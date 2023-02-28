Министр финансов США поддержала новую программу помощи Украине от МВФ

Международному валютному фонду (МВФ) следует принять новую программу помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Киев, где она встретилась с руководителем финансового ведомства Украины Сергеем Марченко.Йеллен выразила полную поддержку программе финансирования украинского режима от МВФ. Также она отметила необходимость формирования межведомственной координационной платформы доноров для Украины. Таким образом, американский минфин выступает за дальнейшее выделение колоссальных денежных средств киевскому режиму.Несмотря на то, что в самих США нарастает критика постоянных финансовых траншей киевскому режиму, отступать от своих планов американская администрация не собирается. Судя по всему, даже риск дефолта США не стал преградой для Белого дома в вопросе дальнейшего финансирования киевского режима.В качестве инструмента финансирования США используют и Международный валютный фонд. Например, в феврале МВФ сообщил о достижении договоренностей с руководством Украины по мониторингу украинской экономики. Теперь МВФ собирается кредитовать киевский режим, чтобы ему было легче справиться с последствиями тяжелой экономической ситуации. Украина уже получила 2,7 млрд долларов от СВФ в порядке экстренного финансирования.Запад рассчитывает, что Украине удастся восстановить экономику, хотя в текущей ситуации это очень маловероятно: во-первых, продолжаются боевые действия, во-вторых, велик ущерб энергетической инфраструктуре, да и демографические последствия оттока миллионов беженцев нельзя сбрасывать со счетов.