Военное обозрение
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В Адыгее ночью упал неустановленный летательный аппарат

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В Адыгее ночью упал неустановленный летательный аппарат

На территории Гиагинского района Республики Адыгея, в поселке Новом, в ночь на 28 февраля рухнул неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.


В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов и спецслужб. Оперативники и эксперты выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Как сообщил Мурат Кумпилов, жертв и пострадавших среди населения поселка нет. Но зафиксированы некоторые разрушения на местной животноводческой ферме: повреждены хозяйственные сооружения.


Глава Адыгеи попросил жителей республики сохранять спокойствие и подчеркнул, что лично контролирует все вопросы обеспечения безопасности граждан. О том, что это был за летательный аппарат, пока не сообщается.

В то же время, стоит отметить, что украинский режим предпринимает различные провокации, связанные с попытками атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов различные объекты на территории Российской Федерации.

Например, имели место атаки на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, регулярно киевский режим пытается с помощью беспилотников атаковать военные объекты ВС РФ в Крыму, в том числе в Севастополе. В сложившейся ситуации повышаются требования к качеству работы средств противовоздушной обороны Российской Федерации, особенно в регионах, расположенных недалеко от зоны проведения специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Мурата Кумпилова
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29 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:27
    +2
    Беспилотники разлетались над югом страны.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:31
      +8
      Цитата: Pavel57
      Беспилотники разлетались над югом страны.

      ".. Что-то много в наши дни
      разлеталося фигни." (С)
      1. Комментарий был удален.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:35
      +1
      разлеталося фигни

      выражаясь научным языком - НЛО
    3. cpls22
      cpls22 Сегодня, 11:46
      +3
      Да . Разлетались и будут разлетаться . На мятые рваные куски.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 12:10
        +3
        По "телеге" пишут, что что-то происходило на нефтебазе в Туапсе и в Питере. В Питере якобы были закрыты аэропорты- в действии был введен план "Ковер". Сейчас "Ковер" вроде уже, отменили.
        1. Комментарий был удален.
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 12:17
        +2
        "рваные куски"можно смеяться? Ведь,это такое остроумие?
    4. Попандос
      Попандос Сегодня, 12:03
      +1
      разлетались над югом страны.

      Вокруг очень много полигонов, на которых сейчас постоянно тренируются войска, может отудова что-то улетело не туда куда надо.
      На Молькино, рядом с Краснодаром, постоянно грохочет, круглыми сутками в любую погоду.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 12:22
        +2
        Там и без полигонов есть где чему взорваться и полететь прям во все стороны, в 1992 году наши ходили в караул на склады артвооружений прям на горе над Майкопом, хоть связисты не должны в караул ходить, я на БД загорал в это время, сам не караулил, боеприпасы аж с 19-го века, снаряды никто не тырил, к счастью, но вот различные пороха на раз, ни одно построение на плацу не проходило без дымовой завесы, поджигаешь макаронину и сапогом придавливаешь, огня нет, но летает и дымит славно
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:31
    +7
    "... украинский режим предпринимает различные провокации" (с)

    Какие нахрен провокации?! Откуда, мать его так, этот эзопов язык?!
    Если кто-то ещё не проснулся - идёт война!
    Война, это когда взрывают, стреляют, убивают.
    А не забрасывают розами, если что...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:38
      +7
      Цитата: sdivt
      "... украинский режим предпринимает различные провокации" (с)

      Какие нахрен провокации?! Откуда, мать его так, этот эзопов язык?!
      Если кто-то ещё не проснулся - идёт война!
      Война, это когда взрывают, стреляют, убивают.
      А не забрасывают розами, если что...

      Ага, наша армия, ЧВК и т. д. воюют с фашистами на территории укростана, это сво. А когда в ответ фашисты пытаются ударить по нашей территории, то это провокация!
      Кто это придумал? Полиьики? Журналюги? Неважно!
      Но все выглядит как отражение в кривом зеркале, в комнате смеха!
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 12:21
        +2
        Мне не до смеха! Вам,надеюсь тоже Тут смешного мало
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:47
      0
      Если кто-то ещё не проснулся - идёт война!
      Война, это когда взрывают, стреляют, убивают.

      Эх Ваши-бы слова да ВВП в уши. А то так и не начнём....
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: sdivt
      Какие нахрен провокации?! Откуда, мать его так, этот эзопов язык?!

      От новых законов, хороших и разных.
      Цитата: sdivt
      Если кто-то ещё не проснулся - идёт война!
      Война, это когда взрывают, стреляют, убивают.

      Ну тут, как говориться "кому война, а кому мать родна". Что то я не припомню, что бы во время ВОВ Сталин с Гитлером торговал или ресурсы прокачивал врагам через враждебную территорию.
      1. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 12:26
        -2
        Что то я не припомню, что бы во время ВОВ Сталин с Гитлером торговал или ресурсы прокачивал врагам через враждебную территорию.


        СССР торговал с Рейхом, когда тот пусть и неофициально поддерживал Финляндию. Да и вообще Сталин до последнего отправлял в Германию сырьё, зная о планах Гитлера
        1. МЮД
          МЮД Сегодня, 12:45
          0
          СССР торговал с Рейхом, когда тот пусть и неофициально поддерживал Финляндию. Да и вообще Сталин до последнего возил в Германию сырьё, зная о планах Гитлера

          Не забываем, что вами перечисленное было до войны с Германией, так сказать мирное время, да и договор о ненападении существовал. А в военное время договарняков с противником не было и переговоры велись лишь о бесзаговорачной капитуляции или сдачи в плен.
        2. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: Жопир Туманов
          СССР торговал с Рейхом, когда тот пусть и неофициально поддерживал Финляндию

          Через финскую территорию СССР нефть гнал в Германию, а в Германии ее перерабатывали и отправляли в виде солярки (бензина), что бы фины ей танки заправляли? Германия обязывалась согласно договору с СССР о ненападении и секретному протоколу к пакту Молотова - Риббентропа не влезать в Финляндию как сферу влияния СССР, на том, что Германия оказывала военную помощь Финляндии, поймана Германия не была.
    4. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:39
      0
      " по" телеге "пишут" на заборе то-же кое что пишут.
      Сейчас, сложилась парадоксальная ситуация : СВО - эдакая " военно-полицейская операция, а по факту война. Слухи всегда распространялись самые нелепые, а на войне тем более.
      Где гарантия, что какой то оболтус не запустил игрушечный вертолётик, а страха глаза велеки. Кому-то могло премирещиться бог знает, что.
      В " телеге" сидят те же журналюги, что из пальца сенсацию высасывают.
      Подумайте, сами, что скорее "схавает" обыватель:"БПЛА Зеленского или, что-то обычное?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:31
    +1
    На Майкоп летел?Впрочем,в том же Севастополе научились все это сбивать.Пришла очередь Кубани учиться
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:47
      +4
      А когда наконец прийдёт очередь учиться жить без киевского режима?Достали уже все эти игрульки и всё большее хамство Украины.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:47
    0
    Что прямо никто определить не смог даже тип аппарата и его производителя? Ну точно НЛО сбили. Или темнят чиновники. Боятся что-то не то сказать, потому несут пургу.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:04
      +1
      Упавшим в Адыгее неизвестным аппаратом является БПЛА Ту-141 "Стриж".
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:21
        0
        Сказал, как отрезал, походу эксперт с места осмотра.......
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:40
          0
          Так это уже в новостях Яндекса про "Стриж"А!,гляди ка,уже новость исчезла про тип аппарата
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:47
    +3
    Провокации? Нет, это БОЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ наших врагов. Надо вещи называть своими именами. Хотя, тогда придется СВО называть войной?
  6. Ниттен
    Ниттен Сегодня, 11:47
    0
    То есть,на днях,укрорейх официально заявлял,что начнет применять нечто дальнобойное в плане БПЛА, и на русском языке прозвучало- Кубани приготовиться! А наши играют в НЛО....
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:56
    +2
    Прощупывают нашу ПВО и так же как и мы, пытаются заставить нас снимать ПВО с других мест. С другой стороны если нашу самую лучшую и современную ПВО в мире так дербанят то натовскую мы порвем как тузик грелку, не повод для радости конечно, но уверенности добавляет. Немецкая САУ показала себя во всей красе, и ломается, не такая точная и стволы горят как наши а не в разы дольше как в рекламе.
  8. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 12:00
    0
    Словосочетание "украинский режим" пора убирать из лексикона. Мы этот режим так откровенно оберегаем, не трогаем, что даже обидно от таких названий.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:02
    +3
    Из происходящего в крайние недели можно выделить следующее. х..хлы всеми способами провоцируют нас на определенные действия, которые можно было бы назвать преждевременными. Угрозы про Крым, запуск беспилотников, взлом эфиров,они не знают чего точно от нас ждать, поэтому пробивают почву. Мы, конечно, пока не реагируем, подкапливаем ресурсы, укрепляемся, обновляем стратегию. Потому что кто не скачет - тот моск@ль. А кто скачет - того это не спасет.
  10. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 12:20
    +1
    Из новостей:

    Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

    Десятки тысяч пользователей следят за рейсами, которые кружат около закрытого района.

    На территории введён план «Ковёр» — его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.