Министр обороны Израиля призвал «готовиться к трудным дням»

Палестино-израильский конфликт набирает обороты и выходит на новый виток эскалации, считает автор статьи в немецкой газете Die Zeit. В минувшее воскресенье на Западном берегу реки Иордан были убиты два еврейских поселенца, предположительно, палестинцем. Это стало причиной массовых беспорядков в городе Хавара на севере Палестины. Толпа израильских поселенцев прошла через город и подожгла дома, сообщается, что один палестинец был застрелен.
Для наведения порядка Израиль направил в регион сотни военных, но силовики прибыли слишком поздно. Сообщается, что в результате беспорядков до 100 палестинцев получили ранения, в том числе в своих жилищах из-за отравления дымом. Было подожжено 36 домов и не менее 15 автомобилей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что люди «не должны брать закон в свои руки». При этом именно он всего несколько недель назад пообещал израильтянам облегчить доступ к оружию.
В последние несколько месяцев политологи, освещающие проблему палестино-израильских отношений, предупреждали, что Израилю угрожает «третья интифада» — организованное массовое восстание палестинцев. Во время второй интифады в начале нулевых годов было убито более 1000 израильтян и 3000 палестинцев.
С начала года в результате нападений палестинцев были убиты девять израильтян, а также одна украинка, по меньшей мере 50 палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией.
На выходных в Восточном Иерусалиме жители лагеря беженцев Шуафат в Восточно Иерусалиме объявили о «гражданском восстании», заявив, что хотят закрыть въезды в лагерь и прекратить платить налоги израильским властям. Объявление протеста стало реакцией на усиление активности полиции в лагере после того, как двое жителей Шуафата в конце января убили семь израильтян, еще двое получили ранения в результате теракта.
Терпение палестинского сопротивления в Газе подходит к концу
— заявил один из руководителей радикального исламистского движения ХАМАС после израильской военной операции в Наблусе, проведенной ЦАХАЛ на прошлой неделе, в результате которой погибли десять палестинцев.
В минувшее воскресенье представители США, Иордании и Израиля провели очередные переговоры по нормализации ситуации в Палестине. По их результатам было объявлено, что Израиль согласился заморозить выдачу разрешений на строительство дополнительных поселений на Западном берегу Иордана сроком на четыре месяца. Но буквально через полчаса лидер национально-религиозной партии Ха-Цийонут ха-Датит, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с заявлением, опровергающим эту договоренность.
Тем временем, израильская армия перебрасывает дополнительные силы на Западный берег Иордана, а министр обороны Израиля Йоав Галант «призвал готовиться к трудным дням». И эти трудные дни, как пишет немецкая пресса, могут наступить не только для Израиля, но и для всего Ближнего Востока. На фоне массовых акций протеста в Израиле итоги могут оказаться непрогнозируемыми.