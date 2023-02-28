В сети появилось видео, на котором запечатлена выгрузка боевиками ВСУ противотанковых мин ТМ62м из кузова самосвала, предназначенного для транспортировки мусора.Подобный способ транспортировки и выгрузки противотанковых мин является грубейшим нарушением техники безопасности, международных норм и правил и чревато взрывом. Однако, боевики киевского режима нередко пренебрегают важнейшими нормами, продиктованными соображениями безопасности. ВСУ все больше теряет черты регулярной армии, становясь похожими на террористическое парамилитарное формирование.Киевский режим нередко прибегает к использованию в военных целях гражданского транспорта и инфраструктуры. Так, украинская армия использует для перевозки военной техники и других армейских грузов автомобили "Новой почты" - крупнейшего украинского почтового оператора. Этим объясняются ракетные и беспилотные атаки российской армии на почтовые склады, которые украинская пропаганда пытается представить как удары по заведомо гражданской инфраструктуре.Практика использования сугубо гражданских объектов в военных целях широко используется украинской армией с первых дней вооруженного конфликта. Боевики ВСУ используют в качестве заложников мирных жителей, оборудуют огневые точки в квартирах жилых домов, а также устанавливают военную технику в непосредственной близости от гражданских построек.