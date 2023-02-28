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США снова запросили у Южной Кореи поставку 155-мм снарядов для передачи Украине

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США снова запросили у Южной Кореи поставку 155-мм снарядов для передачи Украине

Оружейные арсеналы американской армии показывают дно, производители боеприпасов, получивших контракты, только начинают их выполнять, а украинская армия уже испытывает недостаток артиллерийских снарядов крупных калибров. На этом фоне Вашингтон вынужден обращаться к своим союзникам.


Соединенные Штаты снова запросили у Южной Кореи поставку снарядов калибра 155-мм для передачи Украине, сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на неназванные источники в правительстве республики. Количество запрошенных снарядов не раскрывается, сама сделка не афишируется. По данным издания, окончательно вопрос с передачей боеприпасов не решен, сейчас в правительстве Южной Кореи идет обсуждение.

Южная Корея не оказывает поддержку Украине поставкой вооружений и боеприпасов, поэтому передача боеприпасов возможна только при условии, что конечным пользователем их останутся США. Однако Вашингтон намерен передать снаряды Украине, что, опять же, противоречит взятым на себя обязательствам Сеула. В то же время США являются союзником Южной Кореи в противостоянии с КНДР, и взятые на себя обязательства призывают оказывать американцам всяческую поддержку.

Вот такая дилемма, которая может быть решена в пользу США. Тем более, что в ноябре прошлого года Пентагон уже запрашивал у Южной Кореи поставку снарядов в количестве 100 тысяч штук и получил их, отправив потом на Украину, хотя ставилось условие, что они пойдут на пополнение запаса Армии США.

Между тем НАТО призывает Сеул отказаться от взятых на себя обязательств в отношении Украины и начать поставлять вооружения Киеву. С таким заявление во время визита в Южную Корею выступил глава альянса Йенс Столтенберг.
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2 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:55
    0
    Пен дос ня всех замазать хочет в поставках вооружений Краине, ну прям всех абсолютно.... am
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:59
    0
    И какое моральное право у США визжать в сторону Китая, Ирана и КНДР ???? Сами завалили Украину оружием, а другим пальцем грозят, мировое англо-иудейское зло не должно править миром !!!!