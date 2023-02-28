Бывший постпред США в ООН выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков в возрасте старше 75 лет

Экс-соратница Трампа и бывший губернатор от штата Южная Каролина Никки Хейли, ранее занимавшая должность постпреда США в ООН, выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков, перешагнувших 75-летний рубеж. В ходе опроса, проведённого американским телеканалом Fox News, её инициативу поддержало большинство американских избирателей – 77%. Согласно информации, предоставленной интернет-изданием The Hill, высказывание политика относится, главным образом, к действующему президенту Джо Байдену и экс-лидеру США Дональду Трампу, которым в настоящее время по 80 и 76 лет, соответственно.
В то же время, как отмечается в материале, несмотря на признания самого Байдена в том, что вопрос, связанный с его возрастом является вполне уместным, это не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах-2024. Авторы публикации напомнили и о том, что нынешний хозяин Белого Дома – старейший в истории США лидер, ведь в случае его переизбрания, ему уже стукнет 82.
Выборка также показала, что 43% опрошенных республиканцев хотели бы видеть Трампа в качестве будущего главы государства, в то время как 28% отдали бы свой выбор в пользу действующего губернатора Флориды Рона Десантиса. Что касается Хейли и бывшего вице-президента США Майка Пенса, то они пользуются гораздо более низкой поддержкой избирателей – 7%. На данном этапе свою готовность баллотироваться на республиканских праймериз выразили лишь Трамп и Хейли, однако, не исключено, что их соратники по партии – Пенс и Десантис тоже не прочь этой идеи. Более половины респондентов, поддерживающих демократов, отдали бы предпочтение не в пользу действующего американского лидера, хотя остальные 44% полагают, что он всё же справляется неплохо на своём посту.
Напомним, что Джо Байден уже давно стал объектом пристального внимания за свои крайне нелепые заявления и высказывания со стороны не только американской общественности, но мировых СМИ. Так, выступая на памятном мероприятии в честь так называемого Месяца чёрной истории, посвящённого памяти о рабстве в Соединённых Штатах, он произнёс фразу «Я белый, но я не тупой», тем самым, оскорбив и оболванив весь белый американский народ. В ходе своего выступления перед студентами города Атланты, штат Джорджия, он признался им в том, что когда-то по молодости был арестован за участие в протестах против расовой дискриминации, сославшись, однако, на отсутствие каких-либо доказательств.