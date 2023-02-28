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Leopard 1А5: танк для Украины

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Leopard 1А5: танк для Украины

Киевские власти, на протяжении многих месяцев выпрашивающие у Запада танки натовского образца, добились своего. В частности, Берлин, который долго «упирался» касательно поставок своих «Леопардов», также «дал добро».


Что характерно, помимо «кошек» второй версии в различных модификациях, которые сегодня стоят на вооружении у многих европейских армий, Германия пообещала Украине 88 единиц, снятых в 2010 году с вооружения, «Леопард-1».

Стоит отметить, что вышеупомянутый танк серийно производился с 1965 по 1984 годы. Упор в базовой версии машины делался на боевую мощь и маневренность. Бронезащитой при этом конструкторам в какой-то степени пришлось «пожертвовать».

Впрочем, после базовой версии, которую начали производить в 1965 году, «Леопард» претерпел несколько модернизаций. Последняя модификация танка получила название Leopard 1А5. Именно эта версия и будет передана ВСУ.

Что представляет собой вышеупомянутый танк?



Вес модификации 1А5 составляет чуть более 42,2 тонн. Машина получила катано-сварную башню и усиленное за счет навесных стальных бронеэлементов от Blohm & Voss бронирование.

«Леопард-1» последней модификации оснащен 830-сильным двигателем и способен разгоняться до 65 км/ч.

Вооружение танка представлено 105-мм нарезной пушкой и спаренным пулеметом MG3. Боекомплект снарядов – 75.

Кроме того, Leopard 1А5 оснащен компьютерной системой наведения, которая устанавливается на Leopard-2, а также тепловизором, лазерным дальномером и другим современным оборудованием.

В целом, несмотря на то, что «Леопард-1» устарел и в ФРГ уже снят с вооружения, он практически не уступает нашему Т-80 и по-прежнему способен доставить немало проблем на поле боя.

Об истории создания «Леопард-1»:

Автор:
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2 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:52
    0
    Он стреляет и убивает, вот что главное. И их будут давать без конца.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:58
    0
    Есть вопрос почему 88.По данным других источников 148 причем с дополнительной подготовкой.