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Министр финансов США поддержала новую программу помощи Украине от МВФ

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Министр финансов США поддержала новую программу помощи Украине от МВФ

Международному валютному фонду (МВФ) следует принять новую программу помощи Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Киев, где она встретилась с руководителем финансового ведомства Украины Сергеем Марченко.


Йеллен выразила полную поддержку программе финансирования украинского режима от МВФ. Также она отметила необходимость формирования межведомственной координационной платформы доноров для Украины. Таким образом, американский минфин выступает за дальнейшее выделение колоссальных денежных средств киевскому режиму.

Несмотря на то, что в самих США нарастает критика постоянных финансовых траншей киевскому режиму, отступать от своих планов американская администрация не собирается. Судя по всему, даже риск дефолта США не стал преградой для Белого дома в вопросе дальнейшего финансирования киевского режима.

В качестве инструмента финансирования США используют и Международный валютный фонд. Например, в феврале МВФ сообщил о достижении договоренностей с руководством Украины по мониторингу украинской экономики. Теперь МВФ собирается кредитовать киевский режим, чтобы ему было легче справиться с последствиями тяжелой экономической ситуации. Украина уже получила 2,7 млрд долларов от СВФ в порядке экстренного финансирования.

Запад рассчитывает, что Украине удастся восстановить экономику, хотя в текущей ситуации это очень маловероятно: во-первых, продолжаются боевые действия, во-вторых, велик ущерб энергетической инфраструктуре, да и демографические последствия оттока миллионов беженцев нельзя сбрасывать со счетов.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:25
    0
    Старичье в политике у них какоп то ущербное..
  2. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 10:26
    0
    Что свидомиты закладывают в МВФ за кредит? Мёртвые души?
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:37
      0
      Чернозёмы. Питьевая вода.
      Недра...
      Всё, за что они готовы "положити душу й тіло".
      Удачи им... бестолковым.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 10:56
        0
        Гм...свидомитам сначала надо этот вопрос по недрам и водам у друзей трона провентилировать. Может у Ротенбергов и Дерипасок есть другое соображение насчёт этой собственности.. wink laughing
  3. Комментарий был удален.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:28
    +1
    А ведь Россия состоит в МВФ уже лет 30...
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:35
    0
    видать дивиденты превышают расходы.............
  6. бухач
    бухач Сегодня, 10:36
    0
    Блин,эта дама ростом меньше клоуна!Забавно очень.А насчёт денег всё ясно,ничего нового,по другому и быть не могло,амерам свой проект надо поддерживать на плаву любой ценой и всеми доступными средствами,ибо если он потонет то имиджу,который всё,придёт каюк и будет дюже худо светочу демократии.
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:43
    0
    Вложения только тогда имеют смысл, когда они могут окупиться. Сегодня даже думать об этом не стоит. Видимо уже цель не столько поддержать 404, сколько нажиться на производстве оружия. Оружейное лобби в штатах поет свою лебединую песню и интересы страны уже ушли на второй план.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:45
    0
    Самое весёлое что Йелен, сказала .Есть большие юридические и правовые преграды в конфискации наших активов.Судя по истерии США по СНВ 3 ,они решили с нами поторговаться.Они нам 300 млрд $ активов,мы возвращаемся в СНВ.Торг здесь не уместен,с деньгами у нас пока нормально .Безопасность должна быть гарантирована уже по другому.Иначе обманут.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:54
    0
    Так 404 уже 51 штат США , даже Огайо на сегодня для правительства США не важен , потому что там нельзя отмывать бабло за поставки вооружения.