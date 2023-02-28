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«Излишняя политизация монархии»: в Британии вызвала споры частная встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

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«Излишняя политизация монархии»: в Британии вызвала споры частная встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

В Британии вызвала споры частная встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Многие политики и журналисты выступают с критикой такого диалога, отмечая, что здесь имеет место излишняя политизация монархии.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Одни в Британии считают, что такое поведение короля не соответствует положениям конституции и установившимся в течение столетий традициям. Другие отмечают, что глава государства, представляющего собой конституционную монархию, обязан поступать так, как правительство Соединенного Королевства считает правильным.

Та часть британского общества, которая критикует встречу короля с главой Еврокомиссии, усматривает в ней выражение личной позиции Карла, которая заключается в одобрении готовящегося торгового соглашения между Британией и Европейским Союзом, касающегося Северной Ирландии. По их мнению, активное одобрение монархом данного шага ставит его противников в неудобное положение. Их позиция выглядит так, будто они выступают не только против соглашения, но и против самой королевской семьи, что в Великобритании считается крайним проявлением непатриотичности.

Помимо этого, действия Карла III говорят британскому обществу о его чрезмерной вовлеченности в политические процессы. В Британии отмечают, что его предшественница королева Елизавета II такого себе никогда не позволяла, за что пользовалась любовью и уважением своих подданных.
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5 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:18
    +4
    Ну, вызвал гинеколога на ковёр, ну с кем из монархов не бывает. К тому же монарх ещё молодой, зелёный, не опытный! laughing
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:13
      +1
      .....гинеколога....

      laughing lol а может политизированность и не пр чем? Может, по какому семейному делу? Не в полуклиннику же монарху и его семье посоветоваться идти? А урсула что? Ведь мастерство не пропьёшь, как гоаорится
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:29
    +1
    Был уже Карл. Только Первый.
    Тоже все с Евросоюзом якшался.
    Голову ему отрубили.
    Так что, учитывая что в Британии прецендентное право, достаточно сослаться, на решение тогдашнего суда и ... по традиции.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:50
    +1
    Зашкварился пацан...
    Это не твоё дело, Карл!
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 12:08
    +1
    Даааа! Дожили! Всякие журналюги и политики(возможно, как теперь бывает, одноразовые) смеют монарха поучать! am am Или хитрят, или историю не знают! Как будто не строили am козни и интриги всегда! Хотя-бы 20 век вспомнили