд из страны миллиона, потеря сотен миллиардов денежных средств и падение экономики неизвестно на сколько -это вроде как бы не угроза существованию государства.......
    1. Lis_Domino
      Lis_Domino Сегодня, 09:29
      +1
      угроза для государства, в понимании ВВП, это если его в 2024 ом не переизберут.
  11. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 09:21
    +4
    Любой мир сейчас в России воспримется как поражение и бацька не знать этого не может.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:38
      -1
      Любой мир сейчас в России воспримется как поражение

      Хрыгорыч большой любитель потролить, даже в такой драматической ситуации не теряет навыков
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:42
      -1
      Пропаганда обрусеет как победу всё или как крайняя необходимость. А кто не согласен с таким миром будут говорить что эти люди хотят ещё жертв. Только конечно никто пока на мир не пойдёт с той стороны, ибо на фронте у них ещё не всё плохо.
  12. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:23
    0
    Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не проводить никаких переговоров

    Ну еесли батька знает, что переговоры невозможны, то зачем предлагает? Да и Москва, думаю не пойдет на переговоры, несмотря на то, что либерасты прямо из штанов выпрыгивают, только бы "договориться"!
  13. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:27
    +3
    Я искренне не понимаю - о ЧЁМ можно переговариваться с бандерлогами? Чтобы они перестали гнобить и резать русских? Уничтожать всё связанное с Россией? Отказались от НАТО и тд? От мечты вырезать нас на корню?

    Что за бред-то? Без тотального военного поражения укрорейха и устранения тем или иным способом свидомитов на территории бывшей УССР - это всё принципиально невозможно. Ибо - составляет саму основу, становый хребет нонешнего украинства. Как это не печально.
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 09:49
      +3
      Я вот не понимаю, как можно воевать не препятствуя логистике врага, и бережно не трогая мосты и транспортную инфраструктуру. Как можно воевать и платить за транзит газа. Как можно воевать и оставить врагу морское сообщение. Хоть раз флот РФ хоть какое-то судно, идущее в Одессу проверил? Не слышал. Как можно через лукойловскую дочку в Болгарии снабжать врага топливом. Топлива у бандеровцев завались. А как насчёт вывоза "партнёрами" капитала из России? А что там с замороженными активами РФ? А иностранные активы в РФ кто-то собирается замораживать, или ждут когда выведут? И очень много таких вопросов. И потом какие-то претензии к Батьке? Я вас умоляю, после жестов доброй воли и красных линий за Уралом это просто смешно.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:29
    +2
    Вот прям позарез нам нужен Хасавюрт номер два, прям я спать не могу без такого кидалова!
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 09:54
      -1
      Такими темпами, как мы предлагаем мирные переговоры без предварительных условий не имея значимых военных побед, то так и будет, к сожалению, надеюсь , есть в нашей элите здравомыслящие люди думающие о стране, а не о собственных карманах.
  15. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:31
    +1
    Пока у нас не смениться президент переговоры с нами вести никто не будет. Другое дело что переговоры должны только по теме глобальной безопасности в Европе, отвод блока НАТО на границы 91 года и ТД. Другое дело что для переговоров в таком ключе нужны основания, а пока мы максимум на что можем рассчитывать это на прекращение огня что само по себе может негативно сказаться на внутриполитической обстановке,поэтому призидент будет тот же, война будет долгой и закончиться она все равно переговорами.
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:31
    +2
    Скорее всего Лукашенко попросили очередной раз поднять вопрос по переговорам. Не понятно зачем Путину переговоры, неужели у нас так все плохо? Но ведь, если пойдем на переговоры, в ближайшей перспективе будет ещё хуже.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 10:03
      0
      Не понятно зачем Путину переговоры, неужели у нас так все плохо?

      Не допускаете , что есть серьёзные люди , настойчиво предлагающие Путину начать переговоры и свернуть СВО ? В конце концов "президент" в буржуазной стране всего лишь выборная должность , и сильно зависит о тех , кто его выбрал и дал ему окружение из своих людей . Чтоб не возомнил себя Чингисханом.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 10:26
        0
        Очень даже допускаю! Но Путин должен же понимать, что это ни чем хорошим для государства не закончится, а лично для него и его семьи закончится очень плохо.
  17. solar
    solar Сегодня, 09:36
    +1
    Наступил уникальный момент для остановки конфликта на Украине. Сейчас он может закончиться, если киевские власти пойдут на мирные переговоры с Кремлем.

    Ни дня без статьи о переговорах. А то и нескольких. Какой-то ажиотаж просто.
  18. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:38
    -3
    Это заявление предостережение, потому что потом из киевских некому будет переговоры вести......
    На границах стоят резервы и их вот вот пустят в бой, и когда этот маховик раскрутится никто ни о чем говорить не будет - будут стрелять, разрушать, убивать
  19. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 09:47
    -2
    Переговорные позиции у России сейчас очень слабые. Можно только капитуляцию подписать
  20. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:56
    +9
    может что-то я пропустил с утра?? в чем уникальность момента, и сегодняшнего дня?