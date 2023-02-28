«Рисковать дроном не хочу»: российские бойцы отмечают нарастающее подавление беспилотников противником и «соседями»

Около двух месяцев фиксируются проблемы с использованием гражданских дронов. Стало опасно запускать «птичку». Соседи говорят, уводят только так. Чуть не увели наш. Больше рисковать дроном не хочу

Что касается «Орланов». Последние несколько месяцев их эффективность упала практически до нуля. Защищённость каналов управления показала себя очень плохо. Их применение всё реже и реже