Военное обозрение
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Боевики ВСУ используют мусоровозы для транспортировки и выгрузки противотанковых мин

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Боевики ВСУ используют мусоровозы для транспортировки и выгрузки противотанковых мин

В сети появилось видео, на котором запечатлена выгрузка боевиками ВСУ противотанковых мин ТМ62м из кузова самосвала, предназначенного для транспортировки мусора.


Подобный способ транспортировки и выгрузки противотанковых мин является грубейшим нарушением техники безопасности, международных норм и правил и чревато взрывом. Однако, боевики киевского режима нередко пренебрегают важнейшими нормами, продиктованными соображениями безопасности. ВСУ все больше теряет черты регулярной армии, становясь похожими на террористическое парамилитарное формирование.

Киевский режим нередко прибегает к использованию в военных целях гражданского транспорта и инфраструктуры. Так, украинская армия использует для перевозки военной техники и других армейских грузов автомобили "Новой почты" - крупнейшего украинского почтового оператора. Этим объясняются ракетные и беспилотные атаки российской армии на почтовые склады, которые украинская пропаганда пытается представить как удары по заведомо гражданской инфраструктуре.

Практика использования сугубо гражданских объектов в военных целях широко используется украинской армией с первых дней вооруженного конфликта. Боевики ВСУ используют в качестве заложников мирных жителей, оборудуют огневые точки в квартирах жилых домов, а также устанавливают военную технику в непосредственной близости от гражданских построек.

Автор:
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:06
    +3
    Подобный способ транспортировки и выгрузки противотанковых мин является грубейшим нарушением техники безопасности, международных норм и правил и чревато взрывом.


    Шароварникам жить - накакать. Жаль что не рвануло.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:08
    +3
    Очень жаль что не взорвалось , повезло воякам к сожалению.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 12:18
      +7
      Так они без детонаторов/взрывателей, украинец не болван, как любят у нас по телеку показывать. Но жаль конечно, что не п..Zдануло!
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:13
    +3
    Эта заметка по своей сути похожа на анекдот, в котором Василий Иванович объяснял Петьке разницу между понятиями "эротика" и "порнография".
    Всё сводится к точке зрения.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:14
    +3
    Боевики ВСУ используют мусоровозы для транспортировки и выгрузки противотанковых мин

    не удивлюсь, если выяснится, что для доставки на линию фронта химического оружия ВСУ используют школьные автобусы, например
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 12:21
      +3
      Умело пользуются средствами маскировки! Прячутся как могут!
  5. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:14
    +1
    В сети появилось видео, на котором запечатлена выгрузка боевиками ВСУ противотанковых мин ТМ62м из кузова самосвала, предназначенного для транспортировки мусора.
    Канал Легитимный пишет, что это - зерновоз. "В следующий раз когда вам скажут что взорван гражданский объект или машина, то не спешите осуждать, скорее всего там офис президента размещал, перевозил боеприпасы"
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:19
    +1
    Хорошо быть журналистом, мониторь инетик на ролики, да лепи новость. А если поднять их с 2014 года там, это же золотое дно, редактор задолбается одобрять.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:26
    +1
    Режим там не гнушается ни чем, поэтому используют всё что им выгодно. Нам нужно тоже использовать всё что приблизит победу и сохранит жизни.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:29
    0
    Warum wird dann nicht auf JEDES Fahrzeug geschossen, dass
    größer ist als ein normaler PKW...?!?
    Gerade jetzt, wo die Kiew-Nazis JEDE Möglichkeit nutzen werden,
    Waffen und Material an die Front zu bringen, muss ALLES, aber
    auch wirklich ALLES zerstört werden, was als mögliches
    Transportmittel von Waffen in Betracht kommen könnte...!!!

    Dass die Ukraine-Nazis jede noch so grausame Schweinerei
    inszenieren und weder Rücksicht auf Frauen und Kinder nehmen,
    ist doch nun wirklich schon sehr lange klar und bekannt...!!!!!

    Rottet diese Bande von Bandera-Kreaturen mit Stumpf und Stiel
    radikal aus, das wird viele Leben retten...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 12:34
      0
      Bitte, übersetzen sie Ihren text, zum beispiel in google hi
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:33
    0
    Коллеги, ну что это за "статья"?
    С обеих сторон используется любой, возможно пригодный транспорт.
    Неснаряжённная ТМ 62, это консервная банка с взрывчатым веществом, которую можно пинать, катать, бросать и.т.д.
    В Афганскую кампанию, авиабомбы (естественно, как и в нашем случае, без взрывателей) привозили на аэродром самосвалами. Иногда сгружали, подняв кузов, как картошку.
    Конкретно, в Чирчике, для Су-17м3
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:48
    0
    Новость из разряда "Ну и что?"