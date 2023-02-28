Военное обозрение
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Глава евродипломатии объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

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Глава евродипломатии объявил, что Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений

После очередного раунда переговоров, прошедших вчера в Брюсселе, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти согласовали проект урегулирования отношений, предложенные ЕС. Текст документа опубликован на сайте европейской внешнеполитической службы.


Соглашение, в частности, подразумевает свободное перемещение граждан Сербии и Косово через границу по ранее выданным удостоверениям личности и с существующими автомобильными номерами.

Я рад объявить, что президент Вучич и премьер-министр Курти договорились сегодня, что европейское соглашение о пути нормализации между Косово и Сербией не нуждается в дальнейшем обсуждении

— поспешил отчитаться глава евродипломатии, добавив, что без полной нормализации отношений Сербия и Косово не смогут завершить процесс вступления в ЕС.

Согласно плану Евросоюза, Сербия в ответ на снятие ограничений по свободному перемещению границы с Косово по сербским документам и автомобильным номерам, признает право Приштины на членство в международных организациях. Ранее Белград был категорически против такого решения, так как считает самопровозглашенную республику частью своего государства. Сербия и Косово, в рамках возможной нормализации отношений, должны будут создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения.

Однако президент Сербии не столь оптимистичен в результатах саммита. После переговоров в Брюсселе Вучич обратился к гражданам страны, объявив, что это была очень сложная встреча и впереди еще много раундов, на которых предстоит обсудить дальнейшие действия по урегулирования отношений Белграда и Приштины.

Я надеюсь, что мы сможем достичь некоторых компромиссов, но боюсь, что мы застрянем в чем-то, что давно должно было быть выполнено. Что касается дорожной карты, над ней нужно работать

— прокомментировал итоги саммита сербский лидер.

На пресс-конференции по итогам саммита Вучич фактически ушел от ответа на вопрос одного из журналистов, означает ли принятие плана ЕС согласие Белграда на признание права Косово на членство в ООН.

Мы всегда уважали Устав ООН и нашу Конституцию. Большое спасибо

— коротко ответил сербский президент, явно указав, что согласно Основному закону Косово является частью Сербии.

Следующий раунд переговоров между премьер-министром Республики Косово и президентом Сербии при посредничестве ЕС состоится в марте в Северной Македонии.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Сербии
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15 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:35
    +3
    Дожали Сербию, да как сопротивляться в таком тесном кругу ,, партнёров,,.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:06
      +1
      Ну, это фактическое признание независимости Косово. Следующий шаг подключение к санкциям против России и "оказание помощи Украине". "Европейский выбор" он- такой...альтернативы не предусматривает- русофобия там- один из основных "объединяющих" факторов.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:40
    +3
    к концу года Вучич будет уговаривать сербов признать независимость Косово, поясняя это жизненной необходимостью для дальнейшего существования Сербии..... Впрочем поступить по-другому у него выхода особого и нет. Только лишь тянуть время и надеятся что ситуация может измениться (что призрачно).

    зы недавно говорил с сербкой на эту тему - у большинства сербов мнение что Вучич сольет Косово.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 11:48
      +6
      Горе побеждённым!!! Это касается и нас!Победим ни один шакал в Нашу сторону не тявкнет. Проиграем ну чтож. Будем признавать Крым Белгородскую обл Ставрополье и Краснодар частью Украины. Не может быть скажите вы, а что война будет кто нибудь предполагал лет 15 назад?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: Сид2014
        Не может быть скажите вы, а что война будет кто нибудь предполагал лет 15 назад?

        Не знаю как Вы, но я уже в 1992 году предполагал, что война будет.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:47
    +2
    Сербия и Косово согласились на план ЕС по нормализации отношений
    ну вот и прогнули Сербию
    1. Paul Neumann
      Paul Neumann Сегодня, 12:25
      0
      скорее прогнули косово, которое сопротивлялось идее "балканского шенгена".
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:54
    -6
    Собственно, никогда не воспринимал "братушек" всерьез, в качестве 'наших". Знал, что в "нужный" момент, они окажутся в стане врагов. К великому сожалению, история многократно это подтверждала. Потом, конечно они кричат: "Братья, спасите! Братушки, выручайте! Не виноватые мы, они сами пришли! Мы, завсегда за вас! Мы, так не хотели! Мы так сопротивлялись, так сопротивлялись!".
    Но, это потом. А. Сейчас имеем, что имеем.
    1. Gromit
      Gromit Сегодня, 12:37
      +2
      Это очень грамотная позиция: сдать гдровцев, сербов, иракцев и особенно русских, рассеянных по всей территории бывшего Союза.
      А потом назвать их всех трусливыми западными подстилками.
      Единая Россия одобряет.

      Ждём - "мы вас туда не посылали" и "вот у Путина своего и спрашивай".

      Сербы- не наши, и украинцы - не наши, да и донецкие, жили же они как-то 8 лет?
      А уж в самой то РФ сколько ненаших, и националисты и навальнисты и либерасты и империалисты..
      Наши - это счета в Дубае и недвижимость в Италии.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:01
    0
    Капитуляция Сербии не совместима , тем духом, котрый всегда был присущ сербам: Вучич пре...ь.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:07
    +1
    На мой посторонний взгляд, единственный способ решить вопрос - это раздел Косово по принципу большинства населения. Там, где большинство сербы, должно отойти к Сербии, где албанцы - к Албании. И что-то такое я слышал, что сербы в общем-то были не против такого варианта.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:16
    0
    Короче, ЕС успешно демонстрирует политику забалтывания в пользу Косово.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:26
    0
    поспешил отчитаться глава евродипломатии, добавив, что без полной нормализации отношений Сербия и Косово не смогут завершить процесс вступления в ЕС.

    И как всегда Борелька обманул. "Мягко стелет, жёстко спать". Это соглашение, только подлило "масла в огонь".
  9. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:39
    0
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Собственно, никогда не воспринимал "братушек" всерьез, в качестве 'наших".

    Это в Ельцинском духе.
    Сербы ничего особо и не просили.
    Понадобилось наше вооружение- купили у Рособоронэкспорта, за свои деньги.
    Сербия- не вечно бедная Африка, которой Россия списала огромные кредиты.
    А вообще очень плохой маркер, хоть и другого выхода не было у Вучича.
    На митингах красиво, искренне и патриотично говорил.
    Прямо как у нас.

    Обкатывают американцы в песочнице (без обид, Сербия небольшая страна) свои гнусные приемчики.

    Для нашей Родины, это тревожный признак.

    Если вследствии "многоходовочки с приплясом" пойдут на "договорнячок в стиле Минска", разорвут Россию как Сербию.

    А потом, останется только хныкать, утирая кровавую юшку из носа: "опять западные партнёры обманули с мирным планом деэскалации, опять водят за вялый хоботок".

    Вывод такой, или идти до конца, обратившись не к абстрактному многонационалу (который по форме как исчезнувшая в небытие, НОВая Историческая ОБщность времён СССР), а к Русскому народу.
    Обратившись со словами, что пути назад нет, идёт борьба не за Запорожье, Киев, Львов, а идёт борьба за выживание нашего Народа.

    Ненавидимый всеми этническими либералами Сталин смог это сделать в 1941 году.

    Или осуществить мечту этих самых, этнических либералов- согласится на переговорный договорнячок.

    Что будет потом, врагу не пожелаешь.
    Смерть М.Каддафи будет казаться лёгким избавлением от мук.

    Выбор за Вами.
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:50
    0
    А при государе Александре Павловиче такое было бы невозможно.
    Умел Благословенный проецировать силу.