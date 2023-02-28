Ведущий крупного американского канала призвал оставить России Крым и Донбасс, приняв оставшуюся территорию Украины в НАТО

Наиболее реалистичным способом завершения вооруженного конфликта на Украине является сохранение российского контроля над Крымом и Донбассом с предоставлением гарантий НАТО в отношении оставшейся под контролем киевского режима территории. Об этом говорится в авторской колонке ведущего обозревателя американского телеканала CNN Фарида Захария.По мнению Захария, ни одна из сторон конфликта не располагает достаточными для полной победы на поле боя силами, однако не является достаточно слабой для того, чтобы требовать мира.Для того чтобы ситуация изменилась коренным образом, украинской армии необходимы крупные победы, которые позволят вернуть контроль над территорией, как минимум в два раза превышающей ту, что была захвачена ВСУ осенью прошлого года.Обозреватель американского телеканала также подчеркивает, что у России ситуация более выигрышная - ВС РФ успешно контролируют освобожденные территории, а также наблюдается стабилизация российской экономики.По мнению Захарии, вынудить Россию начать переговоры может только угроза захвата Украиной Крыма. Обозреватель утверждает, что гипотетический мирный договор возможен при условиях прекращения боевых действий, возврата под контроль Киева территорий, освобожденных российской армией после начала спецоперации, проведения повторных референдумов под контролем международных групп на отделившихся от Украины после 2014 года территориях, а также фактическое вступление Украины в НАТО, однако без распространения гарантий альянса на спорные территории.Захария, однако, сомневается в победе Украины, так как Россия имеет значительно большую территорию, практически в 15 раз превосходит Украину по ВВП, а также тратит на оборону в 10 раз больше средств.Учитывая падение ВВП Украины на 30%, то, что страна может существовать исключительно при условии западного финансирования, а также перемещение за границу значительной части населения, Украина не в состоянии одержать победу на поле боя, резюмирует американский обозреватель.