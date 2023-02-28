Корпус морской пехоты США приступил к испытаниям прототипов перспективной амфибийной разведывательной машины (ARV)

ARV от Textron Systems

В ходе первого этапа тестирования внимание будет сосредоточено на мобильности на сложных местностях, соответствующих специфике задач ARV, а также на системах управления, связи и электронных бортовых системах, возможностях беспилотной авиационной системы (C4/UAS) и других характеристиках транспортного средства

ARV от General Dynamics Land Systems

Корпус морской пехоты приступил к испытаниям прототипов перспективной амфибийной разведывательной машины (ARV). До этапа тестов дошли машины компаний General Dynamics Land Systems и Textron Systems. Об этом сообщает пресс-служба КМП.Обе компании предоставили американским морпехам прототипы новой бронетехники, в рамках первого этапа испытаний будет проведена оценка соответствия машин заданным параметрам, проверена мобильность в сложных условиях, связь и боевые системы и т.д.- говорится в сообщении.Контракт на создание прототипов боевых разведывательных машин в рамках программы Advanced reconnaissance vehicle (усовершенствованная разведывательная машина) или ARV, General Dynamics Land Systems и Textron Systems получили еще в 2021 году. В рамках соглашения обе компании должны были представить неназванное количество прототипов к началу 2023 года. Планируется, что испытания займут примерно 6 месяцев, окончательное решение будет принято в конце этого года. Победитель получит контракт на серию бронетехники для Корпуса морской пехоты США на сумму не менее 6,8 млрд. долларов.Как заявили в командовании КМП, Корпус морской пехоты намерен получить линейку машин для оснащения своих легких разведывательных батальонов. Поэтому требования к будущей бронетехнике предусматривают, чтобы транспортные средства были легкими, высокомобильными и способными преодолевать водные преграды.