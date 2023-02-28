«Излишняя политизация монархии»: в Британии вызвала споры частная встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

В Британии вызвала споры частная встреча короля Карла III с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Многие политики и журналисты выступают с критикой такого диалога, отмечая, что здесь имеет место излишняя политизация монархии.Об этом сообщает британская газета Daily Mail.Одни в Британии считают, что такое поведение короля не соответствует положениям конституции и установившимся в течение столетий традициям. Другие отмечают, что глава государства, представляющего собой конституционную монархию, обязан поступать так, как правительство Соединенного Королевства считает правильным.Та часть британского общества, которая критикует встречу короля с главой Еврокомиссии, усматривает в ней выражение личной позиции Карла, которая заключается в одобрении готовящегося торгового соглашения между Британией и Европейским Союзом, касающегося Северной Ирландии. По их мнению, активное одобрение монархом данного шага ставит его противников в неудобное положение. Их позиция выглядит так, будто они выступают не только против соглашения, но и против самой королевской семьи, что в Великобритании считается крайним проявлением непатриотичности.Помимо этого, действия Карла III говорят британскому обществу о его чрезмерной вовлеченности в политические процессы. В Британии отмечают, что его предшественница королева Елизавета II такого себе никогда не позволяла, за что пользовалась любовью и уважением своих подданных.