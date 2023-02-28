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Бывший постпред США в ООН выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков в возрасте старше 75 лет

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Бывший постпред США в ООН выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков в возрасте старше 75 лет

Экс-соратница Трампа и бывший губернатор от штата Южная Каролина Никки Хейли, ранее занимавшая должность постпреда США в ООН, выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков, перешагнувших 75-летний рубеж. В ходе опроса, проведённого американским телеканалом Fox News, её инициативу поддержало большинство американских избирателей – 77%. Согласно информации, предоставленной интернет-изданием The Hill, высказывание политика относится, главным образом, к действующему президенту Джо Байдену и экс-лидеру США Дональду Трампу, которым в настоящее время по 80 и 76 лет, соответственно.


В то же время, как отмечается в материале, несмотря на признания самого Байдена в том, что вопрос, связанный с его возрастом является вполне уместным, это не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах-2024. Авторы публикации напомнили и о том, что нынешний хозяин Белого Дома – старейший в истории США лидер, ведь в случае его переизбрания, ему уже стукнет 82.

Выборка также показала, что 43% опрошенных республиканцев хотели бы видеть Трампа в качестве будущего главы государства, в то время как 28% отдали бы свой выбор в пользу действующего губернатора Флориды Рона Десантиса. Что касается Хейли и бывшего вице-президента США Майка Пенса, то они пользуются гораздо более низкой поддержкой избирателей – 7%. На данном этапе свою готовность баллотироваться на республиканских праймериз выразили лишь Трамп и Хейли, однако, не исключено, что их соратники по партии – Пенс и Десантис тоже не прочь этой идеи. Более половины респондентов, поддерживающих демократов, отдали бы предпочтение не в пользу действующего американского лидера, хотя остальные 44% полагают, что он всё же справляется неплохо на своём посту.

Напомним, что Джо Байден уже давно стал объектом пристального внимания за свои крайне нелепые заявления и высказывания со стороны не только американской общественности, но мировых СМИ. Так, выступая на памятном мероприятии в честь так называемого Месяца чёрной истории, посвящённого памяти о рабстве в Соединённых Штатах, он произнёс фразу «Я белый, но я не тупой», тем самым, оскорбив и оболванив весь белый американский народ. В ходе своего выступления перед студентами города Атланты, штат Джорджия, он признался им в том, что когда-то по молодости был арестован за участие в протестах против расовой дискриминации, сославшись, однако, на отсутствие каких-либо доказательств.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Хейли
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15 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:17
    +3
    Там каждый первый не знает географии, по какой шкале будут проверять умственные способности, и кто будет экзаменовать ?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:24
      +3
      для начала экзаменаторов проэкзаменовать надоть! wassat
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:34
        +2
        там не экзаменаторы. там тесты дают заполнять - галочки поставить выбрав один из вариантов ответа, потом компьютерная система эти карточки проверяет (чтобы исключить подтасовку)
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 10:40
          +1
          а комп с вирусом...... bully ...................................................
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:45
            +1
            угу. Наши "пионэры" подкинули через интеренет. laughing
        2. Егоза
          Егоза Сегодня, 10:55
          0
          Цитата: Nexcom
          там тесты дают заполнять - галочки поставить выбрав один из вариантов ответа, потом компьютерная система эти карточки проверяет (чтобы исключить подтасовку)

          А программу для компьютера кто готовит? Правильно ли сами галочки поставят? )))
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:20
    +4
    Да их всех надо проверять поголовно, причём во всех странах. Причём тут возраст после 75-и?? Можно подумать - относительно молодых тупых упырей в верхах мало.. Похоже - это вообще болезнь эпохи, стремительная деградация типа элит.. Так что - хочешь во власть, будь добр справочку об умственных способностях..

    Как говаривал Иван Грозный, как известно за жестокость прозванный Васильевичем: "С пищалью я гляжу на ваше поколенье"...
  3. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 10:24
    +5
    1) Горбачёв молодым был когда разрешил вывод войск России из Германии. - молодость не гарантия.
    2) Речь стариков и в Древней Греции казалась молодым людям странной как минимум... у того же учителя Платона.
    3) Надёжных методик для диагностики воспаления мозга через тесты нет.
    Следовательно предложение это просто плевок недорослей в сторону "старых коней".
  4. Egor53
    Egor53 Сегодня, 10:24
    +2
    Проверять умственные способности американцев крайне неполиткорректно. США находятся на 113 месте в мире по уровню грамотности - официально более 18% взрослого населения читать и писать не умеют.
    Если же сенатора избрали, то на каком основании можно его на предмет дебильности проверять.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:25
    0
    Бывший постпред США в ООН выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков в возрасте старше 75 лет
    recourse Да это понятно... "А судьи кто?" feel Специалисты? fool Вот бред то.... Для того, что бы определить старческий маразм, вам обязательно требуется бумажка? request
  6. HAM
    HAM Сегодня, 10:29
    +2
    Хейли хоть и помоложе всех,но она простуженная на всю голову...ещё дурней Пелоси.Вот ей то первой и надо госпитализироваться..орала в стенах ООН.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    0
    Ну... думаю, что в ответ... даже эти пацаны вряд ли посчитали эту полувековую кошёлку за объект сексуального интереса. Она бы этот тест точно не прошла.
    Хотя... Макрон мог бы заинтересоваться.
    Ну, всё. Съязвил в ответ на глупость.
    Не функция лидера решать уравнения с тремя неизвестными матричным способом.
    Его функция: найти яйцеголовых и заставить их это делать быстро.
    Эта метёлка перечитала бы на досуге своего же классика Карнеги (если она ещё умеет читать).
    «Здесь покоится тот, кто знал, как собрать вокруг себя людей умнее, чем он». (эпитафия Д.Карнеги)
  8. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:32
    +1
    А их что не проверяют, когда страной дают рулить (наших политиков тоже касается). Для получения лицензии на оружие психолог проверяет, затем психиатр с наркологом, потом еще не известно кто. А политиков которые могут начать Армагедон не проверяют, да их каждый год не зависимо от возраста надо проверять.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:37
    0
    Да вас всех проверять надо!

    Перевожу: Калифорния стала лидером по неграмотности. Фактически, 23% населения старше 15 не могут прочесть данный текст.
    Страна де Биллов
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:46
    0
    Вощрамтные политики в США - покпзатель кризиса институтов власти, нет выбора , молодежи элиты не доверяют.