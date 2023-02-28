В Туапсе в ночное время на территории нефтебазы прозвучали два взрыва и начался пожар

В Туапсе на территории нефтебазы в ночное время произошел пожар, который удалось быстро потушить. Сама нефтебаза не пострадала, по некоторым данным, причиной возгорания стала атака беспилотников.
По имеющейся на данный момент информации, в ночь с понедельника на вторник якобы два неизвестных беспилотника попытались атаковать нефтебазу, расположенную в Туапсе Краснодарского края. Местные жители сообщили о двух взрывах, прогремевших в районе 2-х часов ночи. Как сообщают различные источники, до самих нефтехранилищ дроны не долетели, поразив здание бойлерной, в результате чего вспыхнул пожар, который удалось потушить очень быстро. Время тушения называется от 20 минут до часа.
Единственным пострадавшим зданием оказалась самая бойлерная, да столовая, у которой отключилось отопление. Беспилотники, если это действительно были они, не долетели до нефтебазы 100 метров. Власти Туапсе сообщили, что поводов для беспокойства нет и призвали не распространять фейковую информацию.
По поводу ночных хлопков (...). Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет
- говорится в сообщении властей города.
Местная администрация подтвердила прозвучавшие взрывы в "хозяйственной постройке" на территории нефтебазы и последовавший за этим пожар, для ликвидации которого было привлечено 11 единиц техники и 32 человека. Пламя удалось локализовать на площади 200 кв. метров, после чего оперативно потушить.
Украинские интернет-ресурсы разгоняют тему, что это были дроны-камикадзе, запущенные ВСУ для поражения российской нефтебазы, которая, как утверждается, полностью сгорела. В общем, еще одна перемога.