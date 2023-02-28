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МВД Молдавии усиливает меры безопасности для «защиты от внешних угроз»

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МВД Молдавии усиливает меры безопасности для «защиты от внешних угроз»

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила об усилении мер безопасности для «защиты республики от внешних угроз и предотвращения дестабилизации». Для этого глава ведомства поручила сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать порядок в стране, поскольку, по её словам, ситуация на данный момент по-прежнему неспокойна.


В то же время власти приняли решение и об ужесточении контроля в международном аэропорту Кишинёва, а также увеличении числа полицейских в общественных местах.

Также Ревенко добавила, что вопрос безопасности остаётся для молдавского руководства приоритетной задачей, в связи с чем, поддерживаются контакты МВД с зарубежными партнёрами наряду с проведением необходимых консультаций.

Напомним, что ранее президент Майя Санду, в своём обращении к парламенту, потребовала расширить полномочия спецслужб, связав данную меру с «угрозой дестабилизации в стране». По словам главы молдавского государства пророссийки настроенная оппозиция якобы намерена сменить власть насильственным путём, для захвата госучреждений и удерживания людей в заложниках. Санду полагает, что за финансированием протестной деятельности стоит Россия, которой «выгоден» государственный переворот с тем, чтобы на смену действующему правящему большинству пришли кандидаты, лояльные Кремлю.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отверг все обвинения официального Кишинёва на этот счёт, назвав их инсинуациями, ведь все эти домыслы беспочвенны и, как уточнил дипломат, являются методом информационной пропаганды со стороны коллективного Запада и киевского режима.
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Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:00
    0
    Ромалы всех стран объединяйтесь !........
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 11:18
      +1
      Молдоване не цыгане не надо оскорблять ,
  2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:53
    0
    Пчелка может ужалить больно, но только один раз....., ждет команды на низком старте.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:32
    0
    Diese "Schutzmaßnahmen" richten sich vor allem gegen die
    eigene, moldavische Bevölkerung um sie notfalls mit Gewalt
    daran zu hindern, die eigene US-Trojaner-Regierung endlich
    zum Teufel zu jagen...!!!!! am