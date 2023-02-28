Военное обозрение
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Бывший американский командующий призвал украинские власти вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

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Бывший американский командующий призвал украинские власти вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

Украинская армия должна вернуть себе контроль над Крымом раньше, чем она возьмёт Донбасс. С подобным призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.


По мнению американского отставного военачальника, до тех пор, пока у российской армии существует возможность поднимать с территории Крыма в воздух несущие ракеты самолеты, беспилотники и до тех пор из акватории Черного моря может действовать флот, Украина будет подвергаться опасности, что помешает ей заниматься восстановлением своей экономики.

Ходжес также добавил, что Украина лишена возможности пользоваться портами в Мариуполе и Одессе из-за угрозы атак со стороны российского Черноморского флота. Также отмечается, что, вопреки мнению ряда политиков и военных аналитиков, Ходжес не считает невозможной гипотетическую военную кампанию украинской армии по захвату Крыма.

Американский генерал подчеркнул, что для осуществления атаки на Крым западным странам необходимо передать Киеву значительное количество вооружений, в том числе ракеты большой дальности, способные поражать Керченский мост. По мнению Ходжеса, украинской армии необходимо изолировать Крым путем разрушения основных коммуникаций с материковой Россией, после чего приступить к захвату полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская армия готовит военную операцию по захвату Крыма. Но, по мнению американского президента Джо Байдена, "процесс возвращения Украиной Крыма может затянуться".
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Использованы фотографии:
Совет министров Республики Крым
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21 комментарий
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:55
    0
    Украинская армия должна вернуть себе контроль над Крымом раньше, чем она возьмёт Донбасс. С подобным призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

    Собака лает-ветер носит
    (Народная мудрость)
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:06
      -1
      Цитата: Дилетант

      Собака лает-ветер носит
      (Народная мудрость)

      Ага, именно так мы пролососили удар по Крымскому мосту, да и сейчас нам такой подход постоянно боком выходит. Надеюсь, что высказанная стратегия уже анализируется и строится своя контр-стратегия.
      hi
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 10:25
        +1
        Контр-стратегия у нас одна - это истощить мобилизационный потенциал Украины. Больше ничего предложить не можем. А следовательно дадим им возможность наступать и будем готовить оборону.
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 09:56
    +6
    Ну вот, американцы с свидомитами могут ракетами крымский мост разбомбить, а нам ракетами бомбить мосты через Днепр неэффективно. Да давно бы уже места там живого не оставили, если бы хотели...
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:21
      +5
      Главное в "неэффективность"верить и рассказывать обывателю сказки.Вспомните выход из Херсона.Взорвут Каховское водохранилище и все вниз по течению затопят,поэтому с высокого берега надо уйти на низкий...А мост антоновский?На наше снабжение он влиял,а мосты через Ю.Буг,Днепр влияние на снабжение "древнейших обитателей планеты"не оказывают!Мост через Затоку?Та же ситуация.Ну никак нельзя попасть по нему во время прохода ж\д состава с нефтепродуктами от румын и прочих болгар.До Крымского моста дотащить огромный объем взрывчатки через несколько таможен и досмотровых пунктов это можно,более того подорвать во время движения нашего состава с нефтепродуктами тоже пожалуйста...но мы конечно ничего подобного сделать не в состоянии.Мерзко от продажности всего и вся.Парни самое дорогое сейчас отдают на передовой из за торгашей и договорщиков всех мастей из "лондонов и парижей".
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:22
      +2
      Увы, нет у нас столько ракет. По Антоновскому мосту в Херсоне около 100 попаданий было, а мы взяли и выехали по нему, в итоге. Через Днепр около 30 мостов. И виной тому ДРСМД который мы когда-то подписали с США. Будь у нас достаточное количество баллистических ракет наземного базирования, ситуация была бы иной.
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:56
    +2
    Бывший американский командующий призвал украинские власти вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом
    ну вот- не все "бывшие" нормальные,как принято считать,этот из армейской комы,так и не вышел.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 10:27
      +1
      Дело не в коме, а в интересах. Это же то, о чем они влажно мечтают. То, что может дать им фору.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:02
    +3
    Провокатор.Это все что надо знать о этом господине.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:11
    +3
    эт у него фантомные боли, что Крым из под носа уплыл.... yes
  6. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:13
    +2
    Украинская армия должна вернуть себе контроль над Крымом раньше, чем она возьмёт Донбасс. С подобным призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
    Может хватит уже на ВО, цитировать полоумных, старых американских , которые двигают войсками, которых у них нет. Тогда бы лучше, наших некоторых генералов в запасе, цитировали бы, которые уже чуть ли не Польшу со всем блоком НАТО разорвали на фашистский крест...ВВП (ВГК ВС РФ) дал понять что спустимся и _____(это вы знаете) всё укрофашисткое стадо...
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    +3
    Командовал бы этот спец нашим СВО, его (СВО) цели были давно достигнуты.
    Он сказал то, что знает каждый из нас: уничтожение транспортной и логистической инфраструктуры, уничтожение системы ПВО и связи - то с чего надо было начать.
    Кстати, именно на эту разницу между американскими военными и нашими указывал Риттер ещё в самом начале.
    Если наши так не поступают, значит... или не могут, или им не разрешают.
    Вот поэтому эта операция и войдёт в историю под именем "Странная".
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:16
    +1
    Пусть вспомнят историю Крыма для начала! Русские ( в понимании многонационального народа России) умрут, но Крым не сдадут! Это было, есть и будет! А так пусть мечтают, но сидя дома и на толчке)
  9. gmss
    gmss Сегодня, 10:22
    0
    настоящий американский сапог!

    Текст Вашего комментария слишком короткий
  10. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 10:26
    +1
    Наши генералиссимусы к параду готовятся, туда технику гонят, нам не до Крыма...
  11. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:30
    +1
    Донбасс они в принципе взять не смогут. Для этого нужно огромное количество штурмовой пехоты, которой у укра нет и в обозримом будущем не будет.
  12. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 10:34
    +1
    Англосаксы боготворят воду ибо все их прибыльные колонии как у Др. Греции д. иметь хорошие порты.
    Я бы удивился еслиб он прежде Донбаса предложил Луну захватить...
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:39
    +1
    Ходжес также добавил, что Украина лишена возможности пользоваться портами в Мариуполе и Одессе из-за угрозы атак со стороны российского Черноморского флота.
    recourse Он в коме лежал и вот его выпустили? recourse Пора его вводить обратно. fool
  14. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:41
    +1
    Основная задача американцев, создание в Крыму крымско - татарского государства, по образу и подобию Косова. Это решение они стали осуществлять ещё с 2004 года. Но получив в 2014 году по носу, успокоится никак не могут. Крым вот основная задача США, это можно сделать только руками украинцев, по этому будут лезть до последнего, тут вариантов нет - или мы их, или они нас. А вот украинцы так и не могут понять (народ), что украинским Крым уже не будет никогда.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:44
    +1
    Вроде уже "дедушка", а "влажные мечты" так и не покидают....
  16. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 10:52
    0
    Потому , что после потери Крыма , как российское руководство будет объясняться перед народом, да никак потеря Крыма просто прекратит войну подписанием унизительных мирных договоров , что надеюсь не произойдет . Главное , что бы на всем участке возможного прорыва была выстроена эшеленорованная линия обороны , из Дотов , Ропов и иных оборонительных сооружений и желательно нарастить количество авиации и вертолетов , чтобы наступление Всу провалилось и захлебнулось.