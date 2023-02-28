МВД Молдавии усиливает меры безопасности для «защиты от внешних угроз»

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила об усилении мер безопасности для «защиты республики от внешних угроз и предотвращения дестабилизации». Для этого глава ведомства поручила сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать порядок в стране, поскольку, по её словам, ситуация на данный момент по-прежнему неспокойна.В то же время власти приняли решение и об ужесточении контроля в международном аэропорту Кишинёва, а также увеличении числа полицейских в общественных местах.Также Ревенко добавила, что вопрос безопасности остаётся для молдавского руководства приоритетной задачей, в связи с чем, поддерживаются контакты МВД с зарубежными партнёрами наряду с проведением необходимых консультаций.Напомним, что ранее президент Майя Санду, в своём обращении к парламенту, потребовала расширить полномочия спецслужб, связав данную меру с «угрозой дестабилизации в стране». По словам главы молдавского государства пророссийки настроенная оппозиция якобы намерена сменить власть насильственным путём, для захвата госучреждений и удерживания людей в заложниках. Санду полагает, что за финансированием протестной деятельности стоит Россия, которой «выгоден» государственный переворот с тем, чтобы на смену действующему правящему большинству пришли кандидаты, лояльные Кремлю.Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отверг все обвинения официального Кишинёва на этот счёт, назвав их инсинуациями, ведь все эти домыслы беспочвенны и, как уточнил дипломат, являются методом информационной пропаганды со стороны коллективного Запада и киевского режима.