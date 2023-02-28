Военное обозрение
Войти Регистрация

Ведущий крупного американского канала призвал оставить России Крым и Донбасс, приняв оставшуюся территорию Украины в НАТО

21
Ведущий крупного американского канала призвал оставить России Крым и Донбасс, приняв оставшуюся территорию Украины в НАТО

Наиболее реалистичным способом завершения вооруженного конфликта на Украине является сохранение российского контроля над Крымом и Донбассом с предоставлением гарантий НАТО в отношении оставшейся под контролем киевского режима территории. Об этом говорится в авторской колонке ведущего обозревателя американского телеканала CNN Фарида Захария.


По мнению Захария, ни одна из сторон конфликта не располагает достаточными для полной победы на поле боя силами, однако не является достаточно слабой для того, чтобы требовать мира.

Для того чтобы ситуация изменилась коренным образом, украинской армии необходимы крупные победы, которые позволят вернуть контроль над территорией, как минимум в два раза превышающей ту, что была захвачена ВСУ осенью прошлого года.

Обозреватель американского телеканала также подчеркивает, что у России ситуация более выигрышная - ВС РФ успешно контролируют освобожденные территории, а также наблюдается стабилизация российской экономики.

По мнению Захарии, вынудить Россию начать переговоры может только угроза захвата Украиной Крыма. Обозреватель утверждает, что гипотетический мирный договор возможен при условиях прекращения боевых действий, возврата под контроль Киева территорий, освобожденных российской армией после начала спецоперации, проведения повторных референдумов под контролем международных групп на отделившихся от Украины после 2014 года территориях, а также фактическое вступление Украины в НАТО, однако без распространения гарантий альянса на спорные территории.

Захария, однако, сомневается в победе Украины, так как Россия имеет значительно большую территорию, практически в 15 раз превосходит Украину по ВВП, а также тратит на оборону в 10 раз больше средств.

Учитывая падение ВВП Украины на 30%, то, что страна может существовать исключительно при условии западного финансирования, а также перемещение за границу значительной части населения, Украина не в состоянии одержать победу на поле боя, резюмирует американский обозреватель.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 11:10
    +18
    Они так и не поняли сути происходящего и причину начала СВО. С такими настроениями на западе придется НАТО двигать до Атлантики. Понимаю что это нереально, но других вариантов тоже нет. Они не угомонятся никак иначе.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 11:14
      +17
      Ходят слухи что если любому европейскому политику отрубить голову ,он еще 15 минут будет бегать без головы и помогать украине
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:18
        +1
        А если этого политика после усечения головы еще и отправить в отставку,а потом еще и пришить голову на место... belay То в евоном мозгу могут появляться разумные мысли yes
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:27
      +4
      Они так и не поняли сути происходящего и причину начала СВО....

      Всё они изначально понимали, особенно янки, потому что они и были создателями той ситуации, которая вынудила Россию начать СВО.

      Аналогичную ситуацию они создают сейчас на Тайване, а также в других частях нашего неспокойного мира, где располагаются государства нежелающие идти на поводу у США и блока НАТО.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:11
    +6
    Пор невозможность победы Украины - это очевидно, но вот его "реалистичные" сценарии говорят о полном непонимании происходящего, увы.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:15
    +11
    Окраину в границах Галиции - забирайте в ЕС без армии и вооружения в нейтральном (внеблоковом) статусе, а иначе никак. Нате тут места нету, от слов совсем.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:20
    +5
    ага что бы патом украинцы уже с оружием и обучение с нато напали на РФ ! это будет отложенной войной в которой погибнет куда больше !
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:28
    +5
    По мнению Захария

    Я дико извиняюсь, но мнения этого Захария никто не спрашивал. И по поводу мнений есть очень хорошее высказывание одного очень нехорошего человека, что не мешает ему быть личностью исторического масштаба и быть цитируемым, когда контекст это допускает. Итак Аль Капоне однажды высказался о мнениях - "Мнение, оно как дырочка в попе - есть у каждого, но это не повод его демонстрировать всем подряд. И тем более не повод это учитывать." Ко мнению Захария это относиться наилучшим образом.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:31
    +3
    Этот Захария не догнал, что мы сильно против Украины в НАТО?
    Вплоть до ликвидации предмета спора: хоть Украины, хоть НАТО на выбор.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:32
    +5
    Оставить России Крым и Донбасс - и так завершить конфликт?
    Ну, во-первых, американцы опять высокомерно считают, что это именно они начинают и заканчивают войны по тем правилам, по которым им удобнее... А это зря. Медведь выпущен. И теперь он уляжется обратно только на тех условиях, которые выгодны ему.
    А во-вторых, без Запорожья, Херсона, Одессы, Николаева, Днепропетровска и Харькова - такие условия на данный момент медведя не устраивают.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:32
    +1
    с предоставлением гарантий НАТО

    Это уже звучит как анекдот.. А то мы не в курсах, чего стоят западные гарантии!! Ну - окромя наших верхов, похоже. Те - не в курсах.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:33
    0
    Предлагал же Путин им когда-то принять Россию в НАТО) Отказались...))
    Интересно, вспоминает там кто-нибудь об этом?
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:33
    0
    Как смешно звучат призывы отодвигать НАТО до Атлантики, мы тут целый год Авдеевку и Марииньку не можем освободить , за год СВО использовали все виды вооружения кроме ЯО, ощущение что у многих потеряна связь с реальностью.
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: Shamil88
      Как смешно звучат призывы отодвигать НАТО до Атлантики, мы тут целый год Авдеевку и Марииньку не можем освободить , за год СВО использовали все виды вооружения кроме ЯО, ощущение что у многих потеряна связь с реальностью.

      Да у вас тоже с реальностью не очень. Неужели все виды вооружения кроме ЯО мы использовали? ФАБ, ОФАБ, ОДАБ, БетАБ, КАБ - слышали о таких? Широкая номенклатура на складах имеется в ужасающе огромных количествах. Тот факт, что мы не разносим в пыль города, где проживают такие же русские люди как мы, не говорит о том, что к европейским городам мы будем относиться столь же бережно.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:36
    +1
    Начинается торг. Что отдать, чтобы сохранить враждебного России вассала.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:53
      -2
      Американцы предлагают границу до 24.02 как постоянную.
      Это реалистично.
      Украинцы согласятся.
      Россия?
  12. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 11:47
    +1
    Нет, так не пойдет - Крым и Донбасс. С Россией граничит, например, Сумская область и оставлять там нацистский режим нельзя. Харьковская область тоже. Опять же, нам нужны наши русские города Херсон, Николаев, Одесса. Там люди нас ждут. Да и Запорожскся область, как и Херсонская, уже присоединилась к нам. Поэтому пусть заткнет себе свои идеи этот Захария в свою канализацию, скажем так. И при защите своих интересов нам, в сущности, должно быть наплевать на какие то там натовские гарантии. Мы располагаем возможностью стирать с карты мира государства. Я не призываю немедленно приступать к этому процессу. Я призываю ясно, твердо и открыто сказать всей этой сволоте, что мы прекрасно про эту возможность помним. Мало того, мы продолжаем ее совершенствовать. Хотя и сейчас эта наша возможность превосходит возможности практически всех этих "крутых западных парней". Вот об этом надо ясно им сказать. Чтобы демонстрации в той же Европе против поставок оружия Украине стали гораздо более массовыми, чтобы случилось, как во время войны США во Вьетнаме. Там протесты американского населения заставили власти вывести войска из Вьетнама. Здесь нужно заставить власти натовских стран прекратить поддерживать нацистский режим. О том, что он нацистский, тоже нужно говорить постоянно и везде, и по другому его не называть, ибо он на самом деле нацистский. МИДу надо активизироваться.
  13. Комментарий был удален.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:57
    +1
    Если на планете останется хотя бы один квадратный метр, который будет называть себя "Украиной", следующая война будет неизбежной.
    Только умирать на ней будут наши внуки, матеря нас про себя.
  15. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:57
    +2
    Лично я этого никогда не пойму и никому уже не прощу.
  16. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:26
    0
    Говорить о победе или поражении Украины просто глупо - войну ведет США &Co и Украина в этой войне является одним из ресурсов.

    Соответственно и военные расходы (на войну) надо сравнивать не Украина vs. Россия, а западная коалиция vs. Россия и здесь ситуация далеко не в нашу пользу: 126 млрд. долларов западных расходов против 79 млрд. российских. При этом эта нагрузка составляет 0,13% для западного ВВП и 4,46% для российского, не говоря уже о размере самого ВВП. Очевидно, что с финансовой стороны издержки России значительно выше.

    Задачи победить или хотя бы создать условия для заключения мира (в виде невозможности Украины вести успешные наступательные действия) у США на данном этапе конфликта просто нет (более того, остановка/заморозка конфликта будет для них поражением). США поддерживают баланс сил, стремясь не допустить излишних успехов украинской стороны, но о ее поражении даже речи не идет.
  17. Андрей Крутилин
    Андрей Крутилин Сегодня, 12:35
    0
    Дружественная Малороссия. Да, дружественная. Куда денется подводная
    лодка без моря. Ведь Новороссия вернется в Россию.
    Ампутация Галичины и пусть там вечно воюют бандеровцы с польскими
    националистами.
    Где-то так.