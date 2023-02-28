Глава евродипломатии объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

Я рад объявить, что президент Вучич и премьер-министр Курти договорились сегодня, что европейское соглашение о пути нормализации между Косово и Сербией не нуждается в дальнейшем обсуждении

Я надеюсь, что мы сможем достичь некоторых компромиссов, но боюсь, что мы застрянем в чем-то, что давно должно было быть выполнено. Что касается дорожной карты, над ней нужно работать

Мы всегда уважали Устав ООН и нашу Конституцию. Большое спасибо

После очередного раунда переговоров, прошедших вчера в Брюсселе, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти согласовали проект урегулирования отношений, предложенные ЕС. Текст документа опубликован на сайте европейской внешнеполитической службы.Соглашение, в частности, подразумевает свободное перемещение граждан Сербии и Косово через границу по ранее выданным удостоверениям личности и с существующими автомобильными номерами.— поспешил отчитаться глава евродипломатии, добавив, что без полной нормализации отношений Сербия и Косово не смогут завершить процесс вступления в ЕС.Согласно плану Евросоюза, Сербия в ответ на снятие ограничений по свободному перемещению границы с Косово по сербским документам и автомобильным номерам, признает право Приштины на членство в международных организациях. Ранее Белград был категорически против такого решения, так как считает самопровозглашенную республику частью своего государства. Сербия и Косово, в рамках возможной нормализации отношений, должны будут создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения.Однако президент Сербии не столь оптимистичен в результатах саммита. После переговоров в Брюсселе Вучич обратился к гражданам страны, объявив, что это была очень сложная встреча и впереди еще много раундов, на которых предстоит обсудить дальнейшие действия по урегулирования отношений Белграда и Приштины.— прокомментировал итоги саммита сербский лидер.На пресс-конференции по итогам саммита Вучич фактически ушел от ответа на вопрос одного из журналистов, означает ли принятие плана ЕС согласие Белграда на признание права Косово на членство в ООН.— коротко ответил сербский президент, явно указав, что согласно Основному закону Косово является частью Сербии.Следующий раунд переговоров между премьер-министром Республики Косово и президентом Сербии при посредничестве ЕС состоится в марте в Северной Македонии.