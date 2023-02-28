Бывший американский командующий призвал украинские власти вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

Украинская армия должна вернуть себе контроль над Крымом раньше, чем она возьмёт Донбасс. С подобным призывом выступил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
По мнению американского отставного военачальника, до тех пор, пока у российской армии существует возможность поднимать с территории Крыма в воздух несущие ракеты самолеты, беспилотники и до тех пор из акватории Черного моря может действовать флот, Украина будет подвергаться опасности, что помешает ей заниматься восстановлением своей экономики.
Ходжес также добавил, что Украина лишена возможности пользоваться портами в Мариуполе и Одессе из-за угрозы атак со стороны российского Черноморского флота. Также отмечается, что, вопреки мнению ряда политиков и военных аналитиков, Ходжес не считает невозможной гипотетическую военную кампанию украинской армии по захвату Крыма.
Американский генерал подчеркнул, что для осуществления атаки на Крым западным странам необходимо передать Киеву значительное количество вооружений, в том числе ракеты большой дальности, способные поражать Керченский мост. По мнению Ходжеса, украинской армии необходимо изолировать Крым путем разрушения основных коммуникаций с материковой Россией, после чего приступить к захвату полуострова.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская армия готовит военную операцию по захвату Крыма. Но, по мнению американского президента Джо Байдена, "процесс возвращения Украиной Крыма может затянуться".