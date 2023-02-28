Военное обозрение
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Министр обороны Израиля призвал «готовиться к трудным дням»

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Министр обороны Израиля призвал «готовиться к трудным дням»

Палестино-израильский конфликт набирает обороты и выходит на новый виток эскалации, считает автор статьи в немецкой газете Die Zeit. В минувшее воскресенье на Западном берегу реки Иордан были убиты два еврейских поселенца, предположительно, палестинцем. Это стало причиной массовых беспорядков в городе Хавара на севере Палестины. Толпа израильских поселенцев прошла через город и подожгла дома, сообщается, что один палестинец был застрелен.


Для наведения порядка Израиль направил в регион сотни военных, но силовики прибыли слишком поздно. Сообщается, что в результате беспорядков до 100 палестинцев получили ранения, в том числе в своих жилищах из-за отравления дымом. Было подожжено 36 домов и не менее 15 автомобилей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что люди «не должны брать закон в свои руки». При этом именно он всего несколько недель назад пообещал израильтянам облегчить доступ к оружию.

В последние несколько месяцев политологи, освещающие проблему палестино-израильских отношений, предупреждали, что Израилю угрожает «третья интифада» — организованное массовое восстание палестинцев. Во время второй интифады в начале нулевых годов было убито более 1000 израильтян и 3000 палестинцев.

С начала года в результате нападений палестинцев были убиты девять израильтян, а также одна украинка, по меньшей мере 50 палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией.

На выходных в Восточном Иерусалиме жители лагеря беженцев Шуафат в Восточно Иерусалиме объявили о «гражданском восстании», заявив, что хотят закрыть въезды в лагерь и прекратить платить налоги израильским властям. Объявление протеста стало реакцией на усиление активности полиции в лагере после того, как двое жителей Шуафата в конце января убили семь израильтян, еще двое получили ранения в результате теракта.

Терпение палестинского сопротивления в Газе подходит к концу

— заявил один из руководителей радикального исламистского движения ХАМАС после израильской военной операции в Наблусе, проведенной ЦАХАЛ на прошлой неделе, в результате которой погибли десять палестинцев.

В минувшее воскресенье представители США, Иордании и Израиля провели очередные переговоры по нормализации ситуации в Палестине. По их результатам было объявлено, что Израиль согласился заморозить выдачу разрешений на строительство дополнительных поселений на Западном берегу Иордана сроком на четыре месяца. Но буквально через полчаса лидер национально-религиозной партии Ха-Цийонут ха-Датит, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с заявлением, опровергающим эту договоренность.

Тем временем, израильская армия перебрасывает дополнительные силы на Западный берег Иордана, а министр обороны Израиля Йоав Галант «призвал готовиться к трудным дням». И эти трудные дни, как пишет немецкая пресса, могут наступить не только для Израиля, но и для всего Ближнего Востока. На фоне массовых акций протеста в Израиле итоги могут оказаться непрогнозируемыми.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:54
    +1
    Ожидаемо...сейчас конфликты у союзников США будут разгораться однозначно,где исскуственно а где то их просто перестанут сдерживать.
    США своими руками открыли ящик Пандоры...за лужей они вряд ли спокойно отсидятся...у них противоречия в обществе тоже будут подогреваться.
    В Европе чуствуется разогрев общества.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:15
      -1
      Территория нынешнего Израиля это наследие советского прошлого, евреи должны отказаться от оккупации земель Палестины и Сирии и вернуться в созданную Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке smile
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:45
        -1
        Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим, для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. 2Пар 5:2
        но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтоб он был над народом Моим, Израилем 2Пар 6:6
        А за ними и из всех колен Израилевых расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа, Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. 2Пар 11:16

        Это выдержки из Библии, 2-я Паралипоменон 11 глава - первое, что вспомнилось, хотя я ни разу не православный. Итак, четвёртый век ДО НАШЕЙ ЭРЫ - Иерусалим столица еврейского государства. Так что с Еврейской автономной областью вы малость погорячились.

        Скрепоносным христианам - можете меня заминусиь вдрызг, но помните, что минусы вы ставите под Библией - вашей священной книгой, где ВСЁ сказанное - ИСТИНА!
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:54
          0
          Ваши глаза и разум не есть ИСТИНА !!! Вы выдернули кусок из Ветхого Завета удобного евреям. А есть история и подревней. До евреев земли Западного Ханаана были населены другими семитским народом — ханаанеями. В борьбе с ханаанеями и набегами кочевников проходило становление древнееврейского могущества. Многие ханаанейские племена, как гласит Библия, были вскоре поголовно истреблены евреями, поскольку оказывали плохое влияние на их религиозность.
  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 09:54
    +12
    Я думаю.. при моей жизни я увижу хорошие дни для Палестинцев. а трудные дни Евреев,это уже их проблемы!
    "Что посеешь, то и пожнешь!"
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:16
      0
      Вы собираетесь жить вечно? Ну что же, удачи вам в этом начинании. И кстати, в первоисточнике поговорка звучала так - что посмеешь, то и пожмёшь.
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:54
    0
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что люди «не должны брать закон в свои руки».
    красавец ! озвучил то, о чём думают ВСЕ правительства! иначе- получится "мир,равенство,братство!" ( почти коммунизм)
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:55
    +6
    Терпение палестинского сопротивления в Газе подходит к концу
    Израиль должен быть денацифицирован.
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 10:02
      +6
      И освобожден от сионисткой идеалогии!!
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:07
      +3
      Евреи и нацисты как шерочка с машерочкой. Се ля ви...... feel
  5. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:09
    +1
    Интересно посмотреть, что предпримет Иран.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:09
    +6
    Интересно, а чего они ждали, оккупировав очередные 9 палестинских поселков недавно?
    Я кстати не помню, а чего там эти, светлоликие на фашистов тянули? Кажется, что они загоняли кого-то в гетто, поселения такие, по национальному признаку, и иногда там отстреливали нарушавших установленный немцами порядок? Поменять немцев на Евреев, евреев на палестинцев - и получим сплошное торжество законности, порядка и человеколюбия...
    Кстати, одна из вечных отмазок евреев больше всего радует. Мол, с палестинцами иначе нельзя - они всегда террористами были. Хохма в том, что первыми террористами были именно евреи - сикарии еще. А нынешний Израиль был создан путем терроризма исключительно. И государственный тероризм практиковали оба Израиля всегда - и древний и нынешний
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:11
    +2
    В стране 404 евреям будет хорошо. Может поэтому там война и кругом во власти и её патроны евреи? Готовят новый Израиль?
    1. бухач
      бухач Сегодня, 10:26
      0
      Так евреев во власти во многих странах как блох у собаки,оне очень вумные и образованные,гоям не чета.Тока не надо меня в антисемиты записывать,слышь,семиты?У меня друх яврей есть laughing если чо(шутка разумеется).А вообще-то такие тёрки у них длятся чёрте сколько ,скоро 100 летний юбилей отмечать можно будет и ничего не просматривается на перспективу.
  8. fax66
    fax66 Сегодня, 10:16
    +4
    Ещё раз убеждаюсь, что евреи - святой народ, которым после притеснений и Холокоста во время ВМВ была выдана полная индульгенция на всё! В этом с ними даже американцы не могут сравняться... Чуть слово против - тут же обвинят в антисемитизме, нацизме, фашизме, радикализме и др. ...измах. И весь мир затыкается и молчит....
    До сих пор не понимаю почему ещё не движения JLM (по типу BLM)...
  9. cpls22
    cpls22 Сегодня, 10:19
    +1
    Принцип "око за око , глаз за глаз" - раз начавшись, никого не останавливает. Сколько поколений там уже друг друга убивают ? Попытка модернизировать этот принцип в сторону ужесточения - "убъём десять за одного" - тоже ни к чему, кроме многократного продления конфликта не приводит. Если убийство декларируется как средство убеждения, то результат его противоположен заявленной цели. Вместе с потерями в память вбивается идея отмщения.
  10. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:30
    -2
    я против евреев ничего не имею, но эти уже достали, вечные терпилы
    Я бы Путину предложил, отдать часть Украины для них, пускай переселяются, тут под боком у нас будут как у Христа за пазухой
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:44
    0
    Министр обороны Израиля призвал «готовиться к трудным дням»
    recourse Это скажется на решении о поставках оружия Украине? Если да, то явно русский след. feel Почему Запад теряет такой "подарок судьбы"?