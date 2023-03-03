От такой Крымской весны не отказываются и за рубежом

Факторы и риски

Не признан, но нужен

«на экспортные поставки в 2022 – начале 2023 выведены 15 новых производителей промышленной продукции, работающих в Севастополе и примыкающем к нему районе».

...И тридцать сортов крымского чая

«Крымские чаи востребованы всё более активно продаются на экспорт. Только за прошлый год эти поставки выросли на 46 %: основные рынки сбыта – Беларусь, Казахстан, Китай, ряд стран Ближнего Востока»,

Бренды и тренды

«на финансирование госпрограммы по Крыму СВО никак не повлияла: были выделены 72 млрд рублей. На 2023 предусмотрены 100 млрд: эти деньги будут выделены в полном объеме».

Экономическое и военно-политическое давление коллективного Запада на российский Крым и в целом на Россию не приводит к желаемым результатам для зачинщиков этой кампании. Более того: торговые связи с Крымом поддерживает и ряд стран, как западных, так и Япония, Южная Корея, Новая Зеландия.Главные факторы востребованности за рубежом разнообразной продукции из Крыма прежние: высокое качество и гибкая ценовая политика крымских предприятий-экспортёров. Эти факторы оказываются для крымских партнёров более значимыми, чем риски подпасть под санкции.Плюс к тому, экспортные поставки из Крыма осуществляются отнюдь не в ущерб собственно крымским потребностям в товарах, направляемых на экспорт. По экспертным оценкам и предварительным данным Росстата, самообеспеченность Крыма по товарам, экспортируемым оттуда, к началу 2023 году составляла как минимум 90 %.Тем временем вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов на днях подтвердил, что российский Крым фактически сломал блокадные рамки. И подтверждений тому вполне достаточно.Во-первых, в Египте формируется хаб крымского и в целом российского зерна, поставляемого в Египет и в соседние страны Северной и Северо-Восточной Африки.Во-вторых, западноафриканские Мавритания, Кот-д'Иувар, Гана и Гвинея предлагают восстановить совместный с Крымом рыбопромысел. Традиционным центром атлантического рыболовства в СССР были Керчь и Севастополь, а крымские предприятия проводили в Атлантике совместный с указанными странами рыбопромысел.В-третьих, с Сирией и другими странами Восточного Средиземноморья уточняются контракты по поставкам из Крыма зерновых продуктов, виноматериалов и растительных масел. Кроме того, с Сирией, по словам Г. Мурадова, ведутся переговоры «по импорту крымского карбамида: уже согласована первая партия его поставок».По данным крымских экономических ведомств, к середине февраля 2023 года внешнеторговыми партнерами Крыма являются не менее 40 стран ближнего и дальнего зарубежья – против примерно 30 в 2020. Включая Индию, КНР, Оман, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан.Ассортимент поставляемых за рубеж крымских товаров уже превышает 100 наименований. К примеру, экспорт зерновых продуктов (включая муку) и растительных масел из Крыма в 2022 году превысил 340 тыс. тонн. Это почти на треть больше, чем в 2019.Основные поставки этих товаров приходятся на Северную Африку и Ближний Восток. Причём в первом квартале 2023 года в близлежащих Краснодарском крае и Ростовской области создаются новые маршруты из Крыма к портам этих регионов.Это связано с тем, что ожидается дальнейший рост объёмов крымского зернового и масличного экспорта, а мощностей портов Крыма может не хватить для освоения растущего грузопотока. Тем более что и в текущем году экспорт крымских зерновых и растительных масел ожидается весомым: как минимум до 350 тыс. тонн.Надо принимать во внимание, что крымские порты остаются под санкциями, и не менее 60 % внешнеторговых перевозок Крыма осуществляется через порты Краснодарского края и Ростовской области.К маю 2023 года будут организованы регулярные паромные линии и чисто морские грузоперевозки между портами Абхазии (Сухум, Очамчира) и Крыма (Керчь, Феодосия). Это позволит активнее развивать внешнеторговые перевозки между Крымом и другими странами и через Абхазию. Поскольку она, напомним, находится вне западных санкций.В свою очередь, продукты крымского птицеводства к настоящему времени вывозятся более чем в 20 стран. По данным местного Минсельхоза, в наибольшем объеме эти продукты поставляются в Китай, Индию, Казахстан.Подтверждением активного участия российского Крыма в мирохозяйственных связях является и то, что 10 февраля Севастопольский центр поддержки экспорта впервые стал победителем в номинации «Прорыв года» – ежегодного рейтинга «Российского экспортного центра» (РЭЦ) по эффективности экспорта.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев поясняет, в этой связи, чтоЧто касается севастопольского экспорта, его ассортимент весьма широкий: «в сегменте продовольствия это плодоовощи, хлебобулочные продукты, рыбная продукция, вина, различные напитки». А промышленный ассортимент экспорта «включает, например, продукцию судостроения, химпрома, оборудование для пищепрома». Причём объем севастопольского экспорта в 2022 году «в шесть раз превысил показатель 2021».При этом в перечне стран, импортирующих разнообразную продукцию Севастополя – и Израиль, даже ЮАР с Новой Зеландией.Немаловажно и то, что в текущем году, по данным крымских экономических ведомств и РЭЦ, запланированы бизнес-миссии Севастопольского района Крыма – отдельные и в составе крымских бизнес-миссий – более чем в 20 стран СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.Растущий зарубежный спрос проявляется в том числе на продукцию крымского чаеводства. В 2023 году объём экспортных поставок крымского чая, по оценкам местных профильных экспертов, увеличится примерно на треть в сравнении с 2022 годом.Прежде всего, речь идет о видах крымского травяного чая, обладающих высокими оздоровительными свойствами. И нередко вылечивающих от многих недугов. География же экспорта чайной продукции Крыма к настоящему времени включает не меньше 30 стран, среди которых, к примеру, Китай и ОАЭ, Иран и Узбекистан, Белоруссия и Сирия, Ливан и Иордания.– уточняет министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.Крым производит и экспортирует в настоящее время более 30 видов чая. Причем травяное чаеводство на полуострове (в основном в предгорных районах) было основано в буквальном смысле с незапамятных времен.В чайной отрасли российский Крым сотрудничает даже с очень отдалёнными странами. Уточним: в этом регионе изготавливают и смешанные виды чая – то есть с традиционным чайным листом. Но, поскольку его в крупных объемах на полуострове не возделывают (ввиду сложных природно-климатических условий), чайный лист в Крым под изготовление оригинальных смесей доставляется, заметим, из Вьетнама, Китая, Индии, Шри-Ланки. И даже из Японии и Южной Кореи!В целом, по данным Южного таможенного управления РФ, дальнее зарубежье к настоящему времени интересуют производимые в Крыму товары машиностроения/судостроения (не меньше половины стоимости крымского экспорта), АПК и химпрома (более 30 %).Например, производимые в Крыму электроинструменты и сварочное оборудование, по тем же данным, вывозятся преимущественно в постсоветские страны (в основном в Белоруссию и Армению), а также в Индию. Турция же покупает продукцию крымских судостроительных предприятий.Разумеется, вышеупомянутые тренды в крымском экспорте основаны на весомой государственной поддержке экономики региона. Скажем, на комплексное развитие АПК Крыма в 2023 году из регионального бюджета и госбюджета выделяется в целом свыше 4,5 млрд рублей – почти на 11 % больше прошлогоднего уровня.Общий объем госбюджетного финансирования федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в текущем году достигает 100 млрд рублей. При этом, как уточняет премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, в 2022 годуМожно ли говорить, что Крымская весна всё активнее включается в мирохозяйственные связи? Скорее да, чем нет. Ничего похожего в ситуациях с Южной Осетией и Абхазией, и даже с Приднестровьем, надо признать, не отмечалось.