На территории Гиагинского района Республики Адыгея, в поселке Новом, в ночь на 28 февраля рухнул неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов и спецслужб. Оперативники и эксперты выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Как сообщил Мурат Кумпилов, жертв и пострадавших среди населения поселка нет. Но зафиксированы некоторые разрушения на местной животноводческой ферме: повреждены хозяйственные сооружения.
Глава Адыгеи попросил жителей республики сохранять спокойствие и подчеркнул, что лично контролирует все вопросы обеспечения безопасности граждан. О том, что это был за летательный аппарат, пока не сообщается.
В то же время, стоит отметить, что украинский режим предпринимает различные провокации, связанные с попытками атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов различные объекты на территории Российской Федерации.
Например, имели место атаки на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, регулярно киевский режим пытается с помощью беспилотников атаковать военные объекты ВС РФ в Крыму, в том числе в Севастополе. В сложившейся ситуации повышаются требования к качеству работы средств противовоздушной обороны Российской Федерации, особенно в регионах, расположенных недалеко от зоны проведения специальной военной операции.