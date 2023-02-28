Военное обозрение
Войти Регистрация

В Туапсе в ночное время на территории нефтебазы прозвучали два взрыва и начался пожар

6
В Туапсе в ночное время на территории нефтебазы прозвучали два взрыва и начался пожар

В Туапсе на территории нефтебазы в ночное время произошел пожар, который удалось быстро потушить. Сама нефтебаза не пострадала, по некоторым данным, причиной возгорания стала атака беспилотников.


По имеющейся на данный момент информации, в ночь с понедельника на вторник якобы два неизвестных беспилотника попытались атаковать нефтебазу, расположенную в Туапсе Краснодарского края. Местные жители сообщили о двух взрывах, прогремевших в районе 2-х часов ночи. Как сообщают различные источники, до самих нефтехранилищ дроны не долетели, поразив здание бойлерной, в результате чего вспыхнул пожар, который удалось потушить очень быстро. Время тушения называется от 20 минут до часа.

Единственным пострадавшим зданием оказалась самая бойлерная, да столовая, у которой отключилось отопление. Беспилотники, если это действительно были они, не долетели до нефтебазы 100 метров. Власти Туапсе сообщили, что поводов для беспокойства нет и призвали не распространять фейковую информацию.

По поводу ночных хлопков (...). Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет

- говорится в сообщении властей города.

Местная администрация подтвердила прозвучавшие взрывы в "хозяйственной постройке" на территории нефтебазы и последовавший за этим пожар, для ликвидации которого было привлечено 11 единиц техники и 32 человека. Пламя удалось локализовать на площади 200 кв. метров, после чего оперативно потушить.

Украинские интернет-ресурсы разгоняют тему, что это были дроны-камикадзе, запущенные ВСУ для поражения российской нефтебазы, которая, как утверждается, полностью сгорела. В общем, еще одна перемога.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:33
    +2
    Расходимся. Жаренной сенсации не получилось.
    (сарказм)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:33
    +4
    Утром прочел эту новость в ЮГа..Про беспилотники не было ни слова.Если на самом деле подобное произошло,то имейте в виду-с Херсонщины там много беженцев по санаториям сейчас живет.Их бы проверить..
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:35
    +1
    У них перемога, долетели. request А не попали, так это практика. А у нас зрада, долетели, но не попали, просто повезло. request Если бы летели сотней метров выше, могли дотянуться. Хотя могли бы и засечь. request
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:38
    +4
    Да, ФСБ должно шерстить эту братию с утра до утра, не давая вздохнуть и пукнуть. Думаю уже так и делается, но, судя по новостям, есть еще над чем работать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:44
      +6
      У нас на Урале региональная ФСБ двоих отловила - студенты с промытыми мозгами - планировали теракт в КБ Новатор. И Челябинское ФСБ троих взяло - планировали теракт на Южно-уральской ЖД.

      Все отловленные были местные. Польстились на бабло.
  5. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 10:47
    +1
    Не удивился. Ну нисколько.Эвакуированные с херсона и запорожья балуются.С бодуна поди решили нервишки пощекотать..Посмотрим что летом будет.когда их попрут с гостиниц и санаториев.