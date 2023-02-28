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Китайские инженеры провели моделирование воздушного боя на гиперзвуковых скоростях с использованием искусственного интеллекта

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Китайские инженеры провели моделирование воздушного боя на гиперзвуковых скоростях с использованием искусственного интеллекта

Китайские инженеры сообщили о том, что впервые задействовали искусственный интеллект для имитации необычного воздушного боя. Необычность этого боя в том, что он имитировал противостояние истребителя, способного достигать гиперзвуковых скоростей, с самолётом противника.


В рамках боя искусственный интеллект, созданный китайскими учёными, свёл в условном воздушном бою самолёты, скорость одного из которых составляла 11 Махов. В такой ситуации ИИ определил параметры поражения цели имеющейся на вооружении ВВС Народно-освободительной армией Китая ракетой воздушного базирования. Параметры этого пуска оказались таковы, что в полёте ракета должна выпускаться в направлении, обратном движению самого истребителя.

Система компьютерного моделирования сама определяет момент запуска и осуществляет пуск с возможностью ожидания одобрения этого действия лётчиком. Но так как бои ведутся на гиперзвуковых скоростях, то, как отмечают китайские инженеры, рано или поздно придётся доверить системе искусственного интеллекта на борту самолёта и выполнение самого пуска. Причина проста – лётчик просто не способен своевременно осуществлять пуск ракеты, чтобы при гиперзвуковой скорости самолёта поразить цель в ту долю секунды, когда это возможно, если не менять саму ракету.

На этом основании сделан вывод относительно того, что если истребители достигнут гиперзвуковых скоростей, то они, вероятно, перейдут в разряд беспилотных. Так как мозг среднестатистического человека (даже подготовленного лётчика) не справится с управлением самолёта, с маневрированием на 11 Махах.

В использованной в КНР компьютерной модели самолёт противника двигался со скоростью 1,3 Маха. В китайской прессе сообщается, что условным противником был избран стелс-истребитель F-35 ВВС США, точнее – его компьютерная модель.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:40
    0
    Воздушный бой на гиперзвуке??Я думаю,что человек такого не выдержит.ИИ,вероятно сможет.Посмотрим,что у китайцев получилось.Може имеется в виду перехват цели?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:49
      0

      В использованной в КНР компьютерной модели самолёт противника двигался со скоростью 1,3 Маха. В китайской прессе сообщается, что условным противником был избран стелс-истребитель F-35 ВВС США, точнее – его компьютерная модель.
      я,пошёл покурить, чтоб осмыслить ( если получится) информацию."гиперзвук,"- фу 35.- как это соединить ?
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Посмотрим,что у китайцев получилось

      Что получилось нам не покажут. )
      Наши тоже работают в плане управления вооружением и пилотированием самолета ИскИном... но об этом что то молчат... последние сообщения на эту тему проходили об обучении пилотажу ИИ на Су 57.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41
    +1
    Китайские инженеры провели моделирование воздушного боя на гиперзвуковых скоростях с использованием искусственного интеллекта
    Ну да, ИИ это модно...
    Они подключили/используют автоматизированной систему управления боевым процессом, самообучающуюся, например? Или у них бортовой комп манги сочинять научился?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 09:52
      0
      Модно /молодежно )Правда никто не говорит что все эти ИИ-малые, обычные алгоритмы работающие с большим объемом ИМЕЮЩИХСЯ данных и ничего общего с реальным ИИ не имеют.Китайцы скорее всего просто анализировали имеющиеся данные с бортов на гиперзвуке и все.Пока не будет достаточного количества Реальных данных с кучей "неопределенных" моментов которые будут в реальном бою, все эти ИИ бесполезны hi
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:42
    +3
    А сферический конь в вакууме этой моделью был учтён? Или это чистая теория типа Демона Максвелла? Какие блин маневры на гиперзвуке? Или предполагается война роботов против роботов? И в чём её смысл?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:47
      +1
      Тоже не понял смысла данного моделирования?
      Зачем стока электричества потратили?
      request
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      И в чём её смысл?

      Смысл тот же - победить. наче зачем воевать? А победить можно и роботами.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:44
    0
    "И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества"(с)
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:20
    +1
    с маневрированием на 11 Махах.

    А тут особо не поманеврируешь, инерция! Разорвёт на фиг. Чуть трепетать на курсе только можно.